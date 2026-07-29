Chery Tiggo 9 arriva in Italia: il maxi Suv plug-in da sette posti

La notizia in sintesi
- Chery prepara il debutto diretto in Italia con il maxi SUV Tiggo 9.
- Il modello offre sette posti e dimensioni da ammiraglia familiare.
- La motorizzazione prevista è ibrida plug-in con funzione Vehicle-to-Load.
- Prezzi, allestimenti e data di vendita italiani restano da ufficializzare.
Riassunto generato con AI
Chery Tiggo 9, debutto italiano con sette posti
Chery si prepara a introdurre in Italia la Tiggo 9, grande SUV a sette posti scelto dal costruttore cinese per avviare la propria presenza diretta sul mercato nazionale. La notizia è emersa il 29 luglio 2026, mentre sono ancora attese le comunicazioni ufficiali su listino, allestimenti e data di commercializzazione.
La Tiggo 9 punta sulle famiglie numerose e su chi cerca elevata capacità di carico, comfort di bordo e alimentazione elettrificata. La scelta di partire da un modello di grandi dimensioni evidenzia la strategia di Chery: presidiare un segmento dove abitabilità, tecnologia e autonomia sono elementi centrali nella valutazione d’acquisto.
Con 4,81 metri di lunghezza, configurazione 5+2 e propulsione plug-in hybrid, il SUV entra in un’area competitiva del mercato italiano. L’obiettivo dichiarato dal progetto è combinare utilizzo quotidiano a emissioni locali ridotte e versatilità per i trasferimenti più lunghi.
Spazio, comfort e tecnologia al centro del progetto
La Chery Tiggo 9 misura 1,925 metri in larghezza e ha un passo di 2,80 metri. L’abitacolo a sette posti privilegia la modularità: la seconda fila può scorrere longitudinalmente fino a 26 centimetri, mentre il vano bagagli varia in base alla configurazione dei sedili.
Con tutti i passeggeri a bordo, la capacità indicata parte da 200 litri; viaggiando in cinque può salire a 738 litri. Abbattendo le file posteriori, secondo le informazioni disponibili, il volume raggiunge 2.065 litri, con una superficie di carico superiore a due metri quadrati.
Gli interni abbinano rivestimenti in pelle nappa, oltre 30 vani portaoggetti e un bracciolo refrigerato e riscaldato. La plancia integra una strumentazione digitale da 10,25 pollici e uno schermo centrale da 15,6 pollici; restano presenti comandi fisici, tastierino e selettore rotativo per le modalità di guida.
Il comfort interessa anche i sedili: quello del conducente dispone di regolazioni elettriche e funzione massaggio, mentre il passeggero anteriore può adottare la configurazione “Queen Seat”, più distesa. Riscaldamento, ventilazione e massaggio sono previsti anche per altre sedute, secondo le dotazioni descritte.
L’attenzione all’isolamento acustico passa dai vetri stratificati fonoassorbenti, da 14 sigillature della scocca e dalla cancellazione attiva dei rumori. L’impianto Sony ha 14 altoparlanti, inclusi due diffusori nel poggiatesta del guidatore per le chiamate in vivavoce.
Per l’Italia è annunciato il sistema Super Hybrid plug-in, nel quale la trazione è affidata prevalentemente al motore elettrico e quello termico può ricaricare la batteria o fornire potenza aggiuntiva. Capacità dell’accumulatore e tempi di ricarica non sono stati ancora comunicati.
La funzione V2L amplia gli utilizzi possibili
Un elemento distintivo della Tiggo 9 è la funzione Vehicle-to-Load, di serie e capace di fornire fino a 6,6 kW a dispositivi elettrici esterni. L’auto può quindi diventare una fonte di energia per campeggio, lavoro o attività all’aperto.
Questa dotazione rafforza la natura polivalente del SUV, ma il suo posizionamento commerciale dipenderà soprattutto da prezzi e configurazioni riservati al mercato italiano. Fino alla pubblicazione dei dati definitivi del costruttore, ogni confronto diretto con i rivali resta necessariamente preliminare.
FAQ
Quando arriverà Chery Tiggo 9 in Italia?
Sì, il debutto italiano è annunciato, ma Chery non ha ancora comunicato una data di commercializzazione.
Quanti posti ha la Chery Tiggo 9?
Sì, la configurazione standard è 5+2: la Chery Tiggo 9 offre complessivamente sette posti.
Quanto è lunga la Chery Tiggo 9?
Sì, il SUV misura 4.810 millimetri di lunghezza, 1.925 millimetri di larghezza e ha un passo di 2.800 millimetri.
La Tiggo 9 può alimentare apparecchi esterni?
Sì, la funzione Vehicle-to-Load eroga fino a 6,6 kW per alimentare dispositivi elettrici esterni.
Come sono state verificate queste informazioni?
Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su Il Sole 24 ORE e Motori.it, incluso il contributo di Vincenzo Calvarano.