11 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Perfetti Van Melle, Lainate dedica un largo ai fondatori

La notizia in sintesi Lainate ha intitolato un largo ai fondatori Ambrogio ed Egidio Perfetti

Davanti allo stabilimento è stata svelata un’installazione per i 70 anni di Brooklyn

Perfetti Van Melle apre lo stabilimento il 12 e 13 settembre

L’azienda sosterrà un parco giochi nell’area Ex podere Toselli

Perfetti Van Melle celebra a Lainate gli 80 anni dalla fondazione del Dolcificio Lombardo, avvenuta nel 1946, con l’intitolazione di uno spazio pubblico ai fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti. L’inaugurazione di Largo Ambrogio ed Egidio Perfetti si è svolta il 10 settembre nelle vicinanze dello stabilimento storico dell’azienda.

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L’intitolazione lega formalmente i nomi dei due fondatori alla città dove nacque l’attività industriale. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle istituzioni, è stato ricordato il rapporto costruito fra lo stabilimento e il territorio di Lainate attraverso le persone che vi hanno lavorato nel corso degli anni.

«Gli 80 anni di Perfetti Van Melle rappresentano prima di tutto una storia di persone, di lavoro e di capacità di guardare avanti senza dimenticare da dove siamo partiti. Lainate è il luogo in cui questa storia è iniziata e continua a essere una parte fondamentale della nostra identità. Per questo vedere oggi il nome di Ambrogio ed Egidio Perfetti in uno spazio pubblico della città ha per noi un significato speciale: è un riconoscimento ai nostri fondatori, ma anche alle generazioni di persone che hanno contribuito a costruire questa azienda» Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Lo ha dichiarato Corrado Bianchi, Amministratore Delegato di Perfetti Van Melle Italia.

L’anniversario aziendale coincide con un’altra ricorrenza: i 70 anni di Brooklyn. Il chewing gum fu introdotto sul mercato italiano nel 1956, dieci anni dopo la nascita del Dolcificio Lombardo. Il prodotto è diventato negli anni uno dei marchi storici dell’azienda, noto anche per il richiamo grafico al ponte di Brooklyn presente sulla confezione.

Per l’occasione è stata svelata davanti allo stabilimento di Lainate un’installazione ispirata al pacchetto di Brooklyn. L’opera richiama il doppio anniversario del 2026 e rimane collocata nell’area esterna della sede produttiva, accanto al nuovo largo dedicato ai fondatori.

Il progetto per l’area Ex podere Toselli

Durante l’inaugurazione, il sindaco di Lainate Alberto Landonio ha annunciato la collaborazione dell’azienda alla realizzazione di un parco giochi nell’area Ex podere Toselli. Si tratta di una zona verde centrale che l’amministrazione comunale intende riqualificare nell’ambito del Master Plan Lainate 2030.

Il comunicato non indica né tempi di realizzazione né caratteristiche del futuro parco giochi. L’annuncio colloca tuttavia l’intervento tra le iniziative connesse alle celebrazioni e alla presenza dell’impresa sul territorio lainatese.

Perfetti Van Melle ha sede a Lainate, dove si trova anche lo stabilimento storico. Il gruppo opera nel settore delle caramelle e dei chewing gum e, secondo quanto comunicato dall’azienda, conta in Italia altre quattro unità produttive oltre alla sede lainatese.

Open day il 12 e 13 settembre

Le iniziative proseguiranno nel fine settimana del 12 e 13 settembre con “Benvenuti in casa Perfetti Van Melle”, un open day rivolto ai dipendenti, alle loro famiglie e alla comunità di Lainate. L’apertura della sede è prevista dalle ore 9.00 in entrambe le giornate.

Il programma comprende visite allo stabilimento, attività ludiche e momenti dedicati alla storia aziendale e ai prodotti. L’iniziativa consentirà ai visitatori di entrare nello stabilimento che ha accompagnato la crescita dell’impresa a partire dalla sua fondazione nel 1946.

Le celebrazioni riuniscono quindi l’intitolazione del largo, l’installazione dedicata a Brooklyn e l’apertura al pubblico dello stabilimento. Il calendario si chiuderà con l’open day, mentre il sostegno al parco giochi viene indicato come il prossimo progetto annunciato per Lainate.

FAQ

Dove si trova Largo Ambrogio ed Egidio Perfetti?

Il largo è stato inaugurato nelle immediate vicinanze dello stabilimento Perfetti Van Melle di Lainate.

Quando è nata Brooklyn?

Brooklyn è nata nel 1956, dieci anni dopo la fondazione del Dolcificio Lombardo nel 1946.

Quando si svolge l’open day?

L’open day si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre, con apertura dello stabilimento dalle ore 9.00.

Chi può partecipare all’open day?

L’iniziativa è dedicata ai dipendenti, alle loro famiglie e alla comunità di Lainate, con visite e attività previste nello stabilimento.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.