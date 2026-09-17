17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Huawei MatePad Air debutta in Italia con OLED PaperMatte da 12 pollici
La notizia in sintesi
- Huawei annuncia in Italia il tablet MatePad Air con display OLED PaperMatte da 12 pollici.
- Il dispositivo offre refresh rate fino a 144 Hz e batteria da 10.100 mAh.
- Il prezzo indicato è 799 euro, con sconto di 50 euro fino al 25 ottobre.
- Durante il lancio sono inclusi M-Pencil Pro e tastiera italiana.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Huawei ha annunciato il nuovo MatePad Air, tablet destinato a studio, lavoro e attività creative in mobilità. Il modello arriva sul mercato italiano con un display OLED PaperMatte da 12 pollici e punta su leggerezza, autonomia, accessori per la scrittura digitale e strumenti software per appunti e disegno.
Il dispositivo è disponibile attraverso la pagina di acquisto di Huawei MatePad Air al prezzo indicato di 799 euro. Fino al 25 ottobre, Huawei comunica uno sconto di 50 euro, oltre all’inclusione della M-Pencil Pro e della tastiera italiana.
Schermo OLED e struttura più sottile
La novità principale rispetto alla precedente soluzione LCD è il pannello OLED PaperMatte. Huawei dichiara una risoluzione di 2.8K, una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz, una luminosità di picco pari a 1.200 nit e la copertura della gamma cromatica P3.
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La finitura PaperMatte è pensata per limitare riflessi e abbagliamento, con una lavorazione a incisione nanometrica che, secondo l’azienda, mira anche a ridurre l’effetto “sparkle” tipico di alcuni schermi opachi. Il tablet utilizza inoltre una struttura con display OLED invertito, senza staffa interna di supporto: una scelta costruttiva che, stando alle informazioni diffuse, contribuisce a contenere spessore e peso.
Il corpo è in metallo con trattamento e-coating perlato ed è proposto nella colorazione blu. Tra i materiali messi a disposizione per approfondire caratteristiche e immagini del prodotto figurano una cartella documentale e una raccolta di immagini.
Accessori, audio e autonomia
MatePad Air supporta le applicazioni Huawei Notes e GoPaint, indicate dall’azienda per la gestione di appunti, disegni e documenti. L’uso con M-Pencil Pro e Smart Magnetic Keyboard è presentato come l’abbinamento destinato alle attività di produttività e creazione di contenuti.
La dotazione audio comprende sei altoparlanti, con un’unità dedicata ai bassi e quattro driver. Sul fronte energetico, la batteria ha capacità di 10.100 mAh: Huawei dichiara fino a 16 ore di riproduzione video HDR in locale. La ricarica SuperCharge Turbo da 66 W dovrebbe portare il dispositivo al 42% in 30 minuti.
Con l’acquisto del tablet è incluso Huawei Care Pass. Il programma prevede una riparazione gratuita dello schermo nei primi 12 mesi in caso di danni accidentali durante il normale utilizzo; nello stesso periodo contempla interventi per cover posteriore, fotocamera e danni da liquidi, con le condizioni specificate dall’azienda. La sostituzione della batteria può essere richiesta una volta nei primi 24 mesi se la capacità massima scende sotto l’85%, previa verifica del centro autorizzato.
Offerte e canali informativi
La pagina promozionale dello store Huawei raccoglie le offerte segnalate dall’azienda, mentre la sezione coupon è dedicata alle iniziative riservate agli utenti registrati. Sono disponibili anche i collegamenti tracciati alla pagina del prodotto e alla sezione vantaggi e novità.
Per le informazioni istituzionali sul catalogo consumer resta disponibile il sito Huawei Consumer, oltre al relativo collegamento informativo. Huawei indica inoltre i propri canali su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Ulteriori materiali trasmessi comprendono una cartella con parametri di consultazione e una seconda versione dello stesso archivio.
FAQ
Quanto costa Huawei MatePad Air?
Il prezzo indicato da Huawei è di 799 euro sullo store ufficiale italiano.
Fino a quando vale lo sconto lancio?
Lo sconto di 50 euro è previsto durante il periodo di lancio e fino al 25 ottobre.
Quali accessori sono inclusi durante il lancio?
Huawei M-Pencil Pro e tastiera italiana sono inclusi con il prodotto durante l’iniziativa di lancio.
Qual è la capacità della batteria?
La batteria ha capacità di 10.100 mAh e supporta la ricarica SuperCharge Turbo da 66 W.
Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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