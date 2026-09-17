17 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Apple, sciopero nazionale nei negozi italiani per contratti e organici

La notizia in sintesi Apple affronta uno sciopero nazionale nei negozi diretti italiani.

affronta uno sciopero nazionale nei negozi diretti italiani. La mobilitazione coinvolge oltre 1.600 dipendenti e coincide con il nuovo iPhone.

I sindacati chiedono stabilizzazioni, organici adeguati e ritmi di lavoro sostenibili.

Presìdi previsti a Milano e Roma durante la protesta.

Sciopero Apple nei negozi italiani

Apple affronta in Italia uno sciopero nazionale dei dipendenti dei propri negozi, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs per l’intero turno di venerdì 18, data scelta in coincidenza con la presentazione del nuovo iPhone negli store. La protesta coinvolge oltre 1.600 lavoratrici e lavoratori dei 17 Apple Store diretti e nasce dalle richieste di contratti stabili, organici adeguati e ritmi sostenibili. A Milano, il presidio è previsto in piazza Liberty dalle 9:30 alle 12:30; a Roma in piazza Capranica dalle 10: perché i sindacati intendono rendere visibili le condizioni denunciate all’interno dei punti vendita e sollecitare una risposta dell’azienda sul confronto sindacale.

Le richieste e il confronto con l’azienda

Le organizzazioni sindacali riferiscono che l’ultimo incontro con Apple, del 29 luglio, non ha prodotto aperture sulle criticità indicate dalle assemblee. L’azienda avrebbe annunciato soltanto un aumento dei contratti a tempo determinato e l’anticipo delle relative assunzioni, misura giudicata insufficiente da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Secondo le sigle, la copertura con rapporti a termine sfiora sette mesi: un elemento che attribuiscono a una carenza strutturale di organico, non a soli picchi operativi.

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Le assemblee hanno registrato una partecipazione elevata e hanno posto al centro l’aumento dei carichi, le nuove procedure e la pressione sulla produttività oraria. Il quadro descritto riguarda quindi l’organizzazione quotidiana del lavoro negli store, dove le mansioni risultano sempre più promiscue secondo i sindacati. La scelta di scioperare nel giorno della presentazione del nuovo iPhone lega la vertenza a un momento di forte visibilità commerciale per Apple; i dati finanziari citati nel testo di partenza descrivono ricavi e utili in crescita, mentre il divario con le rivendicazioni è la ragione indicata dalle organizzazioni per contestare la gestione degli organici.

La vertenza si sposta nelle piazze

Lo sciopero porta il confronto sugli organici fuori dai tavoli aziendali e nelle piazze di Milano e Roma, associandolo a uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti per Apple. La scelta consente ai sindacati di collegare l’esperienza del personale alla fase di lancio del prodotto, senza indicare nel testo ulteriori sviluppi negoziali. Dopo il 29 luglio, l’unico intervento aziendale riportato resta l’incremento dei contratti a termine, posizione che le sigle considerano inadeguata rispetto alla natura strutturale della carenza.

FAQ

Quanti dipendenti coinvolge lo sciopero Apple?

Lo sciopero riguarda oltre 1.600 addetti dei negozi Apple diretti sul territorio italiano, secondo i dati indicati dalle organizzazioni sindacali.

Quali richieste avanzano i sindacati?

Le sigle chiedono stabilizzazioni, contrasto alla precarietà, più personale e una revisione di ritmi, carichi e promiscuità delle mansioni.

Dove si tiene il presidio di Milano?

Il presidio si svolge in piazza Liberty dalle 9:30 alle 12:30, per rendere pubbliche ragioni e condizioni denunciate negli store.

Cosa ha proposto Apple nell’incontro del 29 luglio?

Apple ha annunciato più contratti a tempo determinato e l’anticipo delle relative assunzioni, senza aperture sulle richieste delle organizzazioni.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato, con supervisione umana, un’analisi congiunta e accurata di fonti ufficiali e giornalistiche specializzate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.