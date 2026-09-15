Grandi Stazioni Retail rinnova la partnership con Fantacalcio

15 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Rinnovata la partnership tra Grandi Stazioni Retail e Fantacalcio® Serie A Enilive

Oltre 800 schermi trasmetteranno risultati e gol della Serie A in tempo reale

Il format sarà attivo in 14 stazioni da agosto 2026 a maggio 2027

Gli aggiornamenti saranno seguiti dallo spot dello sponsor del progetto

Grandi Stazioni Retail e Fantacalcio® Serie A Enilive hanno rinnovato la loro collaborazione per la stagione di Serie A 2026/2027. L’accordo introduce nelle stazioni ferroviarie del circuito un nuovo format, “Live Score & Match Results”, dedicato agli aggiornamenti in tempo reale delle partite e degli eventi legati al fantacalcio.

Da agosto 2026 a maggio 2027, più di 800 schermi digitali distribuiti nelle 14 stazioni di Grandi Stazioni Retail proporranno gol, risultati e principali momenti delle gare della giornata di campionato. L’iniziativa si inserisce in una collaborazione avviata due anni fa tra la società che gestisce spazi commerciali e media nelle stazioni e il marchio Fantacalcio® Serie A Enilive.

Il palinsesto tra risultati, mercato e campagne

Il piano previsto per la stagione si articola in quattro aree. La prima riguarda i contenuti editoriali diffusi quotidianamente su GOTV Plus fino alla conclusione del campionato: aggiornamenti sulla Serie A, notizie di calciomercato e approfondimenti sui protagonisti del torneo.

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Tra le attività già svolte figura un countdown dedicato all’avvio del campionato, trasmesso dal 5 agosto all’1 settembre attraverso il formato Brand Time d’Impatto. Una campagna istituzionale è stata invece pianificata dal 24 agosto al 13 settembre, con passaggi giornalieri sul network.

La parte centrale dell’accordo è il flusso automatico di dati che alimenta “Live Score & Match Results”. Secondo quanto comunicato, i sistemi di Grandi Stazioni Retail ricevono il feed degli eventi calcistici fornito da Fantacalcio® Serie A Enilive e trasformano le informazioni in contenuti per gli schermi senza un intervento manuale.

Gli aggiornamenti accompagnati dalla pubblicità

Quando viene registrato un evento, come un gol, sugli impianti digitali può comparire il nome del calciatore insieme all’aggiornamento della partita. Dopo il contenuto calcistico è previsto lo spot video dello sponsor ufficiale del progetto, il cui nome non è indicato nel comunicato.

L’integrazione tecnica è stata realizzata con il contributo di Extra Smart Business Ideas, che ha lavorato con la divisione Media di Grandi Stazioni Retail e con il team di sviluppo di Fantacalcio® Serie A Enilive. Il progetto punta quindi a usare i circuiti digitali delle stazioni anche per contenuti legati allo svolgimento in diretta del campionato.

Alessandro Tavallini, Chief Media Officer di Grandi Stazioni Retail, collega il rinnovo dell’accordo allo sviluppo dell’offerta media della società:

“Siamo molto orgogliosi di rinnovare e rafforzare la partnership con Fantacalcio® Serie A Enilive: questo progetto racconta molto bene l’evoluzione della nostra offerta Media. Grandi Stazioni Retail non è soltanto un grande network DOOH capace di raggiungere ogni giorno milioni di persone in movimento, ma vuole essere un partner strategico per i brand, in grado di trasformare i propri asset digitali in vere e proprie piattaforme di comunicazione ed esperienza. Grazie alla tecnologia e all’integrazione di feed e dati in tempo reale possiamo creare contenuti dinamici, sincronizzati e contestuali, capaci di reagire a ciò che sta accadendo e portarlo immediatamente sui nostri schermi. Il Live Score ne è un esempio, ma lo stesso modello può essere applicato allo sport, all’entertainment, all’informazione e a molti altri territori di comunicazione. È questa la direzione in cui vogliamo continuare a investire: progetti speciali che aiutino i brand a generare esperienza, conquistare attenzione e, sempre di più, trasformarla in conversione.”

Il format resterà attivo fino a maggio 2027, seguendo il calendario della Serie A. La collaborazione estende così la presenza dei contenuti di Fantacalcio® Serie A Enilive dagli strumenti digitali tradizionali agli schermi presenti nelle stazioni del circuito.

FAQ

Dove saranno visibili gli aggiornamenti della Serie A?

Gli aggiornamenti saranno trasmessi su oltre 800 schermi digitali collocati nelle 14 stazioni del circuito Grandi Stazioni Retail.

Quando sarà attivo Live Score & Match Results?

Il format sarà attivo da agosto 2026 a maggio 2027, durante la stagione di Serie A 2026/2027.

Quali contenuti mostreranno gli schermi?

Gol, risultati e principali eventi delle partite saranno affiancati da aggiornamenti sulla Serie A, calciomercato e protagonisti del campionato.

Come arrivano i dati delle partite sugli schermi?

Un collegamento tra i sistemi di Grandi Stazioni Retail e il feed di Fantacalcio® Serie A Enilive consente l’aggiornamento automatico in tempo reale.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.