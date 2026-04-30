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Stellantis archivia le perdite e rilancia gli utili grazie al boom di vendite trainato da Leapmotor

Stellantis archivia le perdite e rilancia gli utili grazie al boom di vendite trainato da Leapmotor

Stellantis torna all’utile nel 2026 dopo le maxi perdite del 2025

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Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato oggi, nel primo trimestre 2026, un ritorno all’utile dopo il pesante rosso del 2025.
Il colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA ha registrato ricavi netti per 38,1 miliardi di euro (+6% su base annua) e un utile netto di 0,4 miliardi di euro.
La svolta è trainata dalla crescita in Nord America, dall’integrazione con il partner cinese Leapmotor in Europa e dall’emissione di obbligazioni ibride per rafforzare la struttura finanziaria.

Il cambio di rotta arriva dopo la perdita netta di 22,3 miliardi del 2025, legata a oneri di ristrutturazione per 25,4 miliardi di euro, con cui il gruppo ha ridefinito la propria strategia industriale e commerciale in risposta alle nuove regole e alle mutate preferenze dei clienti.

In sintesi:

  • Ricavi trimestrali a 38,1 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2025.
  • Utile netto positivo a 0,4 miliardi dopo il rosso record di 22,3 miliardi.
  • Nord America in controtendenza: vendite in crescita e quota al 7,9%.
  • Leapmotor e India spingono Europa e mercati emergenti nella transizione elettrica.

Nord America, Leapmotor ed emergenti sostengono la ripartenza di Stellantis

Nel primo trimestre 2026 il mercato nordamericano è complessivamente calato del 6%, ma Stellantis ha fatto eccezione, registrando una crescita delle vendite del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico.
La quota di mercato nella regione è salita al 7,9%, sostenuta soprattutto dal marchio Ram, che ha messo a segno un balzo del 20%, rendendo il gruppo il costruttore con il più alto tasso di crescita nell’area nordamericana.

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In Europa, l’integrazione industriale e commerciale con i cinesi di Leapmotor comincia a dare risultati tangibili: includendo i nuovi modelli elettrificati, le vendite sono salite dell’8% e la quota di mercato nell’area Eu30 ha raggiunto il 18,1%.
Nei mercati emergenti spicca l’India, dove le immatricolazioni sono cresciute del 71% grazie alla nuova gamma Citroën.

Il gruppo registra inoltre un aumento delle vendite del 2% in Sud America (includendo Leapmotor), una sostanziale stabilità in Medio Oriente e Africa e un calo del 2% nell’area Asia-Pacifico, confermando una geografia di crescita ancora differenziata tra regioni.

Strategia finanziaria e rischi dopo il crollo del 2025

Per sostenere la transizione industriale ed elettrica, nel primo trimestre 2026 Stellantis ha emesso tre tranche di obbligazioni perpetue ibride per un totale di 5 miliardi di euro, con l’obiettivo di rafforzare liquidità e flessibilità finanziaria.
La mossa consente al gruppo di assorbire meglio la volatilità della domanda globale e i costi di riconversione degli impianti, dopo il bilancio 2025 definito “disastroso” dagli analisti.

Il risultato netto negativo di 22,3 miliardi di euro del 2025 era stato determinato da oneri straordinari per 25,4 miliardi, legati – secondo la società – a *“un profondo cambiamento strategico per soddisfare le preferenze dei clienti e rispecchiare l’evoluzione dei contesti normativi”*.
Il ritorno all’utile nel 2026, seppur contenuto, è quindi soprattutto un segnale di tenuta industriale e finanziaria in un contesto di forte pressione competitiva sui prezzi, di norme ambientali più stringenti e di rallentamento della crescita globale, in particolare nel segmento elettrico puro.

FAQ

Qual è l’utile netto di Stellantis nel primo trimestre 2026?

Nel primo trimestre 2026 Stellantis registra un utile netto di 0,4 miliardi di euro, tornando in territorio positivo dopo le perdite del 2025.

Quanto sono cresciuti i ricavi di Stellantis rispetto al 2025?

I ricavi netti trimestrali di Stellantis raggiungono 38,1 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Perché il bilancio 2025 di Stellantis è stato così negativo?

Il 2025 si è chiuso con una perdita di 22,3 miliardi di euro, dovuta a 25,4 miliardi di oneri per profondo riposizionamento strategico.

Quali mercati stanno trainando la crescita di Stellantis nel 2026?

Stanno trainando Nord America, con quota al 7,9%, Europa grazie a Leapmotor e India, dove le vendite crescono del 71% con Citroën.

Quali sono le fonti alla base dei dati su Stellantis in questo articolo?

I dati e le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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