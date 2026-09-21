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Roborock lancia Saros 20 Flow Complete in Italia a 1.299 euro

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/Roborock lancia Saros 20 Flow Complete in Italia a 1.299 euro

La notizia in sintesi

  • Roborock porta in Italia il robot aspirapolvere Saros 20 Flow Complete.
  • Il dispositivo dichiara 36.000 Pa di aspirazione e altezza di 8,98 centimetri.
  • La stazione lava il rullo a 100 °C e lo asciuga a 63 °C.
  • Il prezzo consigliato è 1.499 euro, con offerta di lancio a 1.299 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo

Lavaggio con acqua pulita tramite SpiraFlow 2.0 – Il sistema di pulizia automatica pressurizzata SpiraFlow 2.0 utilizza acqua calda e una pressione elevata per rinfrescare il panno a rullo durante la pulizia, contribuendo a rimuovere lo sporco e i residui quotidiani per un lavaggio uniforme ad ogni passaggio. · 36.000 Pa di potenza, meno peli e capelli di cui occuparsi – Il motore HyperForce da 36.000 Pa aspira polvere, detriti e peli di animali domestici con una potenza elevata, mentre il doppio sistema anti-groviglio impedisce ai peli di attorcigliarsi attorno alle spazzole, garantendo una pulizia più omogenea e ininterrotta. · Pulisce più vicino a ogni bordo e angolo – La spazzola laterale reversibile raggiunge gli angoli più in profondità con fino al 30% di copertura in più, mentre il panno a rullo che si adatta ai bordi pulisce entro 10 mm dai bordi e si estende fino a 44 mm per raggiungere i punti difficili da pulire.

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Roborock annuncia l’arrivo in Italia di Saros 20 Flow Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di rullo, stazione automatica e sistemi di riconoscimento degli ostacoli. Il prodotto è disponibile dal 21 settembre 2026 al prezzo consigliato di 1.499 euro, con una promozione di lancio fissata a 1.299 euro.

Il nuovo modello punta soprattutto su dimensioni contenute, automazione della manutenzione e passaggio tra pavimenti duri e tappeti. Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, il robot misura 8,98 centimetri in altezza e integra un modulo LiDAR retrattile, pensato per consentire il passaggio sotto mobili bassi mantenendo la scansione dell’ambiente negli spazi aperti.

Le informazioni e le immagini diffuse insieme al comunicato sono disponibili nei materiali stampa messi a disposizione per il lancio.

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Rullo lavapavimenti e gestione dei tappeti

Saros 20 Flow Complete utilizza un motore HyperForce da 36.000 Pa. Roborock dichiara una raccolta dei capelli del 100% sui pavimenti e un sistema anti-groviglio formato dalla spazzola principale DuoDivide e da due spazzole laterali sollevabili. Per i peli degli animali, il produttore indica un incremento del 15% della raccolta sui pavimenti duri rispetto ai propri riferimenti interni.

Il rullo lavapavimenti usa il riconoscimento AI RGB per identificare le superfici e modulare l’acqua. Davanti a un tappeto, il rullo può sollevarsi fino a 15 millimetri, con l’obiettivo di separare la fase di lavaggio da quella di aspirazione. Il sistema per i bordi estende il rullo fino a 44 millimetri e, secondo Roborock, arriva a pulire entro 10 millimetri dalle pareti.

La pagina dedicata al Saros 20 Flow Complete riporta le configurazioni previste per tappeti e pavimenti duri.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Il modello integra inoltre SpiraFlow 2.0, sistema che distribuisce acqua pulita sul rullo tramite 16 ugelli. La casa dichiara fino a 240 giri al minuto e fino a 15 N di pressione verso il basso, indicando una rimozione delle macchie fino al 100% in un passaggio in determinate condizioni. Il rullo è certificato SGS per le prestazioni antibatteriche, mentre la serie Saros 20 ha ottenuto la certificazione “Allergy Friendly” di ECARF.

Stazione automatica e funzioni connesse

La stazione all-in-one separa acqua pulita e acqua sporca durante il lavaggio del rullo. Nelle specifiche comunicate, il lavaggio avviene con acqua a 100 °C, mentre l’asciugatura sfrutta aria calda a 63 °C. La base gestisce anche il rabbocco dell’acqua calda, il dosaggio del detergente e lo svuotamento della polvere; l’autonomia dichiarata per quest’ultima funzione arriva fino a 65 giorni.

Per la navigazione, Roborock dichiara che Reactive AI riconosce oltre 300 tipi di ostacoli. La funzione Stain-Target AI Cleaning, basata su telecamera RGB, distingue alcune macchie e modifica la strategia di pulizia. SmartPlan 3.0 è invece destinato a riconoscere le stanze e a programmare i cicli in base alle abitudini di utilizzo rilevate dal dispositivo.

Il robot supporta Matter, Alexa, Siri e Google Home, oltre al comando vocale “Hello Rocky”. Per chi ha animali domestici, sono previste funzioni di riconoscimento, localizzazione sulla mappa, fotografie e visualizzazione in tempo reale. Roborock afferma che i dati visivi vengono elaborati direttamente sul dispositivo.

Roborock F25 Ace Pro

Il prodotto è acquistabile sull’e-shop ufficiale Roborock e su Amazon. L’azienda indica una successiva distribuzione anche nei negozi di elettronica. Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito italiano di Roborock e sul portale del marchio.

Nel comunicato l’azienda riferisce inoltre di essersi classificata al primo posto mondiale per unità spedite e valore delle vendite tra i marchi di robot aspirapolvere nel primo semestre del 2026, citando IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, Q2 2026. Il lancio italiano amplia quindi l’offerta locale di Roborock nel segmento dei robot per la pulizia domestica.

FAQ

Quanto costa Roborock Saros 20 Flow Complete?

Il prezzo consigliato è di 1.499 euro, mentre l’offerta speciale prevista per il lancio è di 1.299 euro.

Quanto è alto il robot Saros 20 Flow?

L’altezza dichiarata è di 8,98 centimetri, misura pensata per consentire il passaggio sotto mobili bassi.

Come protegge i tappeti durante il lavaggio?

Il rullo si solleva fino a 15 millimetri quando rileva un tappeto, separando aspirazione e lavaggio secondo le impostazioni previste.

Quanto dura l’autonomia della stazione?

Lo svuotamento automatico della polvere offre un’autonomia dichiarata fino a 65 giorni prima dell’intervento manuale.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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