8 Luglio 2026

Home / MOTORI / Italia, 9 milioni di veicoli senza RC Auto: il governo valuta controlli più severi

La notizia in sintesi

In Italia circa 9 milioni di veicoli risultano senza RC Auto obbligatoria.

I dati sono stati diffusi dal Ministero dei Trasporti all’assemblea di ANIA .

. Il governo valuta più controlli elettronici e verifiche documentali contro i mezzi irregolari.

Chi circola senza assicurazione rischia multa e sequestro del veicolo.

(Riassunto generato con AI)

Rc Auto, allarme sui veicoli senza copertura

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso all’assemblea di ANIA un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in Italia: su circa 47 milioni di veicoli registrati, quasi 9 milioni risulterebbero privi della polizza RC Auto, obbligatoria per legge. Il fenomeno riguarda auto, moto, ciclomotori e mezzi pesanti e, secondo quanto illustrato nelle ultime ore, spinge il governo a valutare un rafforzamento dei controlli.

Il tema non è solo sanzionatorio. Un veicolo senza copertura espone infatti gli altri utenti della strada a rischi concreti in caso di incidente, perché la polizza rappresenta la tutela minima prevista per i danni causati a terzi. In questo quadro, il ministro Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di introdurre nuove misure per contrastare una diffusione definita ormai strutturale.

Numeri, categorie coinvolte e ipotesi del governo

Il dato complessivo comprende anche veicoli ormai inutilizzati ma ancora iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, elemento che riduce solo in parte la portata del fenomeno. Restano comunque molto alti i numeri emersi: circa 300.000 mezzi pesanti senza copertura su un milione, circa 3 milioni di motocicli su 8 milioni e 2,3 milioni di ciclomotori su 3,2 milioni.

La diffusione trasversale tra diverse categorie conferma che il problema non riguarda solo le automobili. Tra i territori citati, la provincia di Napoli registra i numeri più elevati, ma anche città come Milano e Torino mostrano percentuali significative di veicoli non assicurati.

Secondo il Ministero, una maggiore copertura assicurativa potrebbe avere un doppio effetto: aumentare la tutela per chi subisce danni e contribuire a ridurre i costi per gli automobilisti. Per questo il governo sta studiando controlli più efficaci, con verifiche documentali potenziate e un maggiore ricorso ai sistemi elettronici già presenti sul territorio. Tra le ipotesi più rilevanti c’è l’uso crescente di strumenti di rilevazione automatica a distanza, capaci di incrociare le banche dati e individuare più facilmente i mezzi irregolari.

Sanzioni e impatto sul sistema assicurativo

Circolare senza RC Auto significa violare un obbligo di legge e rischiare una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro, oltre al sequestro del veicolo e alle ulteriori conseguenze previste dal Codice della Strada.

L’aspetto più rilevante, però, è sistemico: l’ampiezza del fenomeno rende centrale la qualità dei controlli e la capacità di aggiornare le banche dati, soprattutto per distinguere i mezzi davvero in circolazione da quelli solo formalmente registrati. È su questo equilibrio tra repressione, tracciamento e tutela degli utenti che si misurerà l’efficacia delle prossime iniziative.

FAQ

Quanti veicoli senza assicurazione risultano in Italia?

Sì, secondo i dati del Ministero risultano circa 9 milioni di veicoli privi di polizza RC Auto su circa 47 milioni registrati.

Quali mezzi sono coinvolti dal fenomeno?

Sì, il dato comprende auto, motocicli, ciclomotori e mezzi pesanti, quindi non riguarda una sola categoria ma l’intero sistema della mobilità.

Perché il numero può essere parzialmente sovrastimato?

Sì, perché nelle statistiche rientrano anche veicoli non utilizzati ma ancora iscritti al PRA, quindi formalmente presenti negli archivi ufficiali.

Quali controlli vuole rafforzare il governo?

Sì, le ipotesi indicate riguardano più verifiche documentali e un maggiore uso di sistemi elettronici con incrocio delle banche dati.

Da dove nasce questa ricostruzione giornalistica?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Investireoggi.