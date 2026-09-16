16 Settembre 2026/Home/INTERNET/Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro
La notizia in sintesi
- Lidl mette in vendita un aspirapolvere ricaricabile Silvercrest dal 17 settembre
- Il modello costa 89 euro ed è disponibile nei negozi dell’insegna
- La spazzola elettrica integra una luce LED per illuminare le superfici
- L’apparecchio può essere usato per pavimenti e piccole superfici
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Da giovedì 17 settembre Lidl Italia metterà in vendita nei propri negozi l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest, proposto al prezzo di 89 euro. Il prodotto, senza fili e dotato di tecnologia ciclonica, è pensato per la pulizia di pavimenti e superfici domestiche e può essere trasformato in aspirapolvere manuale rimuovendo il tubo di aspirazione.
L’arrivo del nuovo apparecchio riguarda tutti i punti vendita dell’insegna. Lidl indica tra le caratteristiche del modello la raccolta dello sporco senza sacchetto e una spazzola elettrica con illuminazione LED, progettata per rendere più visibili polvere, briciole e piccoli residui nelle aree meno illuminate della casa.
Le caratteristiche dell’aspirapolvere Silvercrest
L’aspirapolvere utilizza una tecnologia ciclonica, un sistema che separa lo sporco aspirato senza ricorrere a sacchetti usa e getta. Nel comunicato, Lidl non fornisce indicazioni sulla capacità del contenitore, sull’autonomia della batteria o sui tempi di ricarica, ma presenta il dispositivo come un modello destinato alla gestione delle pulizie quotidiane.
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La spazzola elettrica è dotata di luce LED. Questa componente serve a illuminare la parte di pavimento davanti alla spazzola, così da aiutare a individuare residui negli angoli, sotto gli arredi o in altri punti con scarsa illuminazione. Il LED è quindi una delle funzioni indicate per l’uso sui pavimenti.
Il dispositivo può inoltre essere impiegato in due configurazioni. Con il tubo montato, è destinato alla pulizia delle superfici a pavimento; togliendo il tubo, l’apparecchio può essere usato come aspirapolvere manuale per interventi su spazi più ridotti. Il comunicato cita in particolare le piccole superfici, senza specificare accessori aggiuntivi.
Prezzo e disponibilità nei negozi Lidl
Il prezzo indicato per l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest è di 89 euro. La disponibilità è fissata per giovedì 17 settembre nei negozi Lidl, secondo quanto comunicato dall’azienda. Non sono riportate informazioni sulla durata della promozione, sul numero di pezzi disponibili nei singoli punti vendita o sull’eventuale vendita online.
Il prodotto si inserisce nell’offerta non alimentare a marchio Silvercrest distribuita dalla catena. Lidl Italia è presente nel Paese dal 1992 e dichiara una rete di oltre 800 punti vendita, riforniti da 12 piattaforme logistiche sul territorio nazionale. L’azienda segnala inoltre di impiegare più di 23.000 collaboratori.
Per chi cerca un apparecchio destinato alle pulizie domestiche, gli elementi comunicati dall’insegna sono il funzionamento senza fili, l’assenza del sacchetto, la luce LED sulla spazzola e la possibilità di rimuovere il tubo. Le informazioni diffuse non comprendono invece dettagli tecnici su potenza, filtri, peso o livelli di rumorosità.
La vendita partirà dunque il 17 settembre al prezzo di 89 euro. La scelta tra l’uso con tubo per i pavimenti e quello manuale per superfici ridotte costituisce la principale modalità d’impiego descritta nel materiale diffuso da Lidl, insieme alla spazzola illuminata per la ricerca dello sporco nelle zone più buie.
FAQ
Quando arriva l’aspirapolvere Silvercrest da Lidl?
Da giovedì 17 settembre sarà disponibile nei negozi Lidl, secondo quanto annunciato dall’azienda.
Quanto costa l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest?
Il prezzo indicato da Lidl per il modello ricaricabile Silvercrest è di 89 euro.
L’aspirapolvere usa i sacchetti?
La tecnologia ciclonica consente di aspirare senza l’uso del sacchetto.
A cosa serve la luce LED sulla spazzola?
La luce LED aiuta a individuare polvere, briciole e piccoli residui negli angoli e nelle zone meno illuminate.
Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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