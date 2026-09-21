21 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Governo, accise mobili su benzina e diesel legate all’extragettito IVA

La notizia in sintesi Governo : dal 6 ottobre entrano in vigore le accise mobili sui carburanti.

: dal 6 ottobre entrano in vigore le accise mobili sui carburanti. Lo sconto dipenderà dall’extragettito IVA prodotto dai rincari del petrolio.

Il taglio fisso sul diesel sarà ridotto progressivamente prima del nuovo regime.

Accantonato il bonus carburante una tantum da 100 euro per i redditi più bassi.

Accise mobili dal 6 ottobre

Il Governo prepara dal 6 ottobre il passaggio dalle riduzioni fisse sul gasolio al meccanismo delle accise mobili, destinato a incidere sui prezzi di benzina e diesel nei distributori italiani. Dopo mesi di proroghe e sconti provvisori, l’intervento cambia perché lo sconto non sarà più finanziato in modo predeterminato. Il sistema utilizzerà l’extragettito IVA prodotto dall’aumento del valore dei carburanti quando il petrolio rincara, riducendo temporaneamente l’accisa fissa.

Per automobilisti e autotrasportatori il beneficio dipenderà quindi dalle quotazioni energetiche: senza maggiori entrate IVA, non scatterà alcuna riduzione. La scelta punta a trasformare gli incassi aggiuntivi in una compensazione automatica, ma rende il costo del rifornimento più legato alla volatilità del mercato.

Come funziona il nuovo meccanismo

Nel modello delle accise mobili, l’IVA cresce in valore assoluto quando sale il prezzo del carburante, poiché è calcolata in percentuale sul suo valore. Lo Stato impiega tale maggiore gettito per alleggerire l’accisa su benzina e diesel, anziché stanziare risorse proprie di bilancio per contenere i listini. Il meccanismo previsto dal 6 ottobre non assicura dunque un aiuto costante: l’effettivo ribasso può essere di pochi centesimi al litro, come 2, 5 o 10, oppure azzerarsi se le quotazioni restano stabili o diminuiscono.

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Prima dell’avvio, il taglio fisso sul diesel seguirà un decalage. Nella prima fase lo sconto fiscale scenderà a 10 centesimi al litro, equivalenti a circa 12,2 centesimi con IVA; dal 26 settembre al 5 ottobre sarà dimezzato a 5 centesimi, circa 6,1 con IVA inclusa. Il Governo ha inoltre accantonato il bonus carburante una tantum da 100 euro per i redditi più bassi, riallocando le risorse verso altri interventi su mobilità e costi dei veicoli. Questa architettura sposta la tutela da un sostegno certo a una compensazione condizionata, legata all’andamento del greggio e alla conseguente dinamica dell’IVA.

Effetti attesi per i rifornimenti

Il nuovo assetto offre un cuscinetto finanziario soltanto durante aumenti del greggio capaci di generare extragettito IVA. Per chi fa rifornimento, il dato decisivo non sarà più un taglio stabilito in anticipo, ma la presenza di maggiori entrate fiscali. Dal 6 ottobre le variazioni internazionali del petrolio potranno quindi riflettersi sulle accise applicate, con sconti variabili o assenti.

La progressiva uscita dal taglio fisso sul diesel completa una transizione che affida al mercato l’entità dell’alleggerimento.

FAQ

Quando partono le accise mobili?

Il nuovo sistema entrerà ufficialmente in vigore dal 6 ottobre, dopo la riduzione progressiva dello sconto fisso applicato al diesel.

Quanto sarà lo sconto sui carburanti?

La riduzione potrà variare tra pochi centesimi al litro, inclusi esempi di 2, 5 o 10 centesimi, oppure non scattare.

Come cambia lo sconto sul diesel?

Il taglio fiscale scenderà prima a 10 centesimi al litro e dal 26 settembre a 5 centesimi fino al 5 ottobre.

Il bonus carburante da 100 euro resta previsto?

Il bonus una tantum da 100 euro destinato ai redditi più bassi è stato accantonato, con risorse riallocate su altri interventi.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.