21 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Amazon lancia Aggiungi alla Consegna per i clienti Prime in Italia

La notizia in sintesi Amazon introduce “Aggiungi alla Consegna” per i clienti Prime in Italia.

La funzione permette di unire prodotti idonei a una spedizione già prevista.

Il servizio è disponibile sull’app Amazon Shopping e su Amazon.it da mobile.

La disponibilità sarà estesa progressivamente nelle prossime settimane.

Amazon ha avviato in Italia “Aggiungi alla Consegna”, una funzione destinata ai clienti Prime che permette di acquistare alcuni prodotti dopo avere già concluso un ordine, associandoli a una spedizione in arrivo. Il servizio è disponibile attraverso l’app Amazon Shopping e sul sito Amazon.it da dispositivi mobili.

L’obiettivo della novità è consentire agli utenti di integrare un acquisto già programmato quando, per esempio, ricordano di avere bisogno di un articolo dopo la chiusura dell’ordine. L’opzione compare soltanto per i prodotti e per le consegne che risultano compatibili con questa modalità.

Come si aggiunge un prodotto alla spedizione

I prodotti che possono essere inseriti in una consegna esistente sono segnalati con il pulsante blu “Aggiungi alla Consegna”, visualizzato sia nelle schede dei singoli articoli sia nei risultati della ricerca. Il cliente può selezionare l’articolo, completare l’acquisto e collegarlo alla spedizione già prevista.

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Una volta conclusa la procedura, Amazon indica che il prodotto viene aggiunto automaticamente alla consegna esistente. La possibilità dipende dalla fase di preparazione e dalla data prevista per l’arrivo del pacco: l’opzione può essere mostrata quando la consegna è programmata per lo stesso giorno o per quello successivo.

La funzione riguarda diverse categorie merceologiche. Nel comunicato Amazon cita, tra le altre, prodotti per la casa, articoli per animali domestici, elettronica, abbigliamento e libri. Non tutti gli articoli disponibili sul marketplace sono però necessariamente idonei all’aggiunta a una spedizione già in corso.

Il sistema è pensato per funzionare dopo che un ordine è stato confermato, senza richiedere la creazione di una nuova consegna per ciascun acquisto successivo. Il pulsante appare durante la navigazione soltanto se esiste una spedizione alla quale l’articolo può essere associato.

Annullamento e diffusione del servizio

Amazon prevede anche la possibilità di rimuovere un articolo appena aggiunto. Se il cliente cambia idea subito dopo l’acquisto, può usare la funzione “Annulla ordine” per eliminare il prodotto dalla richiesta collegata alla consegna in arrivo.

“Aggiungi alla Consegna” è riservata ai clienti Prime in Italia e, secondo quanto comunicato dall’azienda il 21 settembre 2026, sarà resa disponibile gradualmente a un numero maggiore di utenti nelle settimane successive al lancio. Non viene indicato un calendario dettagliato per l’estensione della funzione.

La novità modifica quindi la gestione degli acquisti effettuati a breve distanza l’uno dall’altro: anziché completare necessariamente un nuovo ordine separato, gli utenti Prime potranno verificare direttamente nell’app o sul sito mobile se l’articolo scelto può raggiungere lo stesso pacco già programmato.

Per i clienti, l’elemento decisivo resta la comparsa del pulsante dedicato. L’assenza dell’opzione significa che quel prodotto, quella consegna o quel momento della preparazione dell’ordine non consentono l’aggregazione dell’acquisto.

FAQ

Chi può usare Aggiungi alla Consegna?

I clienti Amazon Prime in Italia possono accedere alla funzione tramite app Amazon Shopping e Amazon.it da dispositivi mobili.

Dove compare il pulsante della funzione?

Il pulsante blu “Aggiungi alla Consegna” compare nelle pagine prodotto e nei risultati di ricerca degli articoli idonei.

Quali prodotti possono essere aggiunti?

Prodotti idonei di categorie come casa, animali domestici, elettronica, abbigliamento e libri possono essere associati a una consegna esistente.

Posso cancellare un articolo appena aggiunto?

La funzione “Annulla ordine” permette di rimuovere l’articolo aggiunto se il cliente cambia idea subito dopo l’acquisto.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.