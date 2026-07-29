Chery Tiggo 9 arriva in Italia: il maxi Suv plug-in da sette posti

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Chery prepara il debutto diretto in Italia con il maxi SUV Tiggo 9.

prepara il debutto diretto in con il maxi SUV Tiggo 9. Il modello offre sette posti e dimensioni da ammiraglia familiare.

La motorizzazione prevista è ibrida plug-in con funzione Vehicle-to-Load.

Prezzi, allestimenti e data di vendita italiani restano da ufficializzare.

Riassunto generato con AI

Chery Tiggo 9, debutto italiano con sette posti

Chery si prepara a introdurre in Italia la Tiggo 9, grande SUV a sette posti scelto dal costruttore cinese per avviare la propria presenza diretta sul mercato nazionale. La notizia è emersa il 29 luglio 2026, mentre sono ancora attese le comunicazioni ufficiali su listino, allestimenti e data di commercializzazione.

La Tiggo 9 punta sulle famiglie numerose e su chi cerca elevata capacità di carico, comfort di bordo e alimentazione elettrificata. La scelta di partire da un modello di grandi dimensioni evidenzia la strategia di Chery: presidiare un segmento dove abitabilità, tecnologia e autonomia sono elementi centrali nella valutazione d’acquisto.

Con 4,81 metri di lunghezza, configurazione 5+2 e propulsione plug-in hybrid, il SUV entra in un’area competitiva del mercato italiano. L’obiettivo dichiarato dal progetto è combinare utilizzo quotidiano a emissioni locali ridotte e versatilità per i trasferimenti più lunghi.

Spazio, comfort e tecnologia al centro del progetto

La Chery Tiggo 9 misura 1,925 metri in larghezza e ha un passo di 2,80 metri. L’abitacolo a sette posti privilegia la modularità: la seconda fila può scorrere longitudinalmente fino a 26 centimetri, mentre il vano bagagli varia in base alla configurazione dei sedili.

Con tutti i passeggeri a bordo, la capacità indicata parte da 200 litri; viaggiando in cinque può salire a 738 litri. Abbattendo le file posteriori, secondo le informazioni disponibili, il volume raggiunge 2.065 litri, con una superficie di carico superiore a due metri quadrati.

Gli interni abbinano rivestimenti in pelle nappa, oltre 30 vani portaoggetti e un bracciolo refrigerato e riscaldato. La plancia integra una strumentazione digitale da 10,25 pollici e uno schermo centrale da 15,6 pollici; restano presenti comandi fisici, tastierino e selettore rotativo per le modalità di guida.

Il comfort interessa anche i sedili: quello del conducente dispone di regolazioni elettriche e funzione massaggio, mentre il passeggero anteriore può adottare la configurazione “Queen Seat”, più distesa. Riscaldamento, ventilazione e massaggio sono previsti anche per altre sedute, secondo le dotazioni descritte.

L’attenzione all’isolamento acustico passa dai vetri stratificati fonoassorbenti, da 14 sigillature della scocca e dalla cancellazione attiva dei rumori. L’impianto Sony ha 14 altoparlanti, inclusi due diffusori nel poggiatesta del guidatore per le chiamate in vivavoce.

Per l’Italia è annunciato il sistema Super Hybrid plug-in, nel quale la trazione è affidata prevalentemente al motore elettrico e quello termico può ricaricare la batteria o fornire potenza aggiuntiva. Capacità dell’accumulatore e tempi di ricarica non sono stati ancora comunicati.

La funzione V2L amplia gli utilizzi possibili

Un elemento distintivo della Tiggo 9 è la funzione Vehicle-to-Load, di serie e capace di fornire fino a 6,6 kW a dispositivi elettrici esterni. L’auto può quindi diventare una fonte di energia per campeggio, lavoro o attività all’aperto.

Questa dotazione rafforza la natura polivalente del SUV, ma il suo posizionamento commerciale dipenderà soprattutto da prezzi e configurazioni riservati al mercato italiano. Fino alla pubblicazione dei dati definitivi del costruttore, ogni confronto diretto con i rivali resta necessariamente preliminare.

FAQ

Quando arriverà Chery Tiggo 9 in Italia?

Sì, il debutto italiano è annunciato, ma Chery non ha ancora comunicato una data di commercializzazione.

Quanti posti ha la Chery Tiggo 9?

Sì, la configurazione standard è 5+2: la Chery Tiggo 9 offre complessivamente sette posti.

Quanto è lunga la Chery Tiggo 9?

Sì, il SUV misura 4.810 millimetri di lunghezza, 1.925 millimetri di larghezza e ha un passo di 2.800 millimetri.

La Tiggo 9 può alimentare apparecchi esterni?

Sì, la funzione Vehicle-to-Load eroga fino a 6,6 kW per alimentare dispositivi elettrici esterni.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su Il Sole 24 ORE e Motori.it, incluso il contributo di Vincenzo Calvarano.