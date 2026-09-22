22 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/MSI porta in Italia il desktop AI PRO MAX EDGE AI+

La notizia in sintesi MSI annuncia la disponibilità italiana del desktop compatto PRO MAX EDGE AI+.

Il sistema supporta processori fino ad AMD Ryzen AI Max+ 395.

La configurazione arriva fino a 128 GB di memoria unificata.

La commercializzazione in Italia è prevista da ottobre.

MSI ha annunciato la disponibilità in Italia, a partire da ottobre, del PRO MAX EDGE AI+, desktop compatto destinato a professionisti, team e organizzazioni che intendono eseguire attività di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Il sistema è pensato per l’inferenza locale, l’analisi dei dati, la creazione di contenuti e altri flussi di lavoro professionali che richiedono capacità di calcolo elevate.

Il computer sarà proposto con processori della serie AMD Ryzen AI Max+ 300, fino al modello Ryzen AI Max+ 395. Nella configurazione di punta, il processore integra 16 core Zen 5, 40 unità di calcolo grafiche RDNA 3.5 e una NPU XDNA 2 dichiarata fino a 50 TOPS. MSI indica per l’intera piattaforma una potenza AI complessiva fino a 126 TOPS, combinando risorse di CPU, GPU e unità neurale dedicata.

La scelta di elaborare modelli e dati in locale punta a ridurre il ricorso ai servizi cloud. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, questa modalità può migliorare la reattività delle applicazioni e consentire un maggiore controllo sui dati sensibili, a seconda del software utilizzato e delle modalità di implementazione.

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Memoria condivisa per i modelli linguistici

Uno degli elementi centrali del PRO MAX EDGE AI+ è la memoria unificata LPDDR5X-8000, disponibile fino a 128 GB. Fino a 96 GB possono essere configurati come memoria grafica: CPU e grafica integrata attingono allo stesso pool, una caratteristica che amplia le risorse disponibili per le applicazioni compatibili rispetto a quelle normalmente associate a una GPU integrata.

MSI dichiara che, nelle configurazioni supportate, il computer può eseguire in locale modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 120 miliardi di parametri. Le prestazioni effettive dipendono tuttavia da diversi fattori, tra cui architettura del modello, quantizzazione, lunghezza del contesto, software e configurazione del sistema.

Per attività che richiedono risorse superiori a quelle offerte da un singolo PC, il produttore prevede anche la possibilità di collegare più unità in un cluster locale. La configurazione a due nodi viene indicata per specifici modelli da 120B e 235B, mentre un sistema fino a quattro nodi può essere impiegato per DeepSeek-V3.1, modello da 671 miliardi di parametri nella quantizzazione Q4_0.

Raffreddamento, archiviazione e collegamenti

Il desktop utilizza un telaio in alluminio da 4 litri con alimentatore interno da 300 W. MSI ha previsto un interruttore fisico per selezionare diversi profili di potenza senza dover intervenire da un pannello software, con l’obiettivo di adattare prestazioni, temperatura e rumorosità alle attività svolte.

Per la gestione termica, il PRO MAX EDGE AI+ adotta il sistema Frozr AI Pro, composto da dissipatore in rame, tre heat pipe e tre ventole. Il dispositivo include inoltre Glacier Armor per l’archiviazione e dispone di due slot per SSD M.2 PCIe Gen 4 con dissipatori dedicati.

Sul fronte della connettività, il computer supporta Wi-Fi 7, Ethernet RJ45, porte USB Type-A, due jack audio e lettore di schede SD 4.0 UHS-II. Può gestire fino a quattro display indipendenti attraverso HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a e due porte USB Type-C da 40 Gbps compatibili con DisplayPort Alt Mode.

Il prodotto si rivolge in particolare a sviluppatori di soluzioni AI, ricercatori, professionisti creativi, piccoli studi e aziende che lavorano su analisi dei dati o postazioni multi-monitor. MSI, azienda attiva nell’hardware per gaming e creazione di contenuti, comunica aggiornamenti sui propri prodotti anche tramite i propri feed RSS.

La disponibilità italiana del PRO MAX EDGE AI+ è prevista da ottobre. MSI non ha comunicato nel materiale diffuso prezzi, configurazioni commerciali dettagliate o canali di vendita.

FAQ

Quando arriva in Italia MSI PRO MAX EDGE AI+?

La disponibilità in Italia è prevista da ottobre, secondo quanto comunicato da MSI.

Quale processore può montare il desktop MSI?

Il sistema può essere configurato fino al processore AMD Ryzen AI Max+ 395 della serie Ryzen AI Max+ 300.

Quanta memoria supporta PRO MAX EDGE AI+?

La memoria unificata LPDDR5X-8000 arriva fino a 128 GB, con un massimo di 96 GB configurabili come memoria grafica.

Quali modelli AI locali può eseguire?

Le configurazioni supportate possono eseguire localmente LLM fino a 120 miliardi di parametri; i risultati dipendono da software, quantizzazione e configurazione.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.