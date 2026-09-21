21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Insta360 aggiorna Luna Ultra con zoom 15× e Modalità Palco

La notizia in sintesi Insta360 rilascia un firmware per Luna Ultra con zoom fino a 15×.

La nuova Modalità Palco è dedicata a concerti, festival e spettacoli dal vivo.

Luna Ultra registra ora video verticali 4K a 30 fps.

Il Luna Ultra Zoom Bundle, con teleobiettivo, ha un prezzo di 839 euro.

Insta360 ha annunciato il 21 settembre 2026 un aggiornamento firmware per la gimbal camera Luna Ultra. Il pacchetto introduce lo zoom integrato fino a 15×, la Modalità Palco per le riprese durante eventi dal vivo, la registrazione verticale in 4K a 30 fps e nuove opzioni per le immagini Live Frame. In contemporanea arriva anche il Luna Ultra Zoom Bundle, proposto a 839 euro.

L’aggiornamento è disponibile attraverso l’app Insta360: per installarlo occorre collegare Luna Ultra all’app e seguire le indicazioni sullo schermo. Il materiale di approfondimento diffuso con l’annuncio è raccolto nel press kit completo.

Zoom fino a 15× e nuovo teleobiettivo

La principale novità riguarda l’estensione dello zoom digitale della videocamera, che passa da 12× a un massimo di 15×, indicato dall’azienda come equivalente a 300 mm. La funzione è disponibile nelle modalità Video, PureVideo, Modalità Palco e Foto; per le riprese tele viene indicata la registrazione in 4K a 30 fps.

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Secondo quanto comunicato, Luna Ultra usa due chip dedicati all’elaborazione delle immagini e la tecnologia AI Remosaic, destinata a ricostruire i dettagli persi con il ritaglio digitale. L’obiettivo dichiarato è migliorare la leggibilità di soggetti lontani, inclusi persone, testi, edifici e paesaggi.

Insta360 affianca al firmware l’Ultra Telephoto Lens per Luna Ultra, un accessorio magnetico che amplia di 1,5× la portata ottica. Combinato con lo zoom interno della videocamera, consente di raggiungere una focale equivalente fino a 450 mm. Con l’accessorio montato, la gamma indicata va da 90 a 450 mm e la fotocamera principale viene coperta.

Modalità Palco per concerti e spettacoli

La Modalità Palco è pensata per registrare concerti, festival musicali, spettacoli teatrali e altri eventi dal vivo da distanza ravvicinata o dal pubblico. La modalità interviene su messa a fuoco, esposizione, tracciamento del soggetto e gestione dell’audio, in scenari caratterizzati da illuminazione variabile, persone in movimento e ostacoli nell’inquadratura.

Il sistema include filtri per il volto e una diversa sensibilità dell’autofocus per ridurre l’interferenza di elementi quali light stick e oggetti presenti tra camera e palco. Sono previste inoltre strategie di esposizione e bilanciamento del bianco per gestire alte luci e colori dell’illuminazione scenica.

Il tracking del soggetto viene esteso alle riprese con forte zoom. L’azienda dichiara di avere addestrato il relativo modello con filmati di concerti, con lo scopo di riconoscere e seguire gli artisti anche in condizioni di scarsa luce.

La modalità comprende due profili audio: Stage Audio, orientato verso il suono proveniente dal palco, e Ambient Audio, pensato per registrare sia la performance sia l’atmosfera del luogo. Durante la registrazione video è inoltre possibile salvare foto Live Frame senza interrompere la ripresa.

Video verticali e funzioni Live Frame

Luna Ultra può ora registrare video verticali in 4K a 30 fps ruotando lo schermo in posizione verticale. La modalità supporta zoom fino a 6×, anche se l’azienda raccomanda un impiego fino a 3× e precisa che la resa dell’obiettivo tele tra 3× e 6× è ancora in fase di ottimizzazione.

Tra le altre funzioni figurano Zoom Live, che aggiunge un movimento di avvicinamento durante la cattura dei Live Frame, e l’uso simultaneo di effetti Beauty e filtri cinematografici sulle fotografie Live Frame.

Il nuovo Luna Ultra Zoom Bundle comprende i contenuti dello Standard Bundle, una borsa per il trasporto e l’Ultra Telephoto Lens. Il prezzo comunicato è di 839 euro.

Insta360 presenta sul proprio sito ufficiale le videocamere e gli altri prodotti della gamma. L’azienda rimanda inoltre al Think Bold Fund, al proprio blog e alla pagina degli Insta360 Global Awards 2026. Ulteriori informazioni istituzionali sono disponibili anche sulla versione internazionale del sito.

La comunicazione è stata indirizzata anche alla redazione di assodigitale.it, disponibile inoltre agli indirizzi www.assodigitale.it e assodigitale.it. Il profilo professionale indicato nella comunicazione è quello di Michele Ficara Manganelli.

Per gli aggiornamenti societari, Insta360 indica la propria pagina LinkedIn e la relativa pagina aziendale. La comunicazione include infine un collegamento per la gestione dell’iscrizione alla mailing list.

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FAQ

Come si aggiorna Insta360 Luna Ultra?

L’aggiornamento si installa collegando Luna Ultra all’app Insta360 e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Qual è lo zoom massimo di Luna Ultra?

Lo zoom integrato raggiunge 15×, con una lunghezza focale equivalente dichiarata di 300 mm.

A cosa serve la Modalità Palco?

La funzione ottimizza riprese di concerti e spettacoli intervenendo su immagine, tracking, audio, messa a fuoco ed esposizione.

Quanto costa Luna Ultra Zoom Bundle?

Il prezzo comunicato è di 839 euro e il bundle include borsa per il trasporto e Ultra Telephoto Lens.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.