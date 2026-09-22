22 Settembre 2026

/ Home/MOBILE/OPPO apre la Creator Academy per 150 creator in Italia

La notizia in sintesi OPPO apre le candidature alla Creator Academy fino al 18 ottobre 2026.

Il progetto selezionerà 150 creator per due masterclass gratuite a Milano e Napoli.

I partecipanti realizzeranno contenuti usando la nuova Find X10 Series.

Gli iscritti selezionati accederanno a offerte dedicate per l’acquisto degli smartphone.

OPPO avvia in Italia la Creator Academy, un’iniziativa rivolta a creator e aspiranti talenti della produzione di contenuti digitali. Il programma prevede la selezione di 150 partecipanti, che potranno prendere parte a due masterclass gratuite dedicate a storytelling e content creation, organizzate a Milano e Napoli.

Le candidature sono aperte dal 22 settembre al 18 ottobre 2026. La selezione sarà completata entro il 29 ottobre e terrà conto della coerenza dei profili con il progetto, dell’attitudine alla produzione di contenuti, del gusto estetico e della capacità di raccontare storie attraverso i canali social.

Masterclass a Milano e Napoli

Il percorso annunciato dall’azienda cinese produttrice di smartphone si articola attorno alla formazione, alla produzione di contenuti e al confronto tra partecipanti. Le due masterclass saranno dedicate alle tecniche narrative e alla content creation, con il coinvolgimento di professionisti e talenti del settore.

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Secondo quanto comunicato da OPPO, gli incontri offriranno ai creator selezionati occasioni di approfondimento sul racconto visivo e sulla costruzione di contenuti per le piattaforme social. Il progetto prevede inoltre attività pratiche per permettere ai partecipanti di sperimentare il proprio linguaggio creativo, lavorando su fotografia, estetica e comunicazione personale.

Non vengono indicati nel comunicato né i nomi dei professionisti coinvolti nelle masterclass né il calendario preciso degli appuntamenti nelle due città. Queste informazioni saranno trasmesse direttamente ai creator scelti, insieme alle istruzioni per la partecipazione.

Contenuti con la serie Find X10

Al termine delle masterclass, i partecipanti saranno invitati a produrre contenuti utilizzando la nuova Find X10 Series. I lavori ritenuti più interessanti dall’azienda potranno essere sviluppati in co-creazione e pubblicati sui canali social ufficiali di OPPO Italia.

L’iniziativa collega quindi la fase formativa a un’attività di produzione legata ai dispositivi della gamma Find X10. Il comunicato non specifica quanti contenuti potranno essere selezionati né i criteri con cui saranno valutati dopo la conclusione delle masterclass.

I 150 creator ammessi riceveranno via email anche un codice esclusivo per acquistare uno smartphone della nuova serie attraverso un’offerta dedicata. I prezzi riservati ai partecipanti selezionati partono da 699 euro per OPPO Find X10 nella configurazione 12+256, arrivano a 799 euro per Find X10 12+512 e a 899 euro per Find X10 Pro Max 12+512.

Come partecipare alla selezione

Per candidarsi è necessario compilare il modulo previsto dall’iniziativa entro il 18 ottobre 2026. La procedura è destinata a persone che producono contenuti sui propri canali social e che intendono partecipare agli incontri di formazione previsti a Milano e Napoli.

La Creator Academy affianca all’attività di selezione una community di partecipanti e una possibile collaborazione editoriale sui social dell’azienda. Per chi verrà scelto, l’accesso alle masterclass e alle condizioni di acquisto della serie Find X10 sarà comunicato individualmente via email dopo la selezione.

Il progetto non definisce requisiti minimi relativi al numero di follower, alle piattaforme utilizzate o all’esperienza professionale dei candidati. I criteri indicati si concentrano invece sulla qualità del profilo, sulla capacità di creare contenuti e sull’efficacia del racconto proposto attraverso i social.

FAQ

Quando scadono le candidature per Creator Academy?

Le candidature devono essere presentate entro il 18 ottobre 2026. Il periodo di iscrizione è iniziato il 22 settembre 2026.

Quanti creator saranno selezionati da OPPO?

OPPO selezionerà 150 creator sulla base della coerenza del profilo, dell’attitudine ai contenuti, del gusto estetico e della capacità narrativa sui social.

Dove si terranno le masterclass della Creator Academy?

Le due masterclass gratuite si terranno a Milano e Napoli e saranno dedicate a storytelling e content creation.

Quali sono i prezzi riservati della Find X10 Series?

I prezzi partono da 699 euro per Find X10 12+256, 799 euro per Find X10 12+512 e 899 euro per Find X10 Pro Max 12+512.

Qual è la fonte delle informazioni sulla Creator Academy?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da OPPO, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.