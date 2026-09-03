3 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Xiaomi porta a IFA il suo ecosistema connesso Human × Car × Home

La notizia in sintesi Xiaomi debutta a IFA 2026 con uno stand di oltre 3.300 metri quadrati.

L’esposizione riunisce oltre 380 prodotti dell’ecosistema Human × Car × Home.

Mijia annuncia un’espansione su larga scala nei mercati europei.

Xiaomi Auto prevede l’ingresso in Europa, Germania inclusa, dal 2027.

Xiaomi debutta a IFA con l’ecosistema connesso

Xiaomi ha debuttato a IFA 2026, a Berlino, con uno spazio espositivo di oltre 3.300 metri quadrati, indicato dall’azienda come la sua più grande presenza indipendente fuori dalla Cina. Al centro dello stand c’è l’ecosistema “Human × Car × Home”, che collega dispositivi personali, prodotti per la casa intelligente e veicoli.

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L’esposizione comprende oltre 380 prodotti e si articola in tre sezioni: “AI Tomorrow”, dedicata ai concept sulla mobilità; “AI Today”, concentrata sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana; e “Human x Car x Home Product Portfolio”, con prodotti per cucina, pulizia, qualità dell’aria, intrattenimento, sicurezza, dispositivi personali e mobilità.

Secondo Xiaomi, l’obiettivo è mostrare il coordinamento tra smartphone, elettrodomestici connessi, sistemi domestici e automobili attraverso il sistema operativo Xiaomi HyperOS e funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

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“IFA di quest’anno segna una pietra miliare significativa nel percorso globale di Xiaomi”

ha dichiarato Xu Fei, CMO di Xiaomi.

“Nel corso degli anni, ci siamo espansi dagli smartphone alla smart home e ai veicoli intelligenti, investendo profondamente in tecnologie fondamentali come AI, sistemi operativi, chip e smart manufacturing. Oggi, queste aree di business e queste competenze convergono attraverso il nostro ecosistema intelligente ‘Human × Car × Home’, che stiamo presentando su larga scala qui a IFA”.

Scenari domestici e intelligenza artificiale

Nei casi d’uso illustrati dall’azienda, il sistema utilizza informazioni come posizione, orario e condizioni meteo per preparare l’ambiente domestico prima del rientro dell’utente, regolando illuminazione e aria condizionata. Un altro esempio riguarda la richiesta di stampare una fotografia appena scattata, con la connessione tra smartphone e stampante.

Lo stand presenta inoltre scenari in cui luci, tende e temperatura vengono adattate alle attività in corso, come la lettura. Xiaomi descrive queste funzioni come un passaggio da sistemi che rispondono a un comando a servizi capaci di agire in base al contesto, lasciando il controllo finale all’utente.

La società cita tra le tecnologie alla base dell’integrazione i modelli proprietari MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco e Xiaomi Miclaw, insieme a HyperOS, ai chip sviluppati internamente e agli investimenti nella produzione automatizzata.

Tra i dati diffusi figurano la capacità della Xiaomi Smart Factory per smartphone, pari a circa 10 milioni di dispositivi flagship all’anno, e quella dello stabilimento di Wuhan, che secondo l’azienda può produrre un condizionatore ogni 6,5 secondi. Xiaomi riferisce anche test di robot umanoidi nella Xiaomi Auto Factory: in quattro mesi, precisione e tasso di successo delle operazioni sarebbero passati dal 90% al 98%.

A Berlino viene mostrato anche Xiaomi CyberOne, robot umanoide impiegato sperimentalmente negli impianti automobilistici dell’azienda. Sul fronte dei dispositivi mobili, Xiaomi presenta Xiaomi 18 Fold, dotato del chip Xiaomi XRING O3.

Auto elettriche e arrivo previsto in Europa

La sezione dedicata alla mobilità comprende Xiaomi Vision Gran Turismo, concept elettrico virtuale sviluppato per il franchise Gran Turismo, la nuova generazione della berlina Xiaomi SU7 e la Xiaomi SU7 Ultra. Quest’ultima, secondo quanto comunicato dall’azienda, ha stabilito il record ufficiale al Nürburgring Nordschleife nella categoria “Electric Executive Car”.

Xiaomi Auto ha consegnato il primo veicolo nel marzo 2024 e dichiara oltre 700.000 consegne nella Cina continentale. L’azienda prevede di entrare nei mercati europei dal 2027, includendo la Germania.

“L’Europa è un mercato importante per le strategie di Xiaomi, e con l’espansione su larga scala di Mijia e l’ingresso di Xiaomi Auto dal 2027 in questa area, segniamo un passo importante per l’integrazione completa delle tre componenti fondamentali del nostro ecosistema intelligente ‘Human × Car × Home’: dispositivi personali, veicoli intelligenti e smart home. Infatti, per noi questo va oltre alla semplice introduzione di nuovi prodotti, ma significa portare la tecnologia e le capacità dell’ecosistema di Xiaomi a sempre più utenti in tutta Europa”.

ha aggiunto Xu Fei, CMO di Xiaomi.

Mijia e gli investimenti annunciati

IFA è stata anche l’occasione per annunciare l’espansione europea di Mijia, il marchio Xiaomi dedicato alla smart home. Attraverso l’app Xiaomi Home, l’azienda afferma che gli utenti potranno gestire prodotti appartenenti a oltre 130 categorie e 2.000 dispositivi, dalla cucina alla sicurezza.

Xiaomi dichiara inoltre oltre 500 premi internazionali di design per i prodotti Mijia. Per il periodo 2026-2030, l’azienda prevede investimenti globali in ricerca e sviluppo superiori a 24 miliardi di euro, destinati ad ambiti quali intelligenza artificiale, automotive, robotica e produzione intelligente.

Il comunicato stampa completo e le immagini diffuse a supporto dell’annuncio raccolgono i materiali presentati dall’azienda in occasione dell’evento berlinese.

FAQ

Quanto è grande lo stand Xiaomi a IFA 2026?

L’area espositiva supera i 3.300 metri quadrati ed è indicata da Xiaomi come la maggiore esposizione indipendente dell’azienda all’estero.

Quanti prodotti presenta Xiaomi a Berlino?

L’esposizione riunisce oltre 380 prodotti distribuiti in sette aree, tra smart home, dispositivi personali, sicurezza, intrattenimento e mobilità.

Quando Xiaomi Auto arriverà in Europa?

L’ingresso nei mercati europei è previsto dal 2027, con la Germania indicata dall’azienda tra i Paesi coinvolti.

Quali dispositivi includerà l’ecosistema Mijia?

L’app Xiaomi Home potrà gestire un ecosistema che comprende oltre 130 categorie di prodotto e 2.000 dispositivi connessi.

Come è stato verificato questo contenuto?

Contenuto basato sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.