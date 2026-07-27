Tesla presenta il Summer Update 2026: navigazione e Grok più evoluti

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Tesla rilascia il Summer Update 2026 per navigazione, Grok e infotainment.

rilascia il Summer Update 2026 per navigazione, Grok e infotainment. La navigazione suggerisce destinazioni frequenti e privilegia percorsi già utilizzati.

Grok può gestire chiamate, musica, climatizzatore e cassetto portaoggetti.

può gestire chiamate, musica, climatizzatore e cassetto portaoggetti. Nuove funzioni coinvolgono app, Caraoke, Apple Music e schermi posteriori.

(Riassunto generato con AI)

Tesla aggiorna navigazione, Grok e intrattenimento

Tesla ha presentato il Summer Update 2026, uno dei quattro principali aggiornamenti software stagionali rilasciati ogni anno dalla Casa. L’intervento riguarda le auto elettriche del marchio e punta a rendere più personale l’esperienza a bordo, agendo sulla navigazione, sull’assistente vocale Grok, sull’app e sulle funzioni di infotainment.

La novità principale è una navigazione più aderente alle abitudini dell’automobilista: oltre a casa, lavoro e appuntamenti in calendario, il sistema può suggerire luoghi visitati frequentemente, come la scuola dei figli o la palestra. L’obiettivo dichiarato dalle nuove funzioni è semplificare la scelta delle destinazioni ricorrenti.

L’aggiornamento interviene anche sul calcolo del percorso, che ora dà priorità agli itinerari già usati. Dall’app per smartphone, inoltre, il proprietario può impostare in anticipo il livello di carica desiderato all’arrivo.

Le funzioni introdotte dal Summer Update 2026

Con il Summer Update 2026, Tesla amplia le opzioni della navigazione consentendo anche di cercare i Supercharger direttamente per nome. È una modifica che si affianca alla personalizzazione delle rotte e alla pianificazione della carica, concentrando in un unico sistema indicazioni di viaggio e preferenze dell’utente.

L’assistente vocale Grok estende invece le proprie capacità operative. Oltre a rispondere alle domande, può effettuare telefonate, cercare e riprodurre musica, regolare il climatizzatore e aprire il cassetto portaoggetti attraverso i comandi vocali.

Il passaggio da assistente informativo a interfaccia per alcune funzioni dell’auto è uno degli aspetti più rilevanti dell’aggiornamento. Le funzioni indicate riguardano sia la gestione del comfort sia l’accesso a servizi e contenuti durante l’utilizzo del veicolo.

Anche l’app Tesla riceve nuove possibilità: gli utenti possono consultare e condividere le statistiche sull’utilizzo della guida assistita. Diventa inoltre possibile caricare dal telefono una livrea personalizzata dell’auto, senza ricorrere a una chiavetta USB.

Sul versante dell’intrattenimento arriva una modalità di Caraoke che assegna un punteggio alle esibizioni canore quando il veicolo è fermo. I risultati vengono salvati nel profilo del proprietario, introducendo una funzione legata all’uso dell’auto in sosta.

Il sistema permette inoltre di bloccare lo schermo posteriore, così che i passeggeri possano guardare contenuti multimediali senza modificare le impostazioni di sistema. Sono previste anche la coda dei brani su Apple Music, lo zoom preferito della visualizzazione della guida assistita e nuove animazioni di avvio per le ultime Model 3 e Model Y.

Personalizzazione e gestione dell’auto al centro

Il Summer Update 2026 rafforza l’orientamento di Tesla verso funzioni software che accompagnano le abitudini quotidiane del proprietario. Suggerimenti di navigazione, preferenze di percorso, comandi vocali e impostazioni dell’infotainment concorrono a rendere più configurabile l’esperienza del veicolo.

Tra le conseguenze più concrete emerge la riduzione dei passaggi necessari per impostare destinazioni, servizi musicali e alcune regolazioni di bordo. Le novità restano concentrate su strumenti digitali già presenti nell’ecosistema del marchio.

Le nuove animazioni sono destinate alle ultime Model 3 e Model Y, mentre le altre funzioni vengono presentate come elementi dell’aggiornamento software estivo 2026.

FAQ

Che cos’è il Tesla Summer Update 2026?

Sì, è uno dei quattro principali aggiornamenti software stagionali che Tesla rilascia ogni anno per le proprie auto elettriche.

Come cambia la navigazione Tesla?

Sì, il sistema suggerisce destinazioni visitate frequentemente e privilegia gli itinerari già utilizzati dall’automobilista durante il calcolo del percorso.

Quali comandi può gestire Grok?

Sì, Grok può effettuare chiamate, riprodurre musica, regolare il climatizzatore e aprire il cassetto portaoggetti tramite comandi vocali.

Quali novità arrivano per Apple Music?

Sì, l’aggiornamento introduce la possibilità di mettere in coda i brani su Apple Music direttamente dal sistema di infotainment.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui InsideEVs Italia.