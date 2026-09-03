3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Roborock debutta nei robot per piscina e amplia la gamma domestica

La notizia in sintesi Roborock presenta a IFA 2026 robot per piscina, pavimenti e giardino.

Il RockAqua P1 segna l’ingresso dell’azienda nei robot pulitori per piscine.

I Saros 20 Flow Complete e Neo ottengono la certificazione ECARF Allergy Friendly.

L’azienda annuncia anche una partnership con il Real Madrid.

Offerta Amazon roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm Potenza di superamento degli ostacoli leader del settore: AdaptiLift Chassis 3.0 solleva dinamicamente il telaio per attraversare soglie e pavimenti irregolari senza perdere potenza di aspirazione. Supera agevolmente gradini a doppio strato fino a 8,8 cm e pulisce tappeti profondi fino a 3 cm, per una pulizia completa e ininterrotta di ogni stanza. · Navigazione ultra precisa con riduzione dei punti trascurati: Grazie al sistema autonomo StarSight 2.0, i sensori 3D ToF avanzati e la visione RGB creano mappe accurate in tempo reale. Riconosce oltre 300 ostacoli per evitarli, ridurre le interruzioni e fornire percorsi più agevoli con una copertura più completa. · Pulisce facilmente sotto mobili con altezza inferiore a 7,95 cm: Grazie al suo design ultrasottile, Saros 20 scivola sotto divani e letti con un’altezza di soli 7,95 cm, rimuovendo polvere nascosta e peli di animali domestici non visibili anche dai punti che in genere non vengono puliti. Nessun mobile da spostare, nessun punto trascurato: solo una pulizia quotidiana più profonda e agevole. 1.498,00 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Roborock amplia la propria gamma di prodotti per la pulizia domestica e degli spazi esterni in occasione di IFA 2026, a Berlino. Tra le novità annunciate figurano un robot per piscine, nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti, una linea wet & dry e un robot tosaerba. L’azienda, che secondo IDC è stata il marchio di robot aspirapolvere più venduto al mondo nel primo semestre del 2026, ha inoltre comunicato una partnership con il Real Madrid.

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Il gruppo, attivo nella robotica per la casa e consultabile sul sito italiano di Roborock, ha presentato i nuovi dispositivi al Padiglione 9, Stand 111 della fiera berlinese. L’obiettivo dichiarato è estendere l’automazione delle pulizie a diversi ambienti, dagli interni al giardino fino alla piscina.

“La nostra missione è ridare tempo alle persone, automatizzando e migliorando i compiti di ogni giorno. Sviluppare robot sempre più evoluti è solo uno strumento, non il fine ultimo. Ogni minuto speso per le faccende domestiche è tempo tolto alla famiglia, alle proprie passioni e al benessere personale. Per Roborock l’utente viene prima di tutto: creiamo soluzioni affidabili che permettono di vivere appieno ciò che si ama. Vogliamo che la nostra leadership tecnologica si traduca in prodotti concreti e risposte su misura per le persone. Rafforzando la presenza e la rete di partner in Europa e nelle Americhe, trasmettiamo la nostra forza globale su scala locale, portando il futuro della cura della casa direttamente nella vita di tutti.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Lo afferma Ricky Ma, Presidente Europe and Americas di Roborock.

Debutto nei robot per piscine

La principale novità per l’esterno è RockAqua P1, primo modello della nuova serie di robot pulitori per piscine RockAqua. Il dispositivo è progettato per intervenire su fondo, pareti, linea d’acqua e aree poco profonde fino a 15 centimetri.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, RockAqua P1 ha una capacità di aspirazione di 6.800 GPH, un cestino per detriti da 4 litri e una doppia filtrazione da 180+70μm. L’autonomia dichiarata arriva a 3,5 ore, con un tempo di ricarica della stessa durata. Il robot utilizza una telecamera monoculare per evitare gli ostacoli, rileva lo sporco e può posizionarsi automaticamente lungo la linea dell’acqua per agevolare il recupero.

