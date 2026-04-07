Home / MOTORI / Automobilisti, obbligo gomme estive in arrivo: norme da rispettare, multe previste e rischi sulla sicurezza

Cambio gomme estive 2024: cosa sapere tra obblighi, tempi e sanzioni

Dal 15 aprile al 15 maggio 2024 gli automobilisti italiani devono organizzare il passaggio dalle gomme invernali alle pneumatici estivi, nel rispetto del Codice della Strada e delle indicazioni riportate sulla carta di circolazione.

Il cambio riguarda in particolare chi utilizza coperture invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello omologato per il veicolo, mentre i pneumatici quattro stagioni possono restare montati se conformi ai requisiti M+S e al codice di velocità indicato.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, migliore tenuta di strada e minori consumi nella stagione calda, come ricordato anche da Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, che invita a rispettare tempi e modalità corrette per evitare rischi e pesanti sanzioni amministrative.

In sintesi:

Dal 15 aprile al 15 maggio obbligo di adeguare gli pneumatici alla stagione estiva.

Codice di velocità almeno pari a quello riportato sulla carta di circolazione.

Gomme quattro stagioni ammesse tutto l’anno se M+S e con codice omologato.

Sanzioni da 431 a 1.734 euro, con possibili punti patente e fermo.

Norme, sicurezza e differenze tra estive, invernali e quattro stagioni

La regola cardine impone che ogni pneumatico montato abbia un codice di velocità almeno uguale a quello indicato sulla carta di circolazione del veicolo.

Chi utilizza gomme invernali con codice conforme può tecnicamente mantenerle anche in estate, ma gli esperti lo sconsigliano: le mescole termiche, pensate per basse temperature, in caldo allungano gli spazi di frenata, peggiorano la tenuta e aumentano consumi e rumorosità.

Le pneumatici estive sono invece progettate per lavorare al meglio sopra i 7-10°C, offrendo migliore aderenza su asciutto e bagnato, risposta più precisa dello sterzo e comfort superiore nei lunghi tragitti autostradali.

I pneumatici quattro stagioni rappresentano una soluzione di compromesso sempre più diffusa: possono restare montati tutto l’anno se riportano la marcatura M+S e se il codice di velocità è almeno pari a quello omologato.

Il cambio stagionale è anche il momento ideale per un controllo completo: pressione, usura del battistrada, eventuali tagli o deformazioni devono essere verificati da un professionista abilitato.

La normativa vieta il “fai da te” su montaggio e smontaggio: solo un gommista specializzato può assicurare serraggio corretto, equilibratura e scelta delle coperture più adatte al veicolo e allo stile di guida.

Sanzioni, controlli e impatti futuri su sicurezza e costi

Circolare con pneumatici non conformi al codice di velocità indicato in carta di circolazione espone a sanzioni da 431 a 1.734 euro, con possibili conseguenze aggiuntive: decurtazione di punti dalla patente, revisione straordinaria e, nei casi più gravi, fermo amministrativo del veicolo.

Secondo Assogomma, il rispetto delle scadenze stagionali riduce anche i costi indiretti: minore usura irregolare, consumi di carburante più contenuti e riduzione del rischio di incidenti per perdita di aderenza o aquaplaning.

Nei prossimi anni i controlli su strada potrebbero intensificarsi, anche con sistemi digitali di verifica abbinati alle revisioni periodiche, spingendo ulteriormente verso un uso consapevole e programmato degli pneumatici in funzione della stagione.

FAQ

Quando devo cambiare le gomme invernali con quelle estive?

In Italia è necessario adeguare gli pneumatici al periodo estivo tra il 15 aprile e il 15 maggio, rispettando sempre codice di velocità e carta di circolazione.

Posso usare gomme invernali anche durante l’estate?

Sì, solo se il codice di velocità è almeno pari a quello omologato, ma è sconsigliato: peggiorano frenata, consumi e comfort con temperature elevate.

I pneumatici quattro stagioni sono sempre legali tutto l’anno?

Sì, se riportano marcatura M+S e rispettano il codice di velocità indicato sul libretto. In caso contrario valgono le stesse sanzioni delle coperture non conformi.

È obbligatorio rivolgersi a un gommista per il cambio gomme?

Sì, la normativa impone interventi eseguiti da professionisti abilitati. Un gommista certificato garantisce montaggio corretto, equilibratura e verifica dell’usura in sicurezza.

Quali sono le fonti delle informazioni su pneumatici e obblighi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.