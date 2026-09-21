Google testa CC, l’assistente AI condiviso per famiglie fino a sei persone

21 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Google Labs testa CC , assistente AI per famiglie fino a sei persone.

testa , assistente AI per famiglie fino a sei persone. L’agente riunisce appuntamenti, attività, file e comunicazioni condivise dagli utenti.

Può compilare moduli, pianificare pasti e creare liste scolastiche.

Il test resta limitato agli utenti maggiorenni negli Stati Uniti.

CC di Google diventa assistente familiare

Google Labs ha avviato negli Stati Uniti il test di CC, agente di intelligenza artificiale pensato per coordinare fino a sei componenti di una famiglia attraverso email, calendari, chat, file e attività condivise. L’aggiornamento, annunciato il 18 settembre 2026, trasforma uno strumento nato per l’organizzazione individuale in un assistente domestico: raccoglie impegni autorizzati, prepara il briefing mattutino “Your Day Ahead” e può gestire compiti selezionati. La scelta risponde alle richieste degli utenti di riunire appuntamenti scolastici, pratiche, acquisti e piani dei pasti, mantenendo per ogni membro il controllo sui dati concessi al sistema.

Come funziona la condivisione dei dati

Il funzionamento separa l’account di CC da quelli familiari: l’agente vede esclusivamente messaggi, calendari o documenti condivisi in modo esplicito. Gli utenti possono inoltrare singoli contenuti via Gmail o Google Chat, autorizzare mittenti ricorrenti come scuole e associazioni, aggiungere l’agente a un calendario dedicato oppure usare una cartella condivisa di Google Drive. Da queste informazioni, CC estrae date e scadenze, aggiorna calendario ed elenco comune delle attività, crea documenti e fogli condivisi e calcola tempi di percorrenza con Google Maps.

Per le operazioni pratiche può precompilare autorizzazioni scolastiche in PDF, assistere nelle iscrizioni alle attività, costruire liste per il materiale scolastico e pianificare i pasti della settimana, chiedendo i dati mancanti. Google riferisce che ogni istanza gira su un computer cloud isolato, con l’infrastruttura agentica Antigravity e modelli Gemini; prima di inviare informazioni o compiere azioni fuori dal gruppo richiede conferma. La configurazione punta quindi a concentrare la gestione domestica senza aprire automaticamente posta e spazi personali, ma l’efficacia dipenderà dalla qualità dei dati che la famiglia decide di fornire.

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I limiti per minori e scuole

Il vincolo ai soli account personali Gmail di utenti dai 18 anni restringe il test soprattutto agli adulti che organizzano la casa. Figli minorenni e indirizzi scolastici non possono partecipare direttamente, pur essendo spesso all’origine di avvisi su lezioni, sport e autorizzazioni. Per Google, l’evoluzione di CC misurerà quindi la capacità dell’agente di fare da snodo tra dati familiari selezionati, mantenendo il consenso esplicito quando un’azione supera il perimetro del gruppo.

FAQ

Che cos’è CC di Google?

È un esperimento di Google Labs che coordina informazioni e attività familiari per un massimo di sei persone.

Dove è disponibile il test?

L’accesso è limitato negli Stati Uniti a utenti maggiorenni con un account Gmail personale; i nuovi interessati entrano in lista d’attesa.

Quali dati può ricevere l’agente?

La condivisione avviene solo per messaggi, file, calendari o mittenti selezionati; l’agente non riceve automaticamente l’intera casella personale.

Può inviare documenti senza autorizzazione?

Le autorizzazioni PDF e le iscrizioni possono essere preparate, ma l’invio di documenti o dati fuori dal gruppo richiede conferma.

Quali fonti hanno sostenuto questa analisi?

La Redazione ha confrontato e rielaborato, con supervisione umana, fonti stampa ufficiali comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.