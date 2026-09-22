22 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Bitdefender avvia la beta di VPN for AI Agents

La notizia in sintesi Bitdefender ha avviato la beta pubblica di VPN for AI Agents.

Il servizio crea connessioni private temporanee per singole attività degli agenti AI.

La beta è gratuita, disponibile per macOS e supporta soltanto l’inglese.

Lo strumento funziona con Claude Desktop, Cursor, Codex e OpenCode.

Bitdefender ha annunciato il 22 settembre 2026 la beta pubblica di VPN for AI Agents, software destinato a separare il traffico di rete generato dagli assistenti basati sull’intelligenza artificiale dalle normali attività online dell’utente. La società di cybersicurezza propone lo strumento per chi utilizza agenti capaci di consultare siti web, fare ricerche o svolgere operazioni su richiesta.

Il programma assegna una connessione privata e temporanea a ogni attività avviata dall’agente. Secondo quanto indicato dall’azienda, questo sistema evita che gli indirizzi IP degli utenti restino direttamente associati alle reti e ai servizi raggiunti dall’assistente virtuale durante l’esecuzione di un prompt.

Connessioni isolate per ogni attività

La soluzione è costruita su un’architettura server MCP, acronimo di Model Context Protocol. Rimane inattiva finché un agente non richiede l’accesso alla rete per completare un compito. A quel punto viene creato un ambiente isolato e temporaneo, eliminato alla conclusione dell’operazione: il comunicato precisa che non avvengono trasferimenti di dati tra interazioni distinte.

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Il prodotto protegge il traffico di rete e l’esposizione dell’indirizzo IP, mentre i contenuti dei prompt restano tra l’utente e il fornitore del modello di AI. L’impostazione differisce da una VPN tradizionale, che mantiene un’unica connessione per l’intero dispositivo: in questo caso la sessione privata viene attivata soltanto per il singolo compito affidato all’agente.

Tra gli impieghi citati ci sono la ricerca di informazioni in ambito sanitario o legale, il confronto di prezzi fra aree geografiche diverse e l’uso di reti Wi-Fi pubbliche. Bitdefender afferma inoltre che l’isolamento può consentire agli agenti di accedere a contenuti limitati a specifici Paesi senza esporre l’identità dell’utente.

Compatibilità e disponibilità della beta

La versione iniziale è disponibile come applicazione standalone per macOS e opera con Claude Desktop, Cursor, Codex e OpenCode. La beta pubblica è gratuita e, nella fase di lancio, è disponibile esclusivamente in lingua inglese. L’azienda prevede di estendere il supporto ad altri sistemi operativi, senza fornire una tempistica.

Le informazioni operative e di disponibilità sono raccolte nella pagina dedicata al servizio, mentre è disponibile anche il materiale illustrativo diffuso con il lancio.

I timori sulla privacy degli agenti

Nel comunicato Bitdefender richiama una rilevazione del Pew Research Center, secondo la quale il 71% degli adulti statunitensi ritiene che un maggiore uso dell’intelligenza artificiale renderà meno sicure le informazioni personali. Viene inoltre citata l’analisi della Cloud Security Alliance sulla “zona grigia dell’identità” in cui possono operare gli agenti AI, attraverso account condivisi, identità legate ai carichi di lavoro o credenziali personali.

“Gli agenti AI stanno rapidamente diventando un’estensione delle persone che li utilizzano, integrandosi sempre più nella vita professionale e in quella privata”, ha dichiarato Ciprian Istrate, Senior Vice President of Operations del Consumer Solutions Group di Bitdefender. “Questo significa che la sicurezza non può più limitarsi a proteggere l’utente dietro lo schermo, ma deve estendersi anche all’agente che agisce per suo conto. Con Bitdefender VPN for AI Agents offriamo a studenti, professionisti e consumatori la serenità di poter affidare attività ai propri agenti AI, con la certezza che la loro identità e le loro operazioni online restino protette”.

Bitdefender, fondata nel 2001, opera nella sicurezza informatica e indica di avere clienti in oltre 170 Paesi. Ulteriori informazioni sull’azienda sono pubblicate sul sito italiano di Bitdefender.

FAQ

Su quali dispositivi funziona VPN for AI Agents?

La beta pubblica è disponibile come soluzione standalone per macOS; Bitdefender prevede il supporto per altri sistemi operativi.

Quali agenti AI sono supportati?

Claude Desktop, Cursor, Codex e OpenCode sono gli strumenti indicati come compatibili al lancio della beta.

La beta di VPN for AI Agents è gratuita?

La versione beta pubblica è offerta gratuitamente nella fase iniziale e supporta esclusivamente la lingua inglese.

Cosa protegge la connessione privata dell’agente?

Il servizio protegge il traffico di rete e l’esposizione dell’indirizzo IP, creando una sessione isolata per ciascun prompt.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.