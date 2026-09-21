 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Governo, accise mobili su benzina e diesel legate all’extragettito IVA

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/MOTORI/Governo, accise mobili su benzina e diesel legate all’extragettito IVA

La notizia in sintesi

  • Governo: dal 6 ottobre entrano in vigore le accise mobili sui carburanti.
  • Lo sconto dipenderà dall’extragettito IVA prodotto dai rincari del petrolio.
  • Il taglio fisso sul diesel sarà ridotto progressivamente prima del nuovo regime.
  • Accantonato il bonus carburante una tantum da 100 euro per i redditi più bassi.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

BIlinli Auto Rifornimento Carburante Imbuto Staccabile Tubo Benzina Motore Olio Additivo Olio Motociclo Macchina agricola Uso Comodo Accessorio di riempimento Anti-perdite

❥ Caratteristiche ： Realizzato in materiale plastico premium, ad alta resistenza, leggero, impermeabile, non deformabile, resistente. · ❥Caratteristiche itive L’additivo per carburante o l’uscita dell’olio della motocicletta adatta per il serbatoio del carburante con il pulsante antifurto. · ❥Caratteristiche ： Adatto anche per l’importazione del serbatoio dell’olio dal serbatoio del carburante di emergenza.

Prezzo su Amazon7,99 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Accise mobili dal 6 ottobre

Il Governo prepara dal 6 ottobre il passaggio dalle riduzioni fisse sul gasolio al meccanismo delle accise mobili, destinato a incidere sui prezzi di benzina e diesel nei distributori italiani. Dopo mesi di proroghe e sconti provvisori, l’intervento cambia perché lo sconto non sarà più finanziato in modo predeterminato. Il sistema utilizzerà l’extragettito IVA prodotto dall’aumento del valore dei carburanti quando il petrolio rincara, riducendo temporaneamente l’accisa fissa.

Per automobilisti e autotrasportatori il beneficio dipenderà quindi dalle quotazioni energetiche: senza maggiori entrate IVA, non scatterà alcuna riduzione. La scelta punta a trasformare gli incassi aggiuntivi in una compensazione automatica, ma rende il costo del rifornimento più legato alla volatilità del mercato.

Come funziona il nuovo meccanismo

Nel modello delle accise mobili, l’IVA cresce in valore assoluto quando sale il prezzo del carburante, poiché è calcolata in percentuale sul suo valore. Lo Stato impiega tale maggiore gettito per alleggerire l’accisa su benzina e diesel, anziché stanziare risorse proprie di bilancio per contenere i listini. Il meccanismo previsto dal 6 ottobre non assicura dunque un aiuto costante: l’effettivo ribasso può essere di pochi centesimi al litro, come 2, 5 o 10, oppure azzerarsi se le quotazioni restano stabili o diminuiscono.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Prima dell’avvio, il taglio fisso sul diesel seguirà un decalage. Nella prima fase lo sconto fiscale scenderà a 10 centesimi al litro, equivalenti a circa 12,2 centesimi con IVA; dal 26 settembre al 5 ottobre sarà dimezzato a 5 centesimi, circa 6,1 con IVA inclusa. Il Governo ha inoltre accantonato il bonus carburante una tantum da 100 euro per i redditi più bassi, riallocando le risorse verso altri interventi su mobilità e costi dei veicoli. Questa architettura sposta la tutela da un sostegno certo a una compensazione condizionata, legata all’andamento del greggio e alla conseguente dinamica dell’IVA.

Effetti attesi per i rifornimenti

Il nuovo assetto offre un cuscinetto finanziario soltanto durante aumenti del greggio capaci di generare extragettito IVA. Per chi fa rifornimento, il dato decisivo non sarà più un taglio stabilito in anticipo, ma la presenza di maggiori entrate fiscali. Dal 6 ottobre le variazioni internazionali del petrolio potranno quindi riflettersi sulle accise applicate, con sconti variabili o assenti.

La progressiva uscita dal taglio fisso sul diesel completa una transizione che affida al mercato l’entità dell’alleggerimento.

FAQ

Quando partono le accise mobili?

Il nuovo sistema entrerà ufficialmente in vigore dal 6 ottobre, dopo la riduzione progressiva dello sconto fisso applicato al diesel.

Quanto sarà lo sconto sui carburanti?

La riduzione potrà variare tra pochi centesimi al litro, inclusi esempi di 2, 5 o 10 centesimi, oppure non scattare.

Come cambia lo sconto sul diesel?

Il taglio fiscale scenderà prima a 10 centesimi al litro e dal 26 settembre a 5 centesimi fino al 5 ottobre.

Il bonus carburante da 100 euro resta previsto?

Il bonus una tantum da 100 euro destinato ai redditi più bassi è stato accantonato, con risorse riallocate su altri interventi.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori cuffie Bluetooth over-ear di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless per TV di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
MOTORI
Volkswagen taglia le stime sul margine operativo per svalutazione Porsche
di Redazione Assodigitale 19 set
#2
MOTORI
Ducati, Confindustria studia il futuro senza vendita annunciata
di Redazione Assodigitale 19 set
#3
INTERNET
Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Perplexity porta Portable Computer sui PC Windows con GPU RTX
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Gemini ha violato i sistemi di tre aziende durante un test di sicurezza
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 20 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.