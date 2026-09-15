15 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Dyson Airsmooth debutta come prima spazzola ad aria calda del marchio

La notizia in sintesi Dyson presenta Airsmooth, la sua prima spazzola ad aria calda.

Il dispositivo combina setole PivotFlex e anti-nodi per asciugare e lisciare.

La temperatura viene misurata 100 volte al secondo.

Airsmooth è disponibile al prezzo di 249 euro.

Dyson ha annunciato il lancio di Airsmooth, una spazzola ad aria calda pensata per asciugare, lisciare e dare volume ai capelli durante la stessa routine di styling. Il prodotto, indicato dall’azienda come la prima spazzola ad aria calda del marchio, arriva nei Dyson Demo Store, sul sito ufficiale e presso rivenditori selezionati al prezzo di 249 euro.

Il dispositivo punta a riunire in un unico strumento funzioni che normalmente richiedono più passaggi: l’asciugatura, la lisciatura e la preparazione dei capelli per una piega mossa. Dyson riferisce che Airsmooth è stata progettata per adattarsi a diverse texture, dai capelli lisci a quelli mossi, ricci e afro.

La proposta si inserisce nella linea di strumenti per la cura dei capelli sviluppata dall’azienda britannica, che negli ultimi anni ha introdotto prodotti come Supersonic, Airwrap e Airstrait. Airsmooth amplia questa gamma con un apparecchio dedicato alla spazzolatura ad aria calda, una categoria già diffusa nel mercato dello styling domestico.

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Setole flessibili e controllo della temperatura

Il principale elemento tecnico annunciato da Dyson riguarda il sistema a doppia setola. Da una parte ci sono le setole anti-nodi, con struttura ad anello, progettate per piegarsi e rilasciare più facilmente le ciocche durante il passaggio della spazzola. Dall’altra, le setole PivotFlex, che possono flettersi fino a 90 gradi e contribuiscono a distribuire il flusso d’aria.

Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, la disposizione delle setole segue una forma a goccia e punta a creare tensione dalle radici alle punte. L’obiettivo dichiarato è facilitare la lisciatura delle lunghezze, attenuare il crespo e accompagnare il movimento della spazzola senza strappare i capelli.

Il dispositivo integra inoltre un sistema di controllo intelligente del calore: la temperatura viene misurata 100 volte al secondo. Dyson collega questa funzione alla gestione dell’esposizione al calore durante l’asciugatura e lo styling, oltre che alla possibilità di lavorare sui capelli mantenendone texture e forma, inclusi i ricci.

Le spazzole ad aria calda tradizionali, osserva l’azienda, possono sottoporre i capelli a stress meccanico e a una distribuzione non uniforme del calore. Airsmooth viene quindi presentata come una risposta a questi aspetti attraverso la combinazione tra setole flessibili, flusso d’aria ad alta pressione e controllo della temperatura.

Un prodotto pensato anche per gli spostamenti

Tra le caratteristiche indicate nel lancio figurano il peso contenuto, l’impugnatura ergonomica e il voltaggio universale. Quest’ultimo elemento è pensato per consentire l’uso dell’apparecchio anche fuori casa, ad esempio in viaggio o durante un fine settimana lontano dalla propria abitazione.

Dyson precisa che la spazzola può essere usata sia per ottenere un effetto liscio sia per creare una base da cui proseguire con altri strumenti o tecniche di styling. Il prodotto non viene quindi proposto esclusivamente per una singola finitura, ma come apparecchio per la fase di asciugatura e preparazione della piega.

La società colloca Airsmooth nel percorso di sviluppo avviato con l’asciugacapelli Supersonic, presentato nel 2016. Negli anni successivi il catalogo è stato esteso con Airwrap, lanciato nel 2018, Airwrap i.d. con connessione Bluetooth, Airstrait per la piega liscia sui capelli bagnati e Airwrap Co-anda 2x.

Prezzo, disponibilità e abbinamento con Dyson Omega

Dyson Airsmooth è disponibile al prezzo di 249 euro. Le informazioni su caratteristiche, disponibilità e punti di acquisto sono riportate nella pagina dedicata a Dyson Airsmooth, indicata dall’azienda tra i canali ufficiali di vendita insieme ai Demo Store e ai retailer selezionati.

Nel materiale di lancio Dyson suggerisce inoltre l’abbinamento con il balsamo spray senza risciacquo Dyson Omega. Il prodotto contiene una miscela di sette oli ricchi di acidi grassi omega, incluso olio di girasole raccolto nelle coltivazioni Dyson del Lincolnshire, nel Regno Unito.

Secondo l’azienda, il balsamo svolge otto funzioni: nutre, districa, ammorbidisce, riduce il crespo, protegge da calore e raggi UV, aiuta a ridurre la rottura e idrata i capelli. L’indicazione dell’abbinamento resta una proposta del produttore e non modifica la disponibilità della spazzola come prodotto acquistabile separatamente.

Con Airsmooth, Dyson aggiunge quindi una spazzola ad aria calda alla propria offerta per l’hairstyling. La novità riguarda soprattutto l’integrazione tra asciugatura e spazzolatura, con un sistema di setole progettato per lavorare sulle ciocche e un controllo della temperatura che rappresenta uno degli elementi tecnici centrali del dispositivo.

FAQ

Quanto costa Dyson Airsmooth?

Il prezzo indicato da Dyson è di 249 euro presso Dyson Demo Store, Dyson.it e retailer selezionati.

Dove si può acquistare Dyson Airsmooth?

La spazzola è disponibile nei Dyson Demo Store, sul sito Dyson.it e presso rivenditori selezionati.

Che cosa fa Dyson Airsmooth?

Asciuga, liscia e contribuisce a creare volume, oltre a preparare i capelli per una piega mossa.

Come funziona il controllo del calore?

La temperatura viene misurata 100 volte al secondo dal sistema di controllo intelligente del calore indicato dall’azienda.

Qual è la fonte delle informazioni su Dyson Airsmooth?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.