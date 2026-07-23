23 Luglio 2026

Home / MOTORI / Tesla, ricavi record nel secondo trimestre ma utili e margini sotto pressione

La notizia in sintesi

Tesla registra consegne record nel secondo trimestre 2026

registra consegne record nel secondo trimestre 2026 I ricavi crescono, ma margini e utile operativo diminuiscono

Gli investimenti in AI, robotaxi e robotica portano il free cash flow negativo

Il mercato attende prove concrete sulla redditività delle nuove attività

Riassunto generato con AI

Tesla accelera le consegne, ma cala la redditività

Tesla ha chiuso il secondo trimestre 2026 con 480.126 veicoli consegnati, il 25% in più rispetto a un anno prima e il miglior dato trimestrale della sua storia. L’azienda guidata da Elon Musk, con sede operativa ad Austin, ha ottenuto ricavi per 28,24 miliardi di dollari, in aumento del 26% e oltre le attese di Wall Street, sostenuti dalle vendite di auto, energia e servizi.

Il risultato mostra però una distanza crescente fra espansione dei volumi e capacità di generare profitti. L’utile netto GAAP è stato di 1,11 miliardi di dollari, in calo del 5% annuo, mentre l’utile operativo è sceso del 57% a 398 milioni. La pressione deriva da prezzi medi di vendita inferiori, costi operativi più elevati e investimenti molto più intensi nelle tecnologie che Tesla indica come prioritarie per il proprio futuro.

Volumi record, margini sotto pressione e cassa negativa

Le consegne di Model 3 e Model Y hanno rappresentato 467.762 unità del totale, mentre la produzione trimestrale si è fermata a 451.758 veicoli. Vendere più auto di quante ne siano state prodotte ha consentito a Tesla di ridurre le scorte, ma non ha impedito il calo della redditività automotive.

Il margine lordo automotive, esclusi i crediti regolatori, è sceso dal 19,2% del primo trimestre al 16,3%. Anche il margine operativo è passato dal 4,1% all’1,4% su base annua, mentre le spese operative sono salite del 47% a 4,35 miliardi di dollari. I ricavi del comparto auto sono cresciuti del 23% a 20,52 miliardi, ma il ricavo medio stimato per veicolo è diminuito.

Il segmento energia e accumulo ha contribuito con 3,14 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 13%, e 13,5 GWh di sistemi installati. Tuttavia, le spese in conto capitale hanno raggiunto circa 5,8 miliardi, +142% annuo, portando il free cash flow a -1,1 miliardi: le entrate operative non hanno coperto gli investimenti. Per Vaibhav Taneja e Elon Musk, il 2026 resta un anno di capex eccezionali, attesi oltre 25 miliardi di dollari.

La sfida è trasformare gli investimenti in ricavi

La spesa è destinata a infrastrutture AI, batterie, semiconduttori, Cybercab, camion Semi e robot umanoide Optimus. Tesla ha avviato la produzione del Cybercab in Texas e prepara Optimus a Fremont, sulle linee precedentemente dedicate a Model S e Model X.

La conseguenza più rilevante riguarda la verifica del piano industriale: le nuove attività assorbono capitale prima di produrre ricavi significativi. Come osserva Lale Akoner di eToro, “la tesi d’investimento sul titolo dipende oggi più dalla capacità di esecuzione futura che dagli utili attuali”.

FAQ

Quante auto ha consegnato Tesla nel secondo trimestre 2026?

Sì: Tesla ha consegnato 480.126 veicoli, il 25% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Quanto sono cresciuti i ricavi di Tesla?

Sì: i ricavi hanno raggiunto 28,24 miliardi di dollari, in aumento del 26% annuo e oltre il consenso di Wall Street.

Perché il free cash flow di Tesla è negativo?

Sì: investimenti per circa 5,8 miliardi in AI, robotaxi, robotica, batterie e capacità produttiva hanno superato i flussi operativi.

Come sono cambiati i margini automotive?

Sì: il margine lordo automotive, senza crediti regolatori, è sceso al 16,3% dal 19,2% del trimestre precedente.

Quali fonti hanno verificato questi dati?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Greenmove, Quattroruote, The Verge, Tom’s Hardware e Wall Street Italia.