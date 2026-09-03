3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/HONOR lancia in Italia il compressore portatile CHOICE da 150 PSI

La notizia in sintesi HONOR ha presentato il compressore portatile CHOICE Portable Electric Air Compressor.

Il dispositivo raggiunge 150 PSI e dispone di cinque modalità preimpostate.

Integra arresto automatico, display digitale e batteria ricaricabile da 2600 mAh.

Il prezzo indicato è 59,90 euro, con una combo promozionale fino a settembre.

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HONOR ha annunciato il lancio in Italia di HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor, compressore elettrico portatile destinato al gonfiaggio di pneumatici per auto, moto e biciclette, oltre che di palloni e altri accessori per il tempo libero. Il prodotto, identificato dal modello T09, sarà venduto sullo store ufficiale dell’azienda al prezzo di 59,90 euro nella colorazione Black.

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Il dispositivo è dotato di un motore a 12V da 20.000 giri al minuto e di un cilindro in lega da 28 millimetri. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, può raggiungere una pressione massima di 150 PSI. Il compressore è pensato per un utilizzo senza cavi e può essere trasportato in auto, in uno zaino o insieme all’attrezzatura per biciclette e moto.

Controllo della pressione e modalità disponibili

Il compressore integra un display digitale che mostra la pressione rilevata durante il gonfiaggio e un sensore indicato con accuratezza di ±1,5 PSI. L’utente può impostare un valore di pressione: una volta raggiunto il livello selezionato, il dispositivo interrompe automaticamente il funzionamento.

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Sono previste cinque modalità dedicate: auto, moto, bicicletta, palloni e modalità libera. Quest’ultima consente di personalizzare l’impostazione di pressione, mentre le altre propongono configurazioni per i diversi utilizzi. I comandi sono collocati su un’interfaccia fisica a cinque tasti, utilizzata per l’accensione, la regolazione della pressione, il cambio di modalità o unità di misura e la gestione della luce integrata.

La dotazione comprende un tubo dell’aria ad alta pressione da 320 millimetri con attacco USA, un adattatore per valvola Francese Presta, un ago per palloni e un ugello per salvagenti. Nella confezione sono inclusi anche una sacca in tessuto per il trasporto, un cavo Type-C da 60 centimetri e il manuale d’uso.

Batteria, torcia e ricarica

HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor pesa 651 grammi e misura 125 x 60 x 112 millimetri. La batteria integrata ha una capacità di 2600 mAh, con valori dichiarati di 11,1V e 28,86Wh. L’autonomia comunicata dall’azienda è di fino a 15 minuti di funzionamento continuo nella modalità Auto.

La ricarica avviene tramite porta Type-C e richiede circa due o tre ore. Un indicatore LED a tre colori — verde, giallo e rosso — segnala il livello residuo della batteria. Il prodotto dispone inoltre di una torcia LED con tre modalità: luce fissa, strobo e segnale SOS, pensata per rendere più visibili le operazioni effettuate al buio.

Prezzo e offerta fino a settembre

Il compressore è disponibile sul sito ufficiale di HONOR a 59,90 euro. Fino alla fine di settembre, l’azienda indica anche un pacchetto combo che riunisce aspirapolvere e compressore d’aria al prezzo promozionale di 79,90 euro.

HONOR presenta il prodotto come parte della propria gamma di accessori per dispositivi e mobilità personale. Informazioni e aggiornamenti della comunità del marchio sono disponibili sulla community HONOR.

I canali social ufficiali dell’azienda riportati nel materiale diffuso sono i seguenti:

https://www.facebook.com/honorglobal/

Posts by Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Il lancio amplia l’offerta di accessori del marchio con un dispositivo orientato alla gestione della pressione degli pneumatici e degli oggetti gonfiabili, con funzioni di monitoraggio digitale e arresto automatico.

FAQ

Quanto costa il compressore portatile HONOR?

Il prezzo indicato per HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor è di 59,90 euro nella colorazione Black sullo store ufficiale.

Qual è la pressione massima raggiungibile?

La pressione massima dichiarata è di 150 PSI, supportata da un motore da 20.000 giri al minuto e da un cilindro da 28 millimetri.

Quali veicoli può gonfiare il dispositivo?

Le modalità disponibili coprono auto, moto e biciclette; il compressore include inoltre configurazioni per palloni e una modalità libera personalizzabile.

Quanto dura la batteria del compressore?

La batteria da 2600 mAh garantisce fino a 15 minuti di funzionamento continuo in modalità Auto, secondo quanto indicato dall’azienda.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.