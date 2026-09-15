15 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/ASUS ROG lancia in Italia il case Cronox ARGB con display LCD orientabile

La notizia in sintesi ASUS ROG porta in Italia il case full-tower Cronox ARGB.

Il case include un display LCD orientabile da 9,2 pollici.

Le ventole Eurux GR120 raggiungono 2600 rpm e 85 CFM.

Il Cronox ARGB costa 549,90 euro, con promozione fino al 10 ottobre.

ASUS Republic of Gamers ha annunciato il debutto italiano del case ROG Cronox ARGB e delle ventole ROG Eurux GR120 ARGB. I nuovi componenti sono destinati all’assemblaggio di PC da gioco e puntano su compatibilità con configurazioni di grandi dimensioni, illuminazione indirizzabile e gestione ordinata dei collegamenti.

Il ROG Cronox ARGB è uno chassis full-tower compatibile con schede madri EATX. Il pannello laterale, esteso fino alla parte frontale, è realizzato in vetro temperato curvo e può essere aperto senza attrezzi.

Il case adotta una cornice in alluminio e integra un display LCD da 9,2 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il modulo è fissato su una cerniera e può essere orientato verso l’esterno.

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Lo schermo può visualizzare animazioni, contenuti personalizzati, notifiche, messaggi e informazioni sul sistema. Tra le opzioni indicate figurano una dashboard per CPU, GPU, memoria e ventole, oltre a un orologio digitale utilizzabile anche a computer spento.

Spazio per schede video e radiatori

ROG Cronox ARGB può ospitare schede grafiche lunghe fino a 400 millimetri e dissipatori per processore alti fino a 180 millimetri. Il telaio supporta inoltre due radiatori con lunghezza massima di 360 millimetri.

Il case è predisposto anche per le schede madri con standard BTF a connettori nascosti, soluzione che sposta le connessioni sul retro della scheda madre per ridurre la presenza dei cavi nella parte visibile della configurazione.

La dotazione comprende quattro ventole ROG Eurux GR120 ARGB preinstallate: tre modelli reverse e una ventola posteriore di espulsione. È presente anche un pannello di illuminazione ROG Strix XIN120 ARGB collocato vicino al tray della scheda madre.

Una staffa laterale ruotabile consente di posizionare le ventole in base alle esigenze di raffreddamento. ASUS indica inoltre un sistema di blocco per lo slot della GPU, pensato per fissare schede video di grandi dimensioni.

Le nuove ventole ROG Eurux GR120 ARGB sono disponibili in versione nera o bianca, singolarmente oppure in confezioni da tre. Sono previste anche varianti reverse-blade, con pale orientate per modificare il flusso d’aria mantenendo visibile il lato illuminato.

I modelli da 120 millimetri impiegano pale in polimeri a cristalli liquidi. Secondo i dati diffusi dall’azienda, raggiungono 2.600 rpm, una portata massima di 85 CFM e una pressione statica fino a 4,5 mm H₂O.

Ventole, collegamenti e illuminazione

La rumorosità dichiarata per le Eurux GR120 ARGB arriva fino a 33 dB(A). Le ventole sono quindi indicate sia per la ventilazione interna dello chassis sia per l’installazione sui radiatori dei sistemi di raffreddamento a liquido.

Ogni ventola dispone di tre zone ARGB indirizzabili. I connettori proprietari daisy-chain permettono di collegare più unità riducendo il numero di cavi necessari; nella confezione triple-pack, l’hub incluso supporta fino a 14 ventole e integra un fusibile elettrico.

ASUS segnala la possibilità di abbinare le ventole ai dissipatori all-in-one della serie ROG Strix LC IV. Questi modelli adottano il sistema Q-Connector, progettato per eliminare i collegamenti normalmente necessari fra pompa, ventole del radiatore e scheda madre.

Il Cronox ARGB dispone di ulteriore spazio per ventole da 120 millimetri. L’obiettivo della configurazione è consentire l’installazione di componenti di grandi dimensioni mantenendo separati i flussi d’aria e una visuale libera sui componenti interni.

Prezzi, disponibilità e promozione

Case e ventole sono disponibili da subito presso gli ASUS Gold Store, oltre che nei punti vendita aderenti al programma Powered by ASUS e presso altri rivenditori indicati dall’azienda.

Il prezzo consigliato del ROG Cronox ARGB è di 549,90 euro. Fino al 10 ottobre, presso i partner aderenti all’iniziativa, l’acquisto del case include tre ventole singole ROG Eurux GR120 ARGB Reverse.

La promozione è segnalata anche sul sito di Alex.it e presso Brixia Computer. Tra i rivenditori indicati figura inoltre Drako.

Altri punti vendita elencati dall’azienda includono Next H&S, Ollo Store e Summit Tech.

Completa l’elenco dei partner aderenti Tradeco, insieme a Infograf e Mister Web, citati nel comunicato senza ulteriori riferimenti online. L’offerta riguarda esclusivamente il case Cronox ARGB acquistato entro la data indicata.

Le Eurux GR120 ARGB costano 29,99 euro nella versione singola, sia standard sia reverse. La confezione da tre ventole è proposta a 99,90 euro, nelle medesime varianti di orientamento delle pale.

Con questo lancio ASUS amplia la propria offerta di componenti per l’assemblaggio, affiancando a uno chassis EATX con display integrato ventole pensate per radiatori e installazioni interne. Prezzi e disponibilità comunicati si riferiscono al mercato italiano.

FAQ

Quanto costa il case ROG Cronox ARGB?

Il prezzo consigliato del ROG Cronox ARGB è di 549,90 euro.

Quali radiatori supporta il ROG Cronox ARGB?

Il case supporta due radiatori con lunghezza fino a 360 millimetri.

Quanto è grande il display del Cronox?

Il display LCD integrato misura 9,2 pollici, ha frequenza di 60 Hz ed è montato su una cerniera orientabile.

Quali prestazioni offrono le ventole Eurux GR120?

Le ventole raggiungono 2.600 rpm, 85 CFM di portata d’aria, 4,5 mm H₂O di pressione statica e 33 dB(A) di rumorosità massima.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.