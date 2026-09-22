22 Settembre 2026

/ Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Amazfit T-Rex Dual Solar debutta in Europa con doppia ricarica solare

La notizia in sintesi Amazfit ha lanciato in Europa il nuovo smartwatch T-Rex Dual Solar.

Il dispositivo integra due pannelli solari e un display AMOLED da 1,32 pollici.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 180 giorni nella modalità GPS a risparmio energetico estremo.

I preordini aprono il 22 settembre al prezzo consigliato di 649,90 euro.

Amazfit ha annunciato il lancio europeo di T-Rex Dual Solar, smartwatch sportivo dotato di due pannelli per la ricarica solare. Il dispositivo, presentato il 22 settembre 2026, abbina un display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità massima di 3.000 nit a un pannello integrato sul retro della cassa. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il sistema è pensato soprattutto per escursionisti e utenti impegnati in attività all’aperto di lunga durata.

Due pannelli per la ricarica solare

Il primo pannello è inserito nel display e può generare energia mentre l’orologio viene indossato. Il secondo, collocato sul fondello, può essere orientato verso il sole durante soste e pause. Amazfit dichiara che il pannello posteriore dispone di una superficie doppia rispetto a quello frontale e consente una ricarica due volte più rapida.

Con tre ore quotidiane di esposizione a 50.000 lumen su uno dei due pannelli, l’azienda indica un’estensione dell’autonomia. In uso normale, il pannello anteriore porterebbe la durata della batteria da 25 a 34 giorni, mentre quello posteriore fino a 51 giorni. In utilizzo intenso, l’autonomia dichiarata è di 13 giorni, estendibili a 15 o 18 giorni tramite energia solare. Nella modalità GPS a risparmio energetico estremo, Amazfit dichiara fino a 180 giorni di autonomia.

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“Amazfit T-Rex Dual Solar supera i limiti di ciò che un orologio sportivo è in grado di fare, non solo grazie alla sua innovativa tecnologia di ricarica solare. Funzionalità avanzate, tra cui l’Hybrid Training, offrono un supporto efficace per uno stile di vita attivo sia durante la preparazione che nell’esplorazione di nuovi percorsi. Nemmeno le condizioni più impegnative devono rappresentare un ostacolo. L’ultimo orologio sportivo Amazfit combina una qualità costruttiva eccezionale con la resistenza necessaria per affrontare avventure impegnative”

Lo ha affermato Jesús Carrero, Direttore Generale EMEA di Amazfit.

Materiali, display e resistenza

La cassa utilizza un pannello posteriore in vetro ceramico, una lunetta e quattro pulsanti in titanio di grado 5. Il display è protetto da vetro zaffiro. La luminosità massima di 3.000 nit, secondo Amazfit, è destinata a migliorare la leggibilità delle informazioni sotto la luce diretta del sole.

Il T-Rex Dual Solar può funzionare a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C. Integra inoltre una torcia LED con funzione SOS: la luce bianca raggiunge 200 lux e la modalità Boost aumenta la potenza fino a 300 lux. Tra le dotazioni figurano anche sensori per il monitoraggio di frequenza cardiaca, affaticamento e saturazione di ossigeno nel sangue.

Allenamento, mappe e navigazione

Lo smartwatch è associato all’app Zepp, attraverso cui gli utenti possono consultare dati relativi ad allenamento, recupero e affaticamento. Le funzioni Training Balance e Weekly Focus sono indicate dall’azienda per seguire il rapporto tra esercizi di forza e resistenza e pianificare le attività successive.

Tra le applicazioni disponibili vengono citate GRun per Amazfit, per la stima dei tempi di arrivo, Biometric Anomaly Detector, dedicata ai segnali di affaticamento fisico, e Battery Assistant, per calcolare la durata residua della batteria. I materiali fotografici diffusi per il lancio sono disponibili nella cartella immagini indicata dall’azienda.

Per la navigazione, T-Rex Dual Solar supporta sei sistemi satellitari, inclusi GPS e Galileo, e propone indicazioni passo dopo passo. Sono previste mappe a colori con rete stradale e punti di interesse, oltre a mappe topografiche scaricabili con curve di livello e mappe sciistiche. Durante i percorsi, i waypoint e il profilo altimetrico a colori forniscono indicazioni su salite e discese.

I preordini saranno disponibili dal 22 settembre sui siti europei di Amazfit e presso rivenditori selezionati. La versione europea include il supporto ai pagamenti NFC. Il prezzo al dettaglio consigliato per Amazfit T-Rex Dual Solar è di 649,90 euro.

FAQ

Quanto costa Amazfit T-Rex Dual Solar?

Il prezzo al dettaglio consigliato è di 649,90 euro.

Quando aprono i preordini?

I preordini saranno disponibili dal 22 settembre sui siti web europei di Amazfit e presso rivenditori partner selezionati.

Qual è l’autonomia dichiarata con GPS?

Fino a 180 giorni è l’autonomia dichiarata con GPS attivato nella modalità di risparmio energetico estremo.

Supporta i pagamenti NFC?

La versione europea di Amazfit T-Rex Dual Solar supporta anche i pagamenti NFC.

Come è stato verificato questo contenuto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.