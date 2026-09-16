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Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro

16 Settembre 2026

16 Settembre 2026/Home/INTERNET/Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro

La notizia in sintesi

  • Lidl mette in vendita un aspirapolvere ricaricabile Silvercrest dal 17 settembre
  • Il modello costa 89 euro ed è disponibile nei negozi dell’insegna
  • La spazzola elettrica integra una luce LED per illuminare le superfici
  • L’apparecchio può essere usato per pavimenti e piccole superfici

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Aspirapolvere senza filo anti-intreccio per animali con illuminazione LED – I rulli del design della spazzola a V dell’scopa senza fili aiutano a ridurre l’intreccio di peli di animali e fibre. Inoltre, la luce LED integrata nell’aspirapolvere batteria migliora la visibilità della polvere negli angoli bui e dei detriti sotto i mobili. · Prestazioni di pulizia potenti e silenziose – Questo scopa elettrica verticale è dotato di un motore senza fili da 350 watt, che offre una potenza di aspirazione fino a 35.000 Pa, consentendo di rimuovere facilmente polvere, sporco e peli da tappeti, piastrelle e pavimenti in laminato. L’aspirapolvere a batteria emette un livello di rumore di ≤75 decibel durante il funzionamento, creando un ambiente domestico più tranquillo. · Display Touch LED moderno – Questo scope elettriche senza filo è dotato di tre modalità di potenza regolabili, che possono essere facilmente cambiate tramite il touchscreen. L’indicatore di batteria chiaro dell’scopa elettrica senza fili potente mostra il tempo di pulizia rimanente.

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Da giovedì 17 settembre Lidl Italia metterà in vendita nei propri negozi l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest, proposto al prezzo di 89 euro. Il prodotto, senza fili e dotato di tecnologia ciclonica, è pensato per la pulizia di pavimenti e superfici domestiche e può essere trasformato in aspirapolvere manuale rimuovendo il tubo di aspirazione.

L’arrivo del nuovo apparecchio riguarda tutti i punti vendita dell’insegna. Lidl indica tra le caratteristiche del modello la raccolta dello sporco senza sacchetto e una spazzola elettrica con illuminazione LED, progettata per rendere più visibili polvere, briciole e piccoli residui nelle aree meno illuminate della casa.

Aspirapolvere Lidl Italia (1)

Le caratteristiche dell’aspirapolvere Silvercrest

L’aspirapolvere utilizza una tecnologia ciclonica, un sistema che separa lo sporco aspirato senza ricorrere a sacchetti usa e getta. Nel comunicato, Lidl non fornisce indicazioni sulla capacità del contenitore, sull’autonomia della batteria o sui tempi di ricarica, ma presenta il dispositivo come un modello destinato alla gestione delle pulizie quotidiane.

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La spazzola elettrica è dotata di luce LED. Questa componente serve a illuminare la parte di pavimento davanti alla spazzola, così da aiutare a individuare residui negli angoli, sotto gli arredi o in altri punti con scarsa illuminazione. Il LED è quindi una delle funzioni indicate per l’uso sui pavimenti.

Il dispositivo può inoltre essere impiegato in due configurazioni. Con il tubo montato, è destinato alla pulizia delle superfici a pavimento; togliendo il tubo, l’apparecchio può essere usato come aspirapolvere manuale per interventi su spazi più ridotti. Il comunicato cita in particolare le piccole superfici, senza specificare accessori aggiuntivi.

Aspirapolvere Lidl Italia (2)

Prezzo e disponibilità nei negozi Lidl

Il prezzo indicato per l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest è di 89 euro. La disponibilità è fissata per giovedì 17 settembre nei negozi Lidl, secondo quanto comunicato dall’azienda. Non sono riportate informazioni sulla durata della promozione, sul numero di pezzi disponibili nei singoli punti vendita o sull’eventuale vendita online.

Il prodotto si inserisce nell’offerta non alimentare a marchio Silvercrest distribuita dalla catena. Lidl Italia è presente nel Paese dal 1992 e dichiara una rete di oltre 800 punti vendita, riforniti da 12 piattaforme logistiche sul territorio nazionale. L’azienda segnala inoltre di impiegare più di 23.000 collaboratori.

Per chi cerca un apparecchio destinato alle pulizie domestiche, gli elementi comunicati dall’insegna sono il funzionamento senza fili, l’assenza del sacchetto, la luce LED sulla spazzola e la possibilità di rimuovere il tubo. Le informazioni diffuse non comprendono invece dettagli tecnici su potenza, filtri, peso o livelli di rumorosità.

La vendita partirà dunque il 17 settembre al prezzo di 89 euro. La scelta tra l’uso con tubo per i pavimenti e quello manuale per superfici ridotte costituisce la principale modalità d’impiego descritta nel materiale diffuso da Lidl, insieme alla spazzola illuminata per la ricerca dello sporco nelle zone più buie.

FAQ

Quando arriva l’aspirapolvere Silvercrest da Lidl?

Da giovedì 17 settembre sarà disponibile nei negozi Lidl, secondo quanto annunciato dall’azienda.

Quanto costa l’aspirapolvere ricaricabile Silvercrest?

Il prezzo indicato da Lidl per il modello ricaricabile Silvercrest è di 89 euro.

L’aspirapolvere usa i sacchetti?

La tecnologia ciclonica consente di aspirare senza l’uso del sacchetto.

A cosa serve la luce LED sulla spazzola?

La luce LED aiuta a individuare polvere, briciole e piccoli residui negli angoli e nelle zone meno illuminate.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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