Nuovi Saros e lavapavimenti

La serie Saros si amplia con Saros 20 Flow Complete e Saros 20 Neo. Entrambi montano l’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa e lo chassis AdaptiLift 3.0, indicato per superare doppi dislivelli e soglie fino a 8,8 centimetri.

Il Saros 20 Flow Complete adotta un mocio a rullo e il sistema RetractSense LiDAR, destinato a mappatura e riconoscimento tridimensionale degli ostacoli. Il Saros 20 Neo impiega a sua volta RetractSense LiDAR e ha un’altezza di 7,95 centimetri, misura pensata per consentirgli di passare sotto mobili come divani e letti.

Roborock

L’azienda ha annunciato anche due lavapavimenti della serie F25. F25 Ultra Steam Gen 2 combina vapore e lavaggio ad alta temperatura e regola automaticamente la potenza in base alla superficie. F25 Pro Turbo Combo utilizza un modulo motore removibile e spazzole intercambiabili: può essere impiegato come lavapavimenti o come aspirapolvere cordless per mobili, imbottiti e punti difficili da raggiungere.

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Certificazione e cura del giardino

I modelli Saros 20 Flow Complete e Saros 20 Neo hanno ottenuto la certificazione “Allergy Friendly” della European Centre for Allergy Research Foundation, ECARF. L’organizzazione no-profit certifica prodotti e servizi secondo standard scientifici relativi alla riduzione degli allergeni.

“La missione di ECARF è offrire a chi soffre di allergie le migliori indicazioni nella vita di tutti i giorni e le opzioni di trattamento più efficaci”

Lo spiega il Professor Zuberbier, indicato nel comunicato come fondatore di ECARF.

Per la manutenzione del verde, Roborock ha infine mostrato RockNeo Q2 LiDAR, un robot tosaerba per superfici fino a 800 metri quadrati. Il modello impiega Sentisphere LiDAR e ReactiVision Fusion per il rilevamento degli ostacoli e non richiede cavi perimetrali o antenne esterne. Il sistema PreciEdge consente, secondo l’azienda, di rifinire i bordi fino a 3 centimetri di distanza.

Roborock

La partnership con il Real Madrid

Nel corso dell’annuncio è stata confermata anche una partnership tra Roborock e il Real Madrid. Il comunicato collega l’accordo ai temi dell’innovazione e della ricerca tecnologica, ricordando i 15 titoli UEFA Champions League e i 36 campionati di Liga attribuiti al club spagnolo.

“Quando il leader mondiale della robotica domestica intelligente unisce le forze con il club più grande della storia del calcio, nasce una partnership fondata su una profonda ambizione comune”, dichiara il CEO, Quan Gang. “La storia del Real Madrid è fatta di innovazione sul campo, determinazione e un’incomparabile voglia di vincere. In Roborock lavoriamo con la stessa identica dedizione. Non ci accontentiamo dei traguardi raggiunti: continuiamo a spostare in avanti i confini della tecnologia per offrire prestazioni leggendarie alla nostra community globale.”

La presentazione a IFA riunisce quindi prodotti destinati alla pulizia di pavimenti, piscine e prati, mentre l’azienda segnala un ampliamento delle proprie categorie di attività nel settore della cura della casa.

FAQ

Qual è la novità Roborock per le piscine?

RockAqua P1 è il primo robot pulitore per piscine della serie RockAqua, progettato per fondo, pareti, linea d’acqua e zone poco profonde.

Quanto dura la batteria di RockAqua P1?

L’autonomia dichiarata raggiunge 3,5 ore; anche la ricarica rapida richiede 3,5 ore secondo le informazioni diffuse dall’azienda.

Quali modelli Saros hanno la certificazione ECARF?

Saros 20 Flow Complete e Saros 20 Neo hanno ottenuto la certificazione “Allergy Friendly” della European Centre for Allergy Research Foundation.

Che superficie può tagliare RockNeo Q2 LiDAR?

RockNeo Q2 LiDAR è indicato per prati fino a 800 metri quadrati e funziona senza cavi perimetrali né antenne esterne.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.