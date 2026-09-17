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Huawei MatePad Air debutta in Italia con OLED PaperMatte da 12 pollici

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/Huawei MatePad Air debutta in Italia con OLED PaperMatte da 12 pollici

La notizia in sintesi

  • Huawei annuncia in Italia il tablet MatePad Air con display OLED PaperMatte da 12 pollici.
  • Il dispositivo offre refresh rate fino a 144 Hz e batteria da 10.100 mAh.
  • Il prezzo indicato è 799 euro, con sconto di 50 euro fino al 25 ottobre.
  • Durante il lancio sono inclusi M-Pencil Pro e tastiera italiana.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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HUAWEI MatePad Air 12″ Tablet con Tastiera Magnetica&M pencil Pro, 8+256GB

Display OLED PaperMatte: Il display OLED PaperMatte da 12 pollici offre una risoluzione di 2800 × 1840, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 1200 nit. Con il suo bordo ultra-sottile di 4,6 mm, la vista si espande e ti trascina più a fondo in ogni scena. La tecnologia anti-riflesso lo mantiene brillantemente chiaro in qualsiasi illuminazione. · Produttività Simile a un PC: Lavora o studia in modo efficiente con la tastiera, che offre un’esperienza di digitazione reattiva per una facile modifica di documenti, presentazioni e altro. Con Live-Multitask, puoi eseguire 3 finestre contemporaneamente: confrontare contenuti, consultare file e gestire il flusso di lavoro in una singola vista fluida. · Corpo Sottile e Colori Vivaci: Il tablet presenta un elegante corpo unibody in metallo con una finitura perlacea radiosa, spesso solo 5,3 mm e leggero di 509 g, rendendolo il compagno leggero perfetto per il lavoro in movimento.

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Huawei ha annunciato il nuovo MatePad Air, tablet destinato a studio, lavoro e attività creative in mobilità. Il modello arriva sul mercato italiano con un display OLED PaperMatte da 12 pollici e punta su leggerezza, autonomia, accessori per la scrittura digitale e strumenti software per appunti e disegno.

Il dispositivo è disponibile attraverso la pagina di acquisto di Huawei MatePad Air al prezzo indicato di 799 euro. Fino al 25 ottobre, Huawei comunica uno sconto di 50 euro, oltre all’inclusione della M-Pencil Pro e della tastiera italiana.

Schermo OLED e struttura più sottile

La novità principale rispetto alla precedente soluzione LCD è il pannello OLED PaperMatte. Huawei dichiara una risoluzione di 2.8K, una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz, una luminosità di picco pari a 1.200 nit e la copertura della gamma cromatica P3.

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La finitura PaperMatte è pensata per limitare riflessi e abbagliamento, con una lavorazione a incisione nanometrica che, secondo l’azienda, mira anche a ridurre l’effetto “sparkle” tipico di alcuni schermi opachi. Il tablet utilizza inoltre una struttura con display OLED invertito, senza staffa interna di supporto: una scelta costruttiva che, stando alle informazioni diffuse, contribuisce a contenere spessore e peso.

Il corpo è in metallo con trattamento e-coating perlato ed è proposto nella colorazione blu. Tra i materiali messi a disposizione per approfondire caratteristiche e immagini del prodotto figurano una cartella documentale e una raccolta di immagini.

Accessori, audio e autonomia

MatePad Air supporta le applicazioni Huawei Notes e GoPaint, indicate dall’azienda per la gestione di appunti, disegni e documenti. L’uso con M-Pencil Pro e Smart Magnetic Keyboard è presentato come l’abbinamento destinato alle attività di produttività e creazione di contenuti.

La dotazione audio comprende sei altoparlanti, con un’unità dedicata ai bassi e quattro driver. Sul fronte energetico, la batteria ha capacità di 10.100 mAh: Huawei dichiara fino a 16 ore di riproduzione video HDR in locale. La ricarica SuperCharge Turbo da 66 W dovrebbe portare il dispositivo al 42% in 30 minuti.

Con l’acquisto del tablet è incluso Huawei Care Pass. Il programma prevede una riparazione gratuita dello schermo nei primi 12 mesi in caso di danni accidentali durante il normale utilizzo; nello stesso periodo contempla interventi per cover posteriore, fotocamera e danni da liquidi, con le condizioni specificate dall’azienda. La sostituzione della batteria può essere richiesta una volta nei primi 24 mesi se la capacità massima scende sotto l’85%, previa verifica del centro autorizzato.

Offerte e canali informativi

La pagina promozionale dello store Huawei raccoglie le offerte segnalate dall’azienda, mentre la sezione coupon è dedicata alle iniziative riservate agli utenti registrati. Sono disponibili anche i collegamenti tracciati alla pagina del prodotto e alla sezione vantaggi e novità.

Per le informazioni istituzionali sul catalogo consumer resta disponibile il sito Huawei Consumer, oltre al relativo collegamento informativo. Huawei indica inoltre i propri canali su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Ulteriori materiali trasmessi comprendono una cartella con parametri di consultazione e una seconda versione dello stesso archivio.

FAQ

Quanto costa Huawei MatePad Air?

Il prezzo indicato da Huawei è di 799 euro sullo store ufficiale italiano.

Fino a quando vale lo sconto lancio?

Lo sconto di 50 euro è previsto durante il periodo di lancio e fino al 25 ottobre.

Quali accessori sono inclusi durante il lancio?

Huawei M-Pencil Pro e tastiera italiana sono inclusi con il prodotto durante l’iniziativa di lancio.

Qual è la capacità della batteria?

La batteria ha capacità di 10.100 mAh e supporta la ricarica SuperCharge Turbo da 66 W.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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