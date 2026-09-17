 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Apple, sciopero nazionale nei negozi italiani per contratti e organici

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Apple, sciopero nazionale nei negozi italiani per contratti e organici

La notizia in sintesi

  • Apple affronta uno sciopero nazionale nei negozi diretti italiani.
  • La mobilitazione coinvolge oltre 1.600 dipendenti e coincide con il nuovo iPhone.
  • I sindacati chiedono stabilizzazioni, organici adeguati e ritmi di lavoro sostenibili.
  • Presìdi previsti a Milano e Roma durante la protesta.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco

NATO PER PIACERE, FATTO PER DURARE — iPhone 17 è disponibile in cinque splendidi colori, ha un display da 6,3" più luminoso e la parte frontale in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi. · DISPLAY DA 6,3" CON PROMOTION: PIÙ LUMINOSO E BRILLANTE — Con la tecnologia ProMotion fino a 120Hz tutto scorre alla grande, e 3000 nit di luminosità di picco garantiscono un contrasto migliore all’aperto. E il display ha il 33% di riflessi in meno. · FOTO STREPITOSE — Foto ad altissima risoluzione per impostazione predefinita, grazie al sistema a doppia fotocamera Fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica e ultra-grandangolo Fusion da 48MP.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Sciopero Apple nei negozi italiani

Apple affronta in Italia uno sciopero nazionale dei dipendenti dei propri negozi, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per l’intero turno di venerdì 18, data scelta in coincidenza con la presentazione del nuovo iPhone negli store. La protesta coinvolge oltre 1.600 lavoratrici e lavoratori dei 17 Apple Store diretti e nasce dalle richieste di contratti stabili, organici adeguati e ritmi sostenibili. A Milano, il presidio è previsto in piazza Liberty dalle 9:30 alle 12:30; a Roma in piazza Capranica dalle 10: perché i sindacati intendono rendere visibili le condizioni denunciate all’interno dei punti vendita e sollecitare una risposta dell’azienda sul confronto sindacale.

Le richieste e il confronto con l’azienda

Le organizzazioni sindacali riferiscono che l’ultimo incontro con Apple, del 29 luglio, non ha prodotto aperture sulle criticità indicate dalle assemblee. L’azienda avrebbe annunciato soltanto un aumento dei contratti a tempo determinato e l’anticipo delle relative assunzioni, misura giudicata insufficiente da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Secondo le sigle, la copertura con rapporti a termine sfiora sette mesi: un elemento che attribuiscono a una carenza strutturale di organico, non a soli picchi operativi.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le assemblee hanno registrato una partecipazione elevata e hanno posto al centro l’aumento dei carichi, le nuove procedure e la pressione sulla produttività oraria. Il quadro descritto riguarda quindi l’organizzazione quotidiana del lavoro negli store, dove le mansioni risultano sempre più promiscue secondo i sindacati. La scelta di scioperare nel giorno della presentazione del nuovo iPhone lega la vertenza a un momento di forte visibilità commerciale per Apple; i dati finanziari citati nel testo di partenza descrivono ricavi e utili in crescita, mentre il divario con le rivendicazioni è la ragione indicata dalle organizzazioni per contestare la gestione degli organici.

La vertenza si sposta nelle piazze

Lo sciopero porta il confronto sugli organici fuori dai tavoli aziendali e nelle piazze di Milano e Roma, associandolo a uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti per Apple. La scelta consente ai sindacati di collegare l’esperienza del personale alla fase di lancio del prodotto, senza indicare nel testo ulteriori sviluppi negoziali. Dopo il 29 luglio, l’unico intervento aziendale riportato resta l’incremento dei contratti a termine, posizione che le sigle considerano inadeguata rispetto alla natura strutturale della carenza.

FAQ

Quanti dipendenti coinvolge lo sciopero Apple?

Lo sciopero riguarda oltre 1.600 addetti dei negozi Apple diretti sul territorio italiano, secondo i dati indicati dalle organizzazioni sindacali.

Quali richieste avanzano i sindacati?

Le sigle chiedono stabilizzazioni, contrasto alla precarietà, più personale e una revisione di ritmi, carichi e promiscuità delle mansioni.

Dove si tiene il presidio di Milano?

Il presidio si svolge in piazza Liberty dalle 9:30 alle 12:30, per rendere pubbliche ragioni e condizioni denunciate negli store.

Cosa ha proposto Apple nell’incontro del 29 luglio?

Apple ha annunciato più contratti a tempo determinato e l’anticipo delle relative assunzioni, senza aperture sulle richieste delle organizzazioni.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato, con supervisione umana, un’analisi congiunta e accurata di fonti ufficiali e giornalistiche specializzate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori raffrescatori evaporativi di agosto 2026Clima e ariaI migliori umidificatori di agosto 2026Clima e ariaI migliori purificatori d’aria economici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Cloudflare separa ricerca e addestramento AI nei controlli crawler
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#2
EVENTI
Milano Digital Week esplora la Città Generativa allo Smart City Lab
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
INTERNET
Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#4
MOTORI
Hyundai lancia myHyundaiTestDrive per prenotare test drive online
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#5
INTERNET
Secsolutionforum torna a BolognaFiere con oltre 100 eventi sulla sicurezza
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.