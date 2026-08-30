30 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Negli Usa cresce il malessere verso Big Tech e intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Negli Stati Uniti cresce la sfiducia verso l’intelligenza artificiale e le grandi piattaforme.

I data center diventano il simbolo locale dei timori economici e ambientali.

Meta accetta modifiche per proteggere adolescenti su Facebook e Instagram.

accetta modifiche per proteggere adolescenti su Facebook e Instagram. Il malcontento tecnologico entra nella campagna per le elezioni di medio termine.

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La sfiducia americana investe IA, social network e sorveglianza

Negli Stati Uniti, la rapida espansione di aziende dell’intelligenza artificiale come OpenAI e Anthropic, dei data center e delle tecnologie di sorveglianza sta alimentando una crescente diffidenza verso il settore tecnologico. Secondo l’analisi riportata da CNBC, il fenomeno coinvolge cittadini, lavoratori, amministrazioni locali e candidati delle due principali forze politiche, preoccupati per occupazione, bollette, privacy, consumo d’acqua e potere delle grandi imprese digitali.

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Il malcontento si colloca in una fase di inflazione ancora elevata e di fiducia dei consumatori scesa ai minimi degli ultimi sette mesi. Per molti americani, le promesse di innovazione convivono con il timore che l’IA riduca posti di lavoro, che nuove infrastrutture gravino sui territori e che social network e telecamere automatizzate abbiano effetti negativi su minori e diritti individuali.

Sarah Myers West, co-direttrice esecutiva dell’AI Now Institute, ha spiegato a CNBC che l’impatto prospettato dai vertici dei laboratori di IA potrebbe incidere su economia, lavoro e senso di controllo delle persone. “Ci sono molti membri del pubblico che non vogliono vedere realizzata quella visione”, ha osservato.

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Dati, territori e consenso politico sotto pressione

Un rapporto del Pew Research Center rileva che oltre la metà degli americani è più preoccupata che entusiasta per la diffusione dell’IA nella vita quotidiana, rispetto al 37% registrato nel 2021. Un sondaggio dello Searchlight Institute ha inoltre indicato che la grande maggioranza degli elettori considera i social media dannosi per la società.

La fiducia nei dirigenti del comparto appare debole anche tra i giovani adulti. In un’indagine di CNBC Generation Lab, oltre il 75% dei partecipanti tra 18 e 34 anni ha dichiarato di non fidarsi di Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, sulla gestione responsabile dell’IA; circa il 70% ha espresso analoghe riserve su Sam Altman di OpenAI e Mark Zuckerberg di Meta.

Amodei ha riconosciuto in un post su X l’esistenza di una crisi di fiducia, sostenendo che cittadini comuni diffidano di imprese, governi e industria tecnologica. La questione pesa anche sulle prospettive delle due società di IA, entrambe valutate quasi mille miliardi di dollari e orientate verso possibili quotazioni storiche: CNBC aveva già riferito che il contraccolpo pubblico sull’IA potrebbe figurare tra i rischi nel prospetto di Anthropic.

I data center sono il punto in cui l’opposizione assume una forma concreta. Nel primo trimestre dell’anno, progetti per circa 130 miliardi di dollari sono stati bloccati o rinviati per l’opposizione locale, secondo Data Center Watch; in tre mesi il valore si è avvicinato ai circa 156 miliardi di impianti ostacolati nell’intero 2025.

La Stop Data Centers Coalition chiede una moratoria nazionale sui nuovi progetti per valutarne effetti ambientali, sociali ed economici. Emily Wurth, direttrice dell’organizzazione di Food and Water Watch, cita consumo d’acqua, aumento delle bollette, emissioni, rumore e possibile sottrazione di terreni agricoli, riferendo mobilitazioni in Arizona, Michigan e Pennsylvania.

In giugno, ingegneri di Amazon hanno chiesto al consiglio comunale di Seattle maggiori regole per i data center e criticato l’impiego di energia inquinante in alcuni siti. Per James Coleman, professore di diritto all’University of Minnesota, i rincari dell’elettricità hanno indebolito la fiducia in utility e regolatori.

Non tutte le valutazioni sono negative. Jennifer Huddleston del Cato Institute segnala il sostegno di molti sindacati, legato alla costruzione iniziale degli impianti e alla domanda successiva di elettricisti e tecnici HVAC; le grandi piattaforme sostengono inoltre che tali infrastrutture rispondano a richieste di imprese e consumatori, favorendo anche ricerca medica e agricoltura di precisione.

Il tema è però entrato nella campagna per le elezioni di medio termine, con critiche provenienti da candidati democratici e repubblicani. Un memo del National Republican Senatorial Committee, ottenuto da CNBC, definisce i data center una questione potenzialmente decisiva ma sottovalutata dell’intero ciclo elettorale.

Le conseguenze si estendono a social e telecamere

Il confronto non riguarda soltanto l’IA. Meta ha raggiunto un accordo fino a 17 miliardi di dollari dopo l’azione di una coalizione bipartisan di procuratori generali statali, che accusava l’azienda di mettere a rischio bambini e adolescenti tramite Instagram e Facebook.

L’intesa prevede, fra le altre misure, un limite giornaliero predefinito di due ore per gli adolescenti, notifiche silenziate durante l’orario scolastico e controlli parentali rafforzati. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha precisato che il provvedimento costituisce “un punto di partenza concettuale, non un tetto”.

Per Jim Steyer, amministratore delegato di Common Sense Media e fratello di Tom Steyer, la reazione contro le big tech è trasversale e più intensa che negli oltre vent’anni di attività dell’organizzazione. La pressione pubblica riguarda dunque modelli economici, infrastrutture e protezione delle persone, non una sola tecnologia.

FAQ

Perché gli americani temono l’intelligenza artificiale?

Oltre metà degli americani si dichiara più preoccupata che entusiasta per l’uso quotidiano dell’IA, secondo il Pew Research Center.

Quanti progetti di data center sono stati ostacolati?

Circa 130 miliardi di dollari di progetti sono stati bloccati o ritardati nel primo trimestre dall’opposizione locale, secondo Data Center Watch.

Quali modifiche applicherà Meta agli account adolescenti?

Un limite predefinito di due ore al giorno, notifiche silenziate durante le lezioni e controlli parentali più forti riguarderanno Facebook e Instagram.

Cosa contestano i critici delle telecamere Flock Safety?

Critici e associazioni segnalano possibili abusi, inclusi pedinamenti e accuse ingiuste, nell’uso delle telecamere che fotografano targhe ed estraggono dati con IA.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con verifica e supervisione umana fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, includendo un’analisi accurata dei materiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.