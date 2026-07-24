24 Luglio 2026

Home / MOTORI / Noleggio sociale, auto nuove a 100 euro al mese per chi ha Isee sotto 30mila euro

La notizia in sintesi

ACI gestirà il noleggio sociale previsto dal Dpcm Automotive.

gestirà il noleggio sociale previsto dal Dpcm Automotive. Canone di 100 euro mensili per auto nuove a basse emissioni.

Accesso riservato a cittadini con ISEE inferiore a 30mila euro.

Rottamazione obbligatoria di un veicolo fino a Euro 4.

(Riassunto generato con AI)

Noleggio sociale, parte il piano ACI

ACI, guidato da Geronimo La Russa, gestirà il nuovo programma di noleggio sociale a lungo termine presentato al Mimit dal ministro Adolfo Urso. La misura, prevista dal Dpcm Automotive e attiva fino al 30 giugno 2030, punta a rendere più accessibile la mobilità delle famiglie a basso reddito e ad accelerare il rinnovo del parco auto nazionale.

Il progetto riguarda persone fisiche con ISEE sotto i 30mila euro, che potranno ottenere un’auto nuova attraverso un contratto di almeno 36 mesi. Il canone è fissato a 100 euro mensili e comprende i principali servizi di gestione, mentre il programma impone la sostituzione di vetture più vecchie e inquinanti.

La presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy apre una fase sperimentale finanziata con 50 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è coniugare inclusione, sicurezza stradale e riduzione delle emissioni, evitando incentivi generalizzati all’acquisto.

Requisiti, gara pubblica e limiti del programma

Per aderire sarà necessario rottamare un veicolo da Euro 0 a Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi. Le auto offerte dovranno essere nuove, immatricolate in Italia, di categoria M1, almeno Euro 6 e con emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 per chilometro.

Il contratto prevede una percorrenza massima di 12mila chilometri l’anno. Nel canone rientrano assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e soccorso stradale; al termine dei tre anni l’utilizzatore potrà acquistare l’auto con uno sconto del 10% sul valore di mercato.

ACI acquisterà i veicoli tramite gara pubblica, non lasciando quindi ai beneficiari una scelta libera fra tutti i modelli in commercio. Il prezzo massimo unitario indicato è di 14.800 euro e la prima dotazione dovrebbe sostenere circa 3mila auto, ma il numero effettivo dipenderà dall’esito della gara.

Secondo Francesco Mazzone, direttore generale di ACI Mobility, la procedura richiederà diversi mesi prima dell’effettivo click day. Le domande passeranno da uno sportello telematico ancora in definizione e la graduatoria seguirà l’ordine cronologico di invio, fino all’esaurimento delle risorse.

Geronimo La Russa ha spiegato che il progetto punta alla neutralità tecnologica: potranno rientrare anche auto ibride, senza limitare la misura alle elettriche. “Guardiamo il risultato, ossia al basso impatto di inquinamento”, ha dichiarato il presidente dell’ACI.

Il vincolo di prezzo restringe però il perimetro dei modelli compatibili. La gara sarà quindi decisiva per definire marche, allestimenti e quantità effettivamente disponibili, oltre alla sostenibilità operativa del canone sociale.

Una sperimentazione da misurare sul campo

Il noleggio sociale rappresenta un cambio di impostazione nella politica automotive: l’intervento concentra le risorse sulle famiglie che devono sostituire mezzi datati, invece di distribuire incentivi indistinti. Adolfo Urso ha collegato la prospettiva futura anche alla possibile E-car europea di Stellantis, indicata per la produzione a Pomigliano.

Se le adesioni saranno elevate, il Governo ha lasciato aperta la possibilità di rifinanziare l’iniziativa. Il risultato dipenderà dalla rapidità della gara, dalla disponibilità di auto entro i limiti fissati e dalla capacità dello sportello digitale di gestire le richieste in modo trasparente.

Per i cittadini, il passaggio decisivo sarà verificare requisiti ISEE, possesso del veicolo da rottamare e apertura della procedura telematica.

FAQ

Chi può richiedere il noleggio sociale?

Sì, possono richiederlo le persone fisiche con ISEE inferiore a 30mila euro che rottamano un’auto fino a Euro 4 posseduta da almeno 12 mesi.

Quanto costa il noleggio sociale mensile?

Sì, il canone agevolato è di 100 euro al mese. Include assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e soccorso stradale, secondo le informazioni presentate da ACI.

Quanto dura il contratto di noleggio?

Sì, la durata minima è di 36 mesi. Il contratto prevede inoltre un limite massimo di percorrenza pari a 12mila chilometri all’anno.

Quali auto saranno disponibili nel programma?

Sì, saranno veicoli nuovi M1, immatricolati in Italia, almeno Euro 6 e sotto 135 grammi di CO2 per chilometro, acquistati da ACI tramite gara.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, LaPresse, Quattroruote, QuiFinanza e Today.