21 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Locauto installa dashcam certificate sui veicoli commerciali a noleggio

La notizia in sintesi Locauto avvia l’installazione di dashcam certificate sui veicoli commerciali a breve termine.

Il piano è partito a settembre 2026 e terminerà entro la fine del 2027.

I veicoli refrigerati restano esclusi dall’intervento sulla flotta.

Le riprese riguardano soltanto l’esterno dei mezzi e supportano la gestione dei sinistri.

Locauto Group ha avviato a settembre 2026 l’installazione graduale di dashcam certificate sui veicoli commerciali destinati al noleggio a breve termine. Il programma, che esclude i mezzi refrigerati, dovrebbe essere completato entro la fine del 2027.

L’iniziativa riguarda una flotta impiegata da privati e imprese e punta a rendere più rapida la ricostruzione degli incidenti. Secondo quanto comunicato dalla società, i filmati prodotti dalle telecamere saranno certificati e non modificabili, quindi utilizzabili come supporto probatorio nelle interlocuzioni con le compagnie assicurative e, quando necessario, con le autorità competenti.

Le dashcam registreranno esclusivamente ciò che avviene all’esterno del veicolo. Locauto precisa che non saranno effettuate riprese dell’abitacolo, del conducente o dei passeggeri. L’azienda collega questa scelta alle esigenze di protezione dei dati personali e al rispetto della normativa sulla privacy.

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Gestione dei sinistri e documentazione degli incidenti

Il sistema adottato è stato sviluppato da Metakol e affianca alle telecamere una piattaforma digitale per la gestione dei sinistri. Il percorso previsto comprende l’acquisizione e la certificazione di immagini e filmati, la ricostruzione della dinamica, la raccolta dei documenti e la gestione della pratica.

Il comunicato indica inoltre l’impiego di intelligenza artificiale e analisi dei dati per velocizzare le valutazioni sui sinistri. L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi delle pratiche, limitare le contestazioni e fornire documentazione utile alle assicurazioni nella valutazione del rischio.

Per chi noleggia un veicolo commerciale, un incidente può comportare fermo del mezzo e costi aggiuntivi, con effetti più rilevanti per le aziende che usano furgoni e altri mezzi nelle attività operative. Le registrazioni esterne dovrebbero quindi agevolare l’accertamento delle responsabilità nei casi in cui la dinamica sia contestata.

Le dichiarazioni di Locauto

Francesca Saponaro, Chief Van Officer di Locauto Group, collega il progetto alla riduzione delle conseguenze operative dei sinistri nel noleggio commerciale.

«Nel noleggio di veicoli commerciali, ogni incidente o dubbio sulla dinamica di un sinistro si traduce in fermo mezzo, perdita di produttività e costi imprevisti. Un impatto che pesa sui privati, ma che diventa critico per le aziende e per chi gestisce complessi appalti operativi, dove la continuità del servizio è fondamentale. Con le dashcam certificate offriamo uno scudo concreto: contrastiamo i tentativi di frode e le false contestazioni, garantendo la massima trasparenza e velocizzando drasticamente la gestione delle pratiche. »

La dirigente sottolinea che l’installazione verrà estesa, con le esclusioni indicate, all’intera flotta di veicoli commerciali per il noleggio a breve termine.

«Essere i primi in Italia ad adottare questa soluzione in modo strutturato sull’intera flotta di veicoli commerciale conferma il nostro ruolo di apripista: non ci limitiamo a fornire un veicolo, ma costruiamo un ecosistema di noleggio sicuro e protetto. Che si tratti di un privato o di una gra nde flotta aziendale impegnata in un appalto, il nostro obiettivo è trasformare l’innovazione in totale tranquillità e sicurezza per chi sceglie Locauto ogni giorno.»

Il ruolo della tecnologia Metakol

Metakol fornisce la tecnologia impiegata nel progetto. Andrea Mungo, CEO di Metakol, descrive il sistema come un’integrazione tra telecamere e strumenti digitali dedicati alla documentazione e alla gestione delle pratiche assicurative.

«Siamo molto contenti che anche Locauto abbia deciso di adottare questo sistema, che sta diventando un punto di riferimento per tutte le flotte di veicoli, comprese quelle del trasporto pubblico e pesante. L’integrazione tra dashcam certificate e un ecosis tema digitale per la gestione del sinistro, unico nel suo genere, consente di rendere ogni fase più rapida, trasparente e documentata, offrendo maggiori garanzie a tutti i soggetti coinvolti. È un modello che tutela chi utilizza e gestisce i mezzi e, allo stesso tempo, permette alle compagnie assicurative di valutare il rischio sulla base di dati oggettivi e certificati, creando condizioni più favorevoli anche per la sua copertura»

Il piano di installazione proseguirà fino alla fine del 2027. L’efficacia del sistema nella riduzione dei tempi di gestione e delle contestazioni dipenderà dall’applicazione operativa sulle flotte coinvolte e dall’uso delle registrazioni nelle pratiche di sinistro.

FAQ

Quando termina l’installazione delle dashcam?

Il completamento dell’installazione graduale sulla flotta interessata è previsto entro la fine del 2027.

Quali veicoli commerciali sono esclusi?

I veicoli refrigerati non rientrano nel piano di installazione delle dashcam per il noleggio a breve termine.

Le dashcam registrano l’interno del veicolo?

Le riprese riguardano esclusivamente l’esterno del veicolo e non coinvolgono abitacolo, conducente o passeggeri.

Come saranno usati i filmati registrati?

I filmati certificati e non modificabili potranno supportare la ricostruzione dei sinistri presso assicurazioni e autorità competenti.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.