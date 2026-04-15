Home / MOTORI / Automobilisti italiani, nuove regole per il cambio gomme: obblighi, sanzioni e indicazioni pratiche per viaggiare sicuri

Cambio gomme 15 aprile: cosa cambia per gli automobilisti in Italia

Dal 15 aprile in tutta Italia termina l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo previsto dal Codice della strada.

Gli automobilisti possono quindi tornare a montare le gomme estive, ma non tutti sono obbligati a farlo subito.

Il passaggio primaverile, a differenza di quello del 15 novembre, prevede margini di scelta in base al tipo di pneumatico, al codice di velocità riportato sul libretto e alle condizioni di utilizzo dell’auto.

In sintesi:

Dal 15 aprile termina l’obbligo generalizzato di dotazioni invernali sulle principali strade italiane.

Il cambio gomme è obbligatorio entro il 15 maggio solo in specifici casi tecnici.

Chi ha pneumatici invernali con codice conforme può tenerli, così come chi usa gomme all season.

Sanzioni fino a 1.731 euro per chi circola con gomme non conformi al codice di velocità.

Regole, scadenze e casi in cui il cambio gomme è obbligatorio

Dal 15 aprile è consentito smontare le gomme invernali e montare gli pneumatici estivi, più adatti alle temperature miti.

Non si tratta però di un obbligo immediato per tutti: la scadenza chiave è il 15 maggio.

Entro questa data devono obbligatoriamente sostituire i pneumatici gli automobilisti che circolano con gomme invernali aventi un codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

Il codice di velocità, espresso con una lettera impressa sul fianco della gomma (es. H, V, W), indica la velocità massima che il pneumatico può sopportare in sicurezza.

Se il codice delle gomme invernali è più basso rispetto a quanto riportato a libretto, dopo il 15 maggio l’auto non è più considerata conforme.

Le sanzioni previste sono rilevanti: da 430 a 1.731 euro, con possibile ritiro della carta di circolazione e obbligo di revisione presso la Motorizzazione.

Chi monta pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore a quello registrato, oppure utilizza gomme “all season”, può continuare a circolare legalmente anche dopo il 15 maggio.

Resta però il tema della sicurezza e delle prestazioni nella stagione calda, che rende comunque consigliabile il passaggio alle estive.

Ogni automobilista dovrebbe quindi verificare codice di velocità, condizioni di usura e reale utilizzo del veicolo prima di rinviare il cambio gomme.

Perché conviene passare alle gomme estive e cosa controllare

Anche quando la legge non lo impone, proseguire l’estate con pneumatici invernali comporta svantaggi concreti.

Le mescole morbide, ottimizzate per il freddo, su asfalto caldo perdono efficienza: aumentano gli spazi di frenata, peggiora la tenuta in curva e cresce il rischio di aquaplaning.

La guida diventa meno precisa, con consumi di carburante e usura del battistrada sensibilmente più elevati rispetto alle gomme estive progettate per temperature superiori ai 7 gradi.

Il cambio stagionale è anche un momento chiave di manutenzione.

La legge impone un battistrada minimo di 1,6 millimetri, ma per una buona aderenza in frenata è prudente intervenire già intorno ai 3 millimetri.

È opportuno controllare la presenza di crepe, tagli, deformazioni dei fianchi e l’eventuale invecchiamento: gomme con oltre 7-8 anni, anche se poco usurate, possono aver perso elasticità e capacità di grip.

Un intervento dal gommista permette inoltre di verificare assetto, convergenza e stato dei freni, elementi che incidono direttamente su stabilità e consumo degli pneumatici.

Una corretta pressione, aggiornata in base alle indicazioni del costruttore e alle condizioni di carico, riduce consumi e usura irregolare.

Programmare per tempo il cambio gomme, evitando i picchi di richiesta a ridosso delle scadenze, consente di scegliere con calma modello, marca e dimensioni più adatte alle proprie esigenze di percorrenza e stile di guida.

Verso l’estate: sicurezza, costi e scelte consapevoli sulle gomme

L’uscita dall’obbligo di dotazioni invernali non è solo un adempimento burocratico, ma un passaggio strategico per la sicurezza stradale.

Scegliere pneumatici estivi adeguati, mantenuti in buono stato, riduce il rischio di incidenti e ottimizza consumi e costi di gestione dell’auto.

Chi percorre molti chilometri annuali può valutare un set estivo dedicato, mentre chi guida poco in aree urbane può considerare le all season omologate e di qualità.

In prospettiva, la maggiore attenzione delle istituzioni a controlli mirati su pneumatici, revisioni e sicurezza dinamica rende sempre meno conveniente rinviare o improvvisare il cambio gomme.

Investire in una scelta consapevole oggi significa ridurre sanzioni, usura precoce e interventi straordinari domani, con benefici concreti in termini di sicurezza personale e sostenibilità economica.

FAQ

Quando termina l’obbligo di gomme invernali e catene in Italia?

Termina il 15 aprile sulla gran parte della rete stradale soggetta all’ordinanza invernale; restano valide eventuali proroghe locali delle singole amministrazioni.

Entro quando è obbligatorio montare le gomme estive?

È obbligatorio entro il 15 maggio solo per chi utilizza pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto.

Come verificare il codice di velocità degli pneumatici?

Basta leggere la lettera sul fianco della gomma (es. H, V, W) e confrontarla con quella riportata sulla carta di circolazione del veicolo.

Che sanzioni rischia chi circola con pneumatici non conformi?

È previsto un verbale da 430 a 1.731 euro, con possibile ritiro della carta di circolazione e obbligo di revisione straordinaria dell’auto.

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Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.