Xiaomi prepara lo Smart Privacy Display per i prossimi top di gamma

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Xiaomi prepara Smart Privacy Display, funzione per limitare la visione laterale dello schermo.

prepara Smart Privacy Display, funzione per limitare la visione laterale dello schermo. I materiali emersi indicano controlli per app, notifiche e pagine considerate sensibili.

La disponibilità è collegata a HyperOS 4 , atteso entro la fine dell’anno.

, atteso entro la fine dell’anno. Restano da chiarire tecnologia effettiva, modelli compatibili e prestazioni su dispositivi reali.

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Xiaomi prepara Smart Privacy Display per HyperOS 4

Xiaomi sta lavorando a Smart Privacy Display, una funzione pensata per ridurre la leggibilità dello schermo da parte di chi osserva lateralmente il telefono. Le immagini e i video diffusi online dal leaker Kacper Skrzypek mostrano impostazioni dedicate nell’interfaccia del produttore cinese, con opzioni che sembrano orientate sia alla protezione generale del display sia alla gestione selettiva di app, notifiche e contenuti riservati.

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La novità è emersa nel contesto del prossimo aggiornamento HyperOS 4, indicato come in arrivo entro la fine dell’anno. Secondo le informazioni disponibili, la funzione potrebbe essere proposta inizialmente in Cina e, almeno in parte, anche nella versione globale del sistema operativo. Xiaomi non ha però fornito conferme ufficiali su tempistiche, compatibilità definitiva e natura tecnica dell’implementazione.

L’obiettivo è simile a quello delle pellicole privacy: rendere meno visibili testi e immagini a occhi indiscreti senza applicare un filtro fisico sul pannello. Il riferimento più vicino è il Privacy Display introdotto da Samsung su Galaxy S26 Ultra, ma le informazioni finora disponibili suggeriscono un’impostazione differente per Xiaomi, potenzialmente affidata soprattutto al software.

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Funzioni previste e limiti emersi dalle schermate

Le schermate attribuite a Smart Privacy Display indicano la possibilità di attivare l’effetto sull’intero dispositivo oppure soltanto su singole applicazioni. L’utente potrebbe quindi scegliere di mantenere il display normale per la maggior parte delle attività e applicare la protezione alle app che mostrano conversazioni, dati bancari, credenziali o altre informazioni personali.

Una delle modalità individuate si chiama Page Privacy Display. Il suo compito sarebbe riconoscere e oscurare automaticamente le pagine ritenute sensibili, comprese quelle dedicate a password, pagamenti, bonifici e messaggi. In questo scenario l’intervento non richiederebbe un’attivazione manuale per ogni schermata, con un approccio che punta a rendere la privacy una funzione contestuale dell’interfaccia.

Le informazioni emerse fanno anche riferimento alla gestione delle notifiche, compresi gli avvisi mostrati nella schermata di blocco. Alcuni elementi, come Page Privacy Display e l’integrazione con i gruppi XiaoAI, sembrano però collegati alla ROM cinese. Le opzioni più generali, secondo quanto visibile nei materiali diffusi, sarebbero invece presenti anche nella versione globale.

Non mancano le limitazioni già indicate da Xiaomi. Smart Privacy Display non dovrebbe funzionare in modalità orizzontale; alcuni temi di terze parti potrebbero inoltre non supportare correttamente le notifiche nella schermata di blocco. La funzione può comportare un lieve incremento dei consumi e verrebbe disabilitata automaticamente quando è attivo il risparmio energetico.

Un’ulteriore condizione riguarda i contenuti HDR: la compensazione della luminosità potrebbe essere sospesa durante la loro riproduzione. È un dettaglio rilevante perché evidenzia il compromesso tra protezione visiva, autonomia e qualità percepita del pannello. La privacy del display non dipende soltanto dall’oscuramento laterale, ma anche dalla capacità di non alterare eccessivamente luminosità, colori e leggibilità per l’utente davanti allo schermo.

In una delle schermate compare la dicitura “Hardware-level privacy”. Il riferimento potrebbe far pensare a una soluzione ibrida, con componenti hardware e software, ma non esistono conferme ufficiali. Per ora, l’ipotesi più prudente resta quella di una funzione software distribuita tramite HyperOS 4, la cui efficacia potrà essere valutata soltanto con prove su dispositivi reali.

Confronto con Samsung e prospettive per Xiaomi

Il confronto con Samsung è inevitabile perché il Privacy Display di Galaxy S26 Ultra è indicato come una soluzione hardware dedicata. L’implementazione di Xiaomi, se confermata come prevalentemente software, potrebbe offrire maggiore flessibilità nelle impostazioni e una diffusione attraverso aggiornamenti, ma dovrà dimostrare di proteggere efficacemente il contenuto senza incidere troppo sull’esperienza d’uso.

La questione centrale riguarda infatti la resa concreta: le fonti disponibili non consentono ancora di stabilire quanto Smart Privacy Display limiti la visibilità laterale, né se il risultato sia comparabile con una tecnologia integrata nel pannello. Anche il sistema di Samsung, secondo le informazioni riportate, comporta compromessi sulla resa cromatica del display.

In precedenza era circolata l’ipotesi di un arrivo della funzione sui futuri Xiaomi 18, attesi in Cina nel mese di settembre, forse sulle varianti Pro e Pro Max. Questa possibilità non è confermata da Xiaomi e va distinta dalle indicazioni su HyperOS 4: la disponibilità software non chiarisce automaticamente quali smartphone potranno utilizzarla.

La conseguenza più interessante è la trasformazione della privacy dello schermo in un controllo granulare del sistema operativo. Se l’opzione per app e pagine sensibili sarà mantenuta nella versione finale, gli utenti potranno scegliere dove applicare la protezione invece di sacrificare costantemente luminosità e qualità visiva. Compatibilità, affidabilità del rilevamento automatico e impatto energetico saranno i parametri decisivi.

FAQ

Che cos’è Smart Privacy Display di Xiaomi?

È una funzione di HyperOS 4 pensata per limitare la visibilità laterale del display e proteggere contenuti mostrati sullo smartphone.

Quando arriverà Smart Privacy Display?

L’implementazione è associata a HyperOS 4, aggiornamento indicato dalle fonti come previsto entro la fine dell’anno.

Quali contenuti può proteggere automaticamente?

La modalità Page Privacy Display dovrebbe intervenire su password, pagamenti, bonifici e messaggi, riconosciuti come pagine sensibili.

Smart Privacy Display funziona in orizzontale?

La funzione non dovrebbe essere disponibile in modalità orizzontale e può disattivarsi con il risparmio energetico attivo.

Quali fonti sono state considerate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale delle fonti giornalistiche disponibili, con verifica e supervisione umana. Il metodo editoriale considera anche fonti stampa ufficiali quali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, quando pertinenti e disponibili.