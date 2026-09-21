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La FAA avvia a Washington il test dell’AI per gestire il traffico aereo

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/La FAA avvia a Washington il test dell’AI per gestire il traffico aereo

La notizia in sintesi

  • FAA avvia il test di SMART nell’area di Washington, DC.
  • Il software usa l’intelligenza artificiale per prevedere congestione e conflitti.
  • Il contratto con Air Space Intelligence vale 875 milioni di dollari.
  • La sperimentazione precede un’eventuale estensione nazionale dopo novanta giorni.

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SMART debutta nello spazio aereo di Washington

Federal Aviation Administration avvierà il 21 settembre 2026 nell’area di Washington, DC il primo test di SMART, piattaforma di intelligenza artificiale affidata a Air Space Intelligence per sostenere la gestione del traffico aereo. Il sistema analizzerà orari delle compagnie, meteo, capacità aeroportuale e condizioni dello spazio aereo, individuando flussi e possibili conflitti prima che producano congestione. La sperimentazione coinvolgerà i tre principali aeroporti della capitale federale, uno dei corridoi più trafficati degli Stati Uniti.

L’agenzia sceglie un avvio circoscritto prima dell’estensione nazionale sui 29 milioni di miglia quadrate di spazio aereo sotto la sua responsabilità. L’obiettivo è una visione comune per scegliere rotte e partenze più efficienti, senza modificare le procedure operative.

Funzione predittiva e garanzie per compagnie e controllori

SMART, acronimo di Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, produrrà previsioni sui flussi e segnalerà criticità usando dati operativi. La FAA ha precisato al settore che il software non cambierà le procedure di controllori e compagnie, ma fornirà informazioni su rotte alternative attraverso i sistemi già esistenti. Il contratto da 875 milioni di dollari, assegnato a giugno a Air Space Intelligence e valido dodici anni, comprende anche il sistema Flow Management Data and Services per il centro di comando in Virginia.

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La prudenza risponde alle perplessità iniziali dei vettori, preoccupati che suggerimenti automatizzati potessero tradursi in più cancellazioni o riprogrammazioni. Bryan Bedford punta ad ampliare l’impiego dopo novanta giorni di prova, mentre il consulente Philip Mann, già alla FAA per diciassette anni, giudica corretto ridurre gli elementi ignoti con una sperimentazione limitata. L’architettura distingue quindi la funzione predittiva di SMART dalla piattaforma destinata a sostituire parti del controllo del traffico.

Il progetto si inserisce nel rinnovamento di radar, radio, telecomunicazioni e collegamenti vocali, alcuni risalenti agli anni Ottanta. La pressione sul personale dura da decenni, dopo il licenziamento di oltre 11 mila controllori deciso da Ronald Reagan nel 1981. Durante la seconda amministrazione Trump, i tagli del gruppo DOGE legato a Elon Musk hanno colpito anche dipendenti dei sistemi; il segretario ai Trasporti Sean Duffy sostiene la modernizzazione.

Novanta giorni decisivi per l’espansione nazionale

Il banco di prova di Washington, DC servirà a verificare se le previsioni restano affidabili durante carichi reali e dati degradati, non soltanto in dimostrazioni controllate. Dopo i novanta giorni indicati da Bryan Bedford, l’eventuale espansione dipenderà dagli esiti della sperimentazione. La FAA non ha chiarito quali modelli di intelligenza artificiale utilizzerà, un elemento che limita la valutazione esterna del sistema.

Per compagnie e passeggeri, il risultato misurabile sarà la capacità di gestire congestione e maltempo con alternative condivise, meno carburante consumato e maggiore puntualità.

FAQ

Quando parte il test di SMART?

L’avvio è previsto per lunedì 21 settembre 2026, nell’area di Washington, DC, come primo impiego operativo della piattaforma.

Quali aeroporti coinvolge la sperimentazione?

La sperimentazione riguarda i tre maggiori aeroporti dell’area di Washington, DC, senza modificare procedure applicate da compagnie aeree e controllori.

Quali dati analizza il sistema?

Orari dei voli, condizioni meteorologiche, capacità degli aeroporti e condizioni dello spazio aereo alimentano le previsioni sui flussi e sui conflitti.

Quanto vale il contratto con Air Space Intelligence?

Il contratto vale 875 milioni di dollari per dodici anni e include anche Flow Management Data and Services della FAA.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

Le informazioni derivano da un confronto accurato tra fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e altre fonti giornalistiche qualificate, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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