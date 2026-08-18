18 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Ethereum, proposte due modifiche per pagare le fee dei privacy pool

La notizia in sintesi Ethereum valuta nuove regole per transazioni private nell’upgrade Hegotá del 2027.

valuta nuove regole per transazioni private nell’upgrade Hegotá del 2027. Frame Transactions potrebbe consentire alle privacy pool di pagare autonomamente il gas.

FOCIL è l’unica proposta già programmata per Hegotá tra 66 candidature.

Le modifiche tecniche non definiscono obblighi normativi per le applicazioni privacy.

Ethereum prepara Hegotá tra privacy e inclusione

Ethereum sta valutando per l’upgrade Hegotá, previsto nel 2027 dopo Glamsterdam, un pacchetto tecnico che mira a rendere più autonome e resistenti all’esclusione le transazioni delle privacy pool. Nelle ultime ore il ricercatore della Ethereum Foundation, Toni Wahrstätter, ha indicato come priorità Frame Transactions, o EIP-8141, e FOCIL, EIP-7805: il primo migliorerebbe il controllo di wallet e applicazioni su validazione, esecuzione e pagamento delle commissioni; il secondo contrasterebbe la censura selettiva da parte dei costruttori di blocchi.

La ragione è ridurre la dipendenza da intermediari esterni per l’invio di operazioni private, senza trasformare queste proposte in una disciplina legale delle applicazioni. FOCIL è al momento l’unica funzionalità già prevista per Hegotá, mentre Frame Transactions resta tra le opzioni in valutazione.

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Nel suo intervento su X, Wahrstätter ha definito i frame “un formato di transazione molto più espressivo”, centrale nell’evoluzione dell’esperienza utente di Ethereum. La selezione definitiva dipenderà da sviluppo, compatibilità dei client, test e risorse tecniche disponibili entro la finestra del 2027.

Come funzionerebbero Frame Transactions e FOCