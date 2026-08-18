Un video in macOS mostra gli AirPods Apple con fotocamere

18 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Apple ha inserito una demo degli AirPods con fotocamere in macOS Tahoe 26.7.

ha inserito una demo degli AirPods con fotocamere in macOS Tahoe 26.7. Il filmato mostra Visual Intelligence mentre riconosce e salva informazioni su un libro.

Il dispositivo identificato come B790 non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Restano aperti interrogativi su privacy, design, prezzo e disponibilità commerciale.

AirPods con fotocamere, la demo emerge da macOS

Apple potrebbe essere vicina a presentare AirPods dotati di fotocamere: un breve video dimostrativo, individuato nella Release Candidate di macOS Tahoe 26.7, mostra gli auricolari usare Visual Intelligence per interpretare ciò che l’utente osserva. Il materiale, emerso il 18 agosto 2026 e segnalato da Aaron Perris di MacRumors, ritrae un uomo che guarda un libro affinché il sistema ne riconosca il titolo e lo conservi per dopo.

La funzione appare pensata per fornire a Siri un contesto visivo dell’ambiente, non per trasformare gli auricolari in una tradizionale fotocamera. Il perché dell’integrazione è esplicitato dalla voce della demo: “Con Visual Intelligence, il tuo mondo diventa salvabile. Hai visto qualcosa che ti piace? Chiedimi semplicemente di salvarlo per dopo”. Apple non ha però confermato prodotto, nome commerciale, caratteristiche o data di lancio.

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Visual Intelligence e il codice interno B790

Nei file di macOS Tahoe 26.7 compaiono istruzioni per attivare Visual Intelligence sugli AirPods e un avviso rivolto a chi li indossa: per ottenere dati più accurati sugli oggetti circostanti, gli auricolari non devono essere coperti, ad esempio dai capelli. Questo elemento rafforza l’ipotesi di sensori visivi integrati, pur senza chiarirne posizione, risoluzione o design definitivo.

Il dispositivo è associato al codice interno B790, già collegato a indiscrezioni su AirPods orientati alle funzioni di intelligenza artificiale. Secondo precedenti informazioni attribuite a Mark Gurman di Bloomberg, i sensori dovrebbero acquisire informazioni visive a bassa risoluzione per aiutare Siri a comprendere il contesto, rispondere a domande sull’ambiente o fornire indicazioni.

La segnalazione rilanciata da Aaron Perris e ricostruita anche da Cristiano Ghidotti rende la fuga più concreta perché proviene da software distribuito da Apple. Non equivale tuttavia a un annuncio commerciale: restano ignoti prezzo, mercati, disponibilità e specifiche complete.

Privacy e lancio restano i nodi principali

Il filmato potrebbe indicare un debutto vicino, forse in concomitanza con la prossima generazione di iPhone, ma questa tempistica resta una previsione non confermata. La forma discreta degli auricolari rende inoltre centrale il tema della privacy delle persone presenti nell’ambiente, già emerso per altri prodotti AI con videocamere come gli occhiali smart di Meta.

Un eventuale segnale visivo di registrazione o trasferimento dati non è verificabile dal video, che mostra gli AirPods solo posteriormente. La vera novità, quindi, non è una fotocamera per scattare immagini, ma l’ipotesi di auricolari capaci di trasformare ciò che si guarda in input per l’assistente.

FAQ

Gli AirPods con fotocamere sono ufficiali?

Sì, esistono riferimenti software e una demo in macOS Tahoe 26.7, ma Apple non ha ancora annunciato ufficialmente il prodotto.

Che cosa mostra il video degli AirPods?

Sì, la demo mostra un utente osservare un libro mentre Visual Intelligence ne interpreta il contenuto e permette di salvarlo per una consultazione successiva.

A cosa servirebbero le fotocamere integrate?

Sì, servirebbero a fornire contesto visivo a Siri e a Visual Intelligence, non a offrire una modalità fotografica tradizionale.

Quando potrebbero arrivare i nuovi AirPods?

Sì, le fonti ipotizzano un lancio vicino insieme ai prossimi iPhone, ma non esiste una data, una disponibilità o un prezzo confermati.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su Mashable, The Verge, Tom’s Hardware e punto-informatico.it.