 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Google testa CC, l’assistente AI condiviso per famiglie fino a sei persone

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Google testa CC, l’assistente AI condiviso per famiglie fino a sei persone

La notizia in sintesi

  • Google Labs testa CC, assistente AI per famiglie fino a sei persone.
  • L’agente riunisce appuntamenti, attività, file e comunicazioni condivise dagli utenti.
  • Può compilare moduli, pianificare pasti e creare liste scolastiche.
  • Il test resta limitato agli utenti maggiorenni negli Stati Uniti.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz

Design Compatto â€“ Tapo P105 è la mini presa smart dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che ti permette di gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento · Controllo da remoto â€“ La comoda App Tapo per dispositivi ANdroid e iOS permette di gestire la presa da remoto ovunque ti trovi, non serve nessun hub aggiuntivo · Programmazione â€“ Organizza le tue giornate e crea routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi con l’app Tapo

-16%SCONTOOra20,99 €Prezzo consigliato: 24,99 €RISPARMI 4,00 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

CC di Google diventa assistente familiare

Google Labs ha avviato negli Stati Uniti il test di CC, agente di intelligenza artificiale pensato per coordinare fino a sei componenti di una famiglia attraverso email, calendari, chat, file e attività condivise. L’aggiornamento, annunciato il 18 settembre 2026, trasforma uno strumento nato per l’organizzazione individuale in un assistente domestico: raccoglie impegni autorizzati, prepara il briefing mattutino “Your Day Ahead” e può gestire compiti selezionati. La scelta risponde alle richieste degli utenti di riunire appuntamenti scolastici, pratiche, acquisti e piani dei pasti, mantenendo per ogni membro il controllo sui dati concessi al sistema.

Come funziona la condivisione dei dati

Il funzionamento separa l’account di CC da quelli familiari: l’agente vede esclusivamente messaggi, calendari o documenti condivisi in modo esplicito. Gli utenti possono inoltrare singoli contenuti via Gmail o Google Chat, autorizzare mittenti ricorrenti come scuole e associazioni, aggiungere l’agente a un calendario dedicato oppure usare una cartella condivisa di Google Drive. Da queste informazioni, CC estrae date e scadenze, aggiorna calendario ed elenco comune delle attività, crea documenti e fogli condivisi e calcola tempi di percorrenza con Google Maps.

Per le operazioni pratiche può precompilare autorizzazioni scolastiche in PDF, assistere nelle iscrizioni alle attività, costruire liste per il materiale scolastico e pianificare i pasti della settimana, chiedendo i dati mancanti. Google riferisce che ogni istanza gira su un computer cloud isolato, con l’infrastruttura agentica Antigravity e modelli Gemini; prima di inviare informazioni o compiere azioni fuori dal gruppo richiede conferma. La configurazione punta quindi a concentrare la gestione domestica senza aprire automaticamente posta e spazi personali, ma l’efficacia dipenderà dalla qualità dei dati che la famiglia decide di fornire.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

I limiti per minori e scuole

Il vincolo ai soli account personali Gmail di utenti dai 18 anni restringe il test soprattutto agli adulti che organizzano la casa. Figli minorenni e indirizzi scolastici non possono partecipare direttamente, pur essendo spesso all’origine di avvisi su lezioni, sport e autorizzazioni. Per Google, l’evoluzione di CC misurerà quindi la capacità dell’agente di fare da snodo tra dati familiari selezionati, mantenendo il consenso esplicito quando un’azione supera il perimetro del gruppo.

FAQ

Che cos’è CC di Google?

È un esperimento di Google Labs che coordina informazioni e attività familiari per un massimo di sei persone.

Dove è disponibile il test?

L’accesso è limitato negli Stati Uniti a utenti maggiorenni con un account Gmail personale; i nuovi interessati entrano in lista d’attesa.

Quali dati può ricevere l’agente?

La condivisione avviene solo per messaggi, file, calendari o mittenti selezionati; l’agente non riceve automaticamente l’intera casella personale.

Può inviare documenti senza autorizzazione?

Le autorizzazioni PDF e le iscrizioni possono essere preparate, ma l’invio di documenti o dati fuori dal gruppo richiede conferma.

Quali fonti hanno sostenuto questa analisi?

La Redazione ha confrontato e rielaborato, con supervisione umana, fonti stampa ufficiali comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
MOTORI
Volkswagen taglia le stime sul margine operativo per svalutazione Porsche
di Redazione Assodigitale 19 set
#2
MOTORI
Ducati, Confindustria studia il futuro senza vendita annunciata
di Redazione Assodigitale 19 set
#3
INTERNET
Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Perplexity porta Portable Computer sui PC Windows con GPU RTX
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Anthropic: Claude guida il 26% della ricerca interna sull’intelligenza artificiale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 20 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.