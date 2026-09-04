4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Uber lancia a Londra il primo servizio di robotaxi autonomi nel Regno Unito

La notizia in sintesi Uber avvia a Londra corse autonome con la tecnologia di Wayve .

avvia a corse autonome con la tecnologia di . La flotta iniziale comprende 15 Ford Mustang Mach-E con operatore di sicurezza.

con operatore di sicurezza. Le corse autonome non prevedono supplementi rispetto alle tariffe ordinarie.

Londra è la seconda città europea dopo Zagabria a introdurre il servizio.

Uber avvia i robotaxi commerciali a Londra

Dal 3 settembre 2026, Uber avvia a Londra, con la startup britannica Wayve, il primo servizio commerciale britannico di corse autonome. Sulla piattaforma della società di San Francisco, i passeggeri possono prenotare UberX, Uber Electric o Uber Comfort e venire abbinati, senza sovrapprezzo, a un veicolo dotato della tecnologia Wayve. Il debutto, limitato a 15 Ford Mustang Mach-E con un operatore di sicurezza autorizzato a intervenire, mira a verificare l’affidabilità del ride-hailing autonomo in una metropoli dove traffico, pedoni, ciclisti, strade strette e incroci complessi costituiscono la prova decisiva per la mobilità urbana e la futura espansione commerciale del servizio.

Flotta ridotta e sicurezza al centro del test

Nella fase iniziale, l’autonomia non elimina la presenza umana: a bordo di ogni robotaxi resta un operatore di sicurezza con competenze e autorizzazioni necessarie per affrontare eventuali emergenze. Il contingente di 15 vetture è ridotto rispetto alle oltre 100mila automobili private che operano a Londra, evidenziando il carattere graduale dell’avvio commerciale. Per gli utenti, il meccanismo resta integrato nell’app di Uber: l’assegnazione di una vettura equipaggiata da Wayve può avvenire nelle categorie già disponibili, senza variazioni di prezzo.

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Londra diventa così la seconda città europea, dopo Zagabria, a introdurre un servizio di questo tipo aperto al pubblico, mentre negli Stati Uniti i taxi autonomi sono già presenti in più città. Il lancio assegna a Wayve un vantaggio nella corsa locale rispetto a concorrenti quali Waymo, controllata da Alphabet, e Baidu. La verifica più rilevante riguarda però la capacità del sistema di muoversi con continuità e in sicurezza nel contesto urbano londinese, dove la complessità della circolazione rende il test più significativo della semplice disponibilità tecnologica.

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La prova decisiva sarà l’uso quotidiano

Il progetto di Uber e Wayve concentra l’attenzione sulla qualità dell’operatività, non sulle dimensioni iniziali della flotta. La presenza dell’operatore consente di introdurre il servizio senza affidare subito ogni situazione alla guida automatizzata. L’esito del test dipenderà dalla gestione dei percorsi reali nella capitale britannica e dalla possibilità di dimostrare che robotaxi e mobilità urbana possano convivere in sicurezza; il lancio è riportato nell’articolo firmato da Roberta Chiarello.

FAQ

Come si prenota un robotaxi Uber a Londra?

Attraverso l’app di Uber, selezionando UberX, Uber Electric o Uber Comfort: l’utente può essere abbinato a una vettura con tecnologia Wayve.

Quanti veicoli autonomi operano nella fase iniziale?

Quindici Ford Mustang Mach-E equipaggiate con tecnologia Wayve compongono la prima flotta commerciale attivata da Uber nella capitale britannica.

Il servizio robotaxi costa più di una corsa normale?

Le tariffe restano invariate rispetto alle corse tradizionali: l’abbinamento a un veicolo autonomo non comporta alcun supplemento per il passeggero.

È presente una persona a bordo dei robotaxi?

Un operatore di sicurezza, munito delle competenze e autorizzazioni necessarie, resta a bordo nella fase iniziale per intervenire in caso di emergenza.

Quali fonti hanno supportato l’articolo?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, analizzando congiuntamente anche Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it per garantire accuratezza e verifica delle informazioni.