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vivo annuncia X500 Pro e X500 Pro Max per l’Europa

21 Settembre 2026

21 Settembre 2026/Home/INTERNET/vivo annuncia X500 Pro e X500 Pro Max per l’Europa

La notizia in sintesi

  • vivo ha presentato in Cina la serie X500, attesa in Europa.
  • X500 Pro Max e X500 Pro puntano su fotografia e video.
  • Il pieghevole X Fold6 sarà venduto in Europa dal 1° ottobre.
  • Il lancio europeo della serie X500 è fissato al 27 ottobre.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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vivo ha presentato in Cina la serie X500 e ha confermato l’arrivo in Europa di X500 Pro Max e X500 Pro. I due smartphone saranno al centro dell’evento europeo previsto per il 27 ottobre 2026, quando l’azienda comunicherà prezzi, configurazioni e disponibilità nei singoli mercati. La nuova gamma include in Cina anche il modello X500.

I modelli Pro si concentrano sulle funzioni fotografiche e video, con particolare attenzione alle riprese a distanza, ai soggetti in movimento e ai ritratti in condizioni di forte contrasto luminoso. Entrambi adottano il chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri secondo quanto indicato dall’azienda.

Contestualmente, vivo ha annunciato l’avvio delle vendite europee di X Fold6 dal 1° ottobre. In Italia, il pieghevole sarà disponibile in preordine esclusivamente sullo store vivo Italia dalla data del comunicato.

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Teleobiettivi e funzioni per soggetti in movimento

X500 Pro Max monta un teleobiettivo ZEISS APO da 200 megapixel, con sensore da 1/1,4 pollici, focale equivalente a 85 mm e stabilizzazione CIPA 7.0. Il dispositivo integra anche un autofocus laser multi-zona a 1.536 punti, attivo su tutte le lunghezze focali.

Tra le funzioni indicate per questo modello ci sono AF Tracking Snapshot a 60 fps, dedicata al tracciamento di atleti, animali e performer in movimento, e 30x Long-Range Motion Snapshot. X500 Pro, invece, utilizza un teleobiettivo ZEISS APO con sensore Sony LYTIA 610 da 64 megapixel, stabilizzazione CIPA 7.0 e modalità 20x Long-Range Motion Snapshot.

vivo X500 Pro Max Starry Gray China Event Visual

Entrambi gli smartphone sono compatibili con il vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, accessorio venduto separatamente che permette di ottenere una focale ottica equivalente a 200 mm quando viene attivata l’apposita opzione nell’app Fotocamera. X500 Pro Max supporta inoltre l’extender Gen 2 Ultra, esclusivo per questo modello, con focale equivalente dichiarata di 400 mm.

L’extender Gen 2 Ultra misura 116 mm e pesa 248 grammi secondo i test di laboratorio comunicati da vivo. Il modello Gen 2 ha invece un ingrandimento di 2,35x, lunghezza di 96 mm, peso di 153 grammi e supporto per dieci modalità di scatto, fra cui Stage, Snapshot e Pro Video Mode.

Video 4K e sensore Sony LYTIA L910

La fotocamera principale dei due modelli Pro è denominata ZEISS TrueDynamic e utilizza il sensore Sony LYTIA L910 da 1/1,28 pollici, sviluppato congiuntamente da vivo e Sony. Il sensore è accreditato di una gamma dinamica fino a 17 EV e integra il rivestimento ZEISS T*.

La serie introduce la modalità 4K Golden Hour Portrait Video, pensata per i ritratti in controluce al tramonto. Sono previsti tre stili colore per i filmati: Golden Hour, sviluppato con ZEISS, Sunny Day e Modern Film. Su X500 Pro Max la fotocamera principale dispone anche di stabilizzazione ottica fino a 3 gradi, mentre fotocamera principale e teleobiettivo raggiungono la stabilizzazione CIPA 7.0.

vivo X500 Pro Sunny White China Event Visual

Per i modelli X500 Pro Max e X500 Pro vivo non ha ancora diffuso dettagli su prezzi, varianti di memoria, canali di vendita o date precise di arrivo nei Paesi europei. Queste informazioni saranno annunciate durante il lancio europeo di ottobre.

X Fold6 in vendita dal 1° ottobre

X Fold6 arriverà in Europa dal 1° ottobre, dopo la presentazione in Cina avvenuta a giugno. Il pieghevole adotta una fotocamera principale ZEISS da 200 megapixel con sensore Samsung HPB e stabilizzazione CIPA 4.5, affiancata da un teleobiettivo ZEISS APO con sensore Sony LYTIA 602, struttura periscopica 3x e focale equivalente a 70 mm.

Il dispositivo offre ZEISS HyperZoom fino a 100x e, con teleconverter, può arrivare a una focale equivalente a 200 mm in otto modalità, incluse Foto, Ritratto, Video, Palcoscenico e Pro. Supporta inoltre la registrazione Dolby Vision 4K a 60 fps.

Lo schermo interno misura 8,02 pollici, quello esterno 6,51 pollici; entrambi possono raggiungere una luminosità di picco locale fino a 5.000 nit. X Fold6 utilizza OriginOS 7 Fold e consente di eseguire fino a quattro applicazioni contemporaneamente attraverso Origin Workbench e Multi-Split Screen.

Il modello Prism Black misura circa 4,4 mm da aperto e pesa 228 grammi, mentre Horizon Blue misura circa 4,8 mm e pesa 235 grammi. La batteria ha una capacità di 6.900 mAh. Sono dichiarate certificazioni IPX8 e IPX9 per acqua e schizzi, oltre a IP5X per la polvere. vivo ha infine annunciato l’espansione dell’offerta IoT in Europa con Buds Ultra, Buds Clip e Headphone Studio, senza indicare per ora prezzi o disponibilità.

FAQ

Quando arriveranno X500 Pro Max e X500 Pro?

Ulteriori dettagli europei saranno comunicati durante l’evento di lancio del 27 ottobre 2026.

Quale teleobiettivo monta X500 Pro Max?

Un teleobiettivo ZEISS APO da 200 megapixel con sensore da 1/1,4 pollici e focale equivalente a 85 mm.

Quale focale raggiunge l’extender per X500 Pro Max?

L’extender vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra raggiunge una focale equivalente dichiarata di 400 mm.

Quando sarà disponibile vivo X Fold6 in Europa?

Le vendite europee inizieranno il 1° ottobre; in Italia il preordine è esclusivo sullo store vivo Italia.

Da dove provengono le informazioni dell’articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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