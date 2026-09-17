17 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Huawei MatePad Air debutta in Italia con OLED PaperMatte da 12 pollici

La notizia in sintesi Huawei annuncia in Italia il tablet MatePad Air con display OLED PaperMatte da 12 pollici.

Il dispositivo offre refresh rate fino a 144 Hz e batteria da 10.100 mAh.

Il prezzo indicato è 799 euro, con sconto di 50 euro fino al 25 ottobre.

Durante il lancio sono inclusi M-Pencil Pro e tastiera italiana.

Huawei ha annunciato il nuovo MatePad Air, tablet destinato a studio, lavoro e attività creative in mobilità. Il modello arriva sul mercato italiano con un display OLED PaperMatte da 12 pollici e punta su leggerezza, autonomia, accessori per la scrittura digitale e strumenti software per appunti e disegno.

Il dispositivo è disponibile attraverso la pagina di acquisto di Huawei MatePad Air al prezzo indicato di 799 euro. Fino al 25 ottobre, Huawei comunica uno sconto di 50 euro, oltre all’inclusione della M-Pencil Pro e della tastiera italiana.

Schermo OLED e struttura più sottile

La novità principale rispetto alla precedente soluzione LCD è il pannello OLED PaperMatte. Huawei dichiara una risoluzione di 2.8K, una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz, una luminosità di picco pari a 1.200 nit e la copertura della gamma cromatica P3.

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La finitura PaperMatte è pensata per limitare riflessi e abbagliamento, con una lavorazione a incisione nanometrica che, secondo l’azienda, mira anche a ridurre l’effetto “sparkle” tipico di alcuni schermi opachi. Il tablet utilizza inoltre una struttura con display OLED invertito, senza staffa interna di supporto: una scelta costruttiva che, stando alle informazioni diffuse, contribuisce a contenere spessore e peso.

Il corpo è in metallo con trattamento e-coating perlato ed è proposto nella colorazione blu. Tra i materiali messi a disposizione per approfondire caratteristiche e immagini del prodotto figurano una cartella documentale e una raccolta di immagini.

Accessori, audio e autonomia

MatePad Air supporta le applicazioni Huawei Notes e GoPaint, indicate dall’azienda per la gestione di appunti, disegni e documenti. L’uso con M-Pencil Pro e Smart Magnetic Keyboard è presentato come l’abbinamento destinato alle attività di produttività e creazione di contenuti.

La dotazione audio comprende sei altoparlanti, con un’unità dedicata ai bassi e quattro driver. Sul fronte energetico, la batteria ha capacità di 10.100 mAh: Huawei dichiara fino a 16 ore di riproduzione video HDR in locale. La ricarica SuperCharge Turbo da 66 W dovrebbe portare il dispositivo al 42% in 30 minuti.

Con l’acquisto del tablet è incluso Huawei Care Pass. Il programma prevede una riparazione gratuita dello schermo nei primi 12 mesi in caso di danni accidentali durante il normale utilizzo; nello stesso periodo contempla interventi per cover posteriore, fotocamera e danni da liquidi, con le condizioni specificate dall’azienda. La sostituzione della batteria può essere richiesta una volta nei primi 24 mesi se la capacità massima scende sotto l’85%, previa verifica del centro autorizzato.

Offerte e canali informativi

La pagina promozionale dello store Huawei raccoglie le offerte segnalate dall’azienda, mentre la sezione coupon è dedicata alle iniziative riservate agli utenti registrati. Sono disponibili anche i collegamenti tracciati alla pagina del prodotto e alla sezione vantaggi e novità.

Per le informazioni istituzionali sul catalogo consumer resta disponibile il sito Huawei Consumer, oltre al relativo collegamento informativo. Huawei indica inoltre i propri canali su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Ulteriori materiali trasmessi comprendono una cartella con parametri di consultazione e una seconda versione dello stesso archivio.

FAQ

Quanto costa Huawei MatePad Air?

Il prezzo indicato da Huawei è di 799 euro sullo store ufficiale italiano.

Fino a quando vale lo sconto lancio?

Lo sconto di 50 euro è previsto durante il periodo di lancio e fino al 25 ottobre.

Quali accessori sono inclusi durante il lancio?

Huawei M-Pencil Pro e tastiera italiana sono inclusi con il prodotto durante l’iniziativa di lancio.

Qual è la capacità della batteria?

La batteria ha capacità di 10.100 mAh e supporta la ricarica SuperCharge Turbo da 66 W.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.