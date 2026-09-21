21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Iliad primeggia nell’assistenza clienti per mobile e fisso

La notizia in sintesi Iliad guida le classifiche 2026/27 per telefonia mobile e fissa

L’operatore ottiene punteggi di 8,53 nel mobile e 8,27 nel fisso

La rilevazione raccoglie oltre 300.000 valutazioni dei clienti

La graduatoria considera raccomandazione, comunicazione, competenza e disponibilità

Iliad è al primo posto nelle categorie “Compagnie di telefonia mobile” e “Compagnie di telefonia fissa e internet” dell’edizione 2026/2027 di Italy’s Best Customer Service, classifica elaborata da L’Economia del Corriere della Sera con Statista. Per l’operatore si tratta del quinto riconoscimento consecutivo nella graduatoria dedicata all’assistenza clienti.

Nella categoria della telefonia mobile iliad ha ottenuto un punteggio di 8,53, mentre in quella relativa a telefonia fissa e internet il risultato è stato di 8,27. L’azienda comunica di essere al vertice di entrambe le classifiche per il secondo anno consecutivo e di essere l’unico operatore italiano ad aver mantenuto il primo posto nelle due categorie per cinque anni di fila.

La graduatoria riguarda l’efficienza dei servizi di assistenza offerti da aziende, fornitori e istituzioni attivi in Italia. L’edizione 2026/2027 ha suddiviso le imprese in 121 categorie merceologiche, aggregate in dieci macro-settori. Iliad indica inoltre di avere oltre 13 milioni di utenti.

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Come è stata costruita la classifica

Italy’s Best Customer Service 2026/2027 si basa su un sondaggio indipendente che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni dei clienti. La metodologia attribuisce metà del punteggio alla disponibilità a raccomandare un’azienda e l’altra metà a cinque parametri relativi al servizio ricevuto.

I criteri considerati sono qualità della comunicazione, competenza professionale, varietà delle soluzioni proposte, orientamento al cliente e disponibilità del servizio. La combinazione di questi indicatori determina il punteggio finale per ciascuna azienda nelle rispettive categorie.

La ricerca è condotta da L’Economia del Corriere della Sera con Statista, società attiva nelle analisi e nelle ricerche di mercato. L’indagine completa e le classifiche per categoria sono disponibili nella pagina dedicata a Italy’s Best Customer Service 2026/27.

I risultati nelle due categorie della telefonia

Il risultato di iliad riguarda due segmenti distinti del mercato delle telecomunicazioni: quello dei servizi mobili e quello della connettività fissa e internet. Nella prima categoria il punteggio assegnato è 8,53; nella seconda è 8,27.

Il dato non misura le condizioni economiche delle offerte né le prestazioni della rete, ma la valutazione del servizio clienti secondo i criteri stabiliti dalla ricerca. In particolare, la classifica prende in esame la percezione dei clienti sull’accessibilità dell’assistenza, sulla preparazione del personale e sulla capacità di fornire risposte e soluzioni.

Il quinto primo posto consecutivo indicato dall’azienda riguarda quindi la continuità del risultato nella rilevazione annuale. La conferma in entrambe le categorie per il secondo anno consecutivo segnala inoltre che il riconoscimento si estende sia all’assistenza per gli utenti mobili sia a quella relativa ai servizi fissi e internet.

Un indicatore basato sulle valutazioni dei clienti

Le classifiche di customer service utilizzano giudizi espressi dagli utenti e non costituiscono una certificazione tecnica dei singoli servizi. Nel caso dell’indagine realizzata con Statista, il peso della disponibilità a raccomandare l’azienda equivale al 50% del risultato complessivo, mentre l’altro 50% deriva dai cinque criteri di valutazione previsti.

Per gli utenti, la pubblicazione consente di confrontare le aziende presenti nelle categorie considerate dalla ricerca sulla base dell’esperienza dichiarata dai clienti. Per iliad, il dato colloca l’assistenza dell’operatore ai vertici sia della telefonia mobile sia della telefonia fissa e internet nell’edizione 2026/2027.

FAQ

Quali premi ha ricevuto iliad nel 2026/2027?

Iliad risulta prima nelle categorie “Compagnie di telefonia mobile” e “Compagnie di telefonia fissa e internet” di Italy’s Best Customer Service 2026/2027.

Quali punteggi ha ottenuto iliad?

Il punteggio è 8,53 nella telefonia mobile e 8,27 nella categoria telefonia fissa e internet.

Chi realizza la classifica Italy’s Best Customer Service?

L’Economia del Corriere della Sera realizza la ricerca in collaborazione con Statista, società specializzata in analisi e ricerche di mercato.

Quante valutazioni include l’indagine?

La rilevazione indipendente ha raccolto oltre 300.000 valutazioni dei clienti e ha coinvolto aziende di 121 categorie merceologiche.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.