14 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Gruppo Chery conquista tre premi al Torino Automotive Design Award

La notizia in sintesi Il Gruppo Chery ha ottenuto tre dei nove premi principali del TADA 2026.

iCAUR V27 e LEPAS L6 hanno vinto per il design degli interni.

CHERY Tiggo 9 è stata premiata per l’innovazione tecnologica nella categoria Family Car.

I riconoscimenti sono stati consegnati l’11 settembre al Teatro Regio di Torino.

Il Gruppo Chery ha ricevuto tre dei nove riconoscimenti principali del Torino Automotive Design Award 2026, assegnati l’11 settembre al Teatro Regio durante il Salone Auto Torino. I premi riguardano tre modelli e tre marchi del gruppo: iCAUR V27 per il design degli interni nella categoria Premium Car, LEPAS L6 per gli interni nella categoria City Car e CHERY Tiggo 9 per l’innovazione tecnologica nella categoria Family Car.

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La seconda edizione del TADA, istituito nel 2025 dal Salone Auto Torino, ha preso in esame 87 vetture appartenenti a 46 marchi cinesi già presenti o attesi sul mercato europeo. La giuria era formata da dieci direttori e giornalisti senior di testate automotive europee, chiamati a valutare design esterno, abitacolo e soluzioni tecnologiche dei modelli suddivisi fra City, Family e Premium Car.

I tre riconoscimenti arrivano in una fase di ampliamento della presenza italiana del gruppo. OMODA & JAECOO è attivo nel Paese dal 2024, mentre LEPAS ha aperto gli ordini della L8. Il debutto di CHERY nella rete di concessionarie è indicato per novembre; iCAUR, invece, è atteso nel primo trimestre del 2027.

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Per iCAUR V27, il premio riguarda l’abitacolo del fuoristrada a range extender, lungo oltre cinque metri e accreditato di 455 CV. Tra le dotazioni indicate figurano due tetti panoramici, uno schermo centrale da 15,4 pollici con risoluzione 3K, un head-up display a realtà aumentata e un impianto audio Pioneer. I sedili anteriori sono elettrici, riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio.

LEPAS L6 ha ottenuto il riconoscimento per gli interni nella categoria City Car. Il SUV misura 4,55 metri e, secondo le informazioni diffuse dall’azienda, sarà disponibile entro il primo trimestre del 2027 con motorizzazione plug-in Super Hybrid da 279 CV e in versione elettrica, con batteria da 65 kWh e autonomia dichiarata di 450 chilometri.

L’allestimento dell’abitacolo della L6 prevede un pavimento piatto, una console centrale con doppia piastra per la ricarica wireless e comandi fisici dedicati al climatizzatore e alle modalità di guida, collocati sotto lo schermo centrale. Completano la dotazione indicata sedili riscaldati e ventilati, impianto audio Sony e tetto panoramico.

Il premio per l’innovazione tecnologica è andato alla CHERY Tiggo 9, ammiraglia a sette posti del marchio. Il modello adotta il sistema Chery Super Hybrid, composto da un motore 1.5 TGDi e da tre unità elettriche: due anteriori da 102 e 122 CV e una posteriore da 238 CV. La potenza complessiva dichiarata è di 428 CV.

La trazione integrale della Tiggo 9 viene ottenuta attraverso la disposizione dei motori elettrici sui due assi, senza un collegamento meccanico tra anteriore e posteriore. Per il modello sono dichiarati una batteria da 34,46 kWh, 140 chilometri di autonomia elettrica nel ciclo WLTP e 1.050 chilometri complessivi. Il comunicato indica inoltre consumi combinati di 1,8 litri per 100 chilometri ed emissioni di 40 grammi di CO₂ per chilometro.

Le tre vetture premiate sono state esposte in Piazza Castello dall’11 al 13 settembre. I riconoscimenti assegnati a Torino mettono così in evidenza modelli che il gruppo intende distribuire o introdurre sul mercato italiano nei prossimi mesi e nel 2027.

FAQ

Quali premi ha vinto il Gruppo Chery al TADA 2026?

Tre riconoscimenti principali: due Best Interior Design Award per iCAUR V27 e LEPAS L6, oltre al Best Technological Innovation Award per CHERY Tiggo 9.

Quando e dove sono stati consegnati i premi?

La cerimonia si è svolta venerdì 11 settembre 2026 al Teatro Regio, nell’ambito del Salone Auto Torino.

Quando arriverà iCAUR in Italia?

Il debutto di iCAUR sul mercato italiano è atteso nel primo trimestre del 2027, secondo quanto comunicato dal gruppo.

Quale autonomia elettrica dichiara la CHERY Tiggo 9?

La batteria da 34,46 kWh garantisce 140 chilometri di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, secondo i dati diffusi dall’azienda.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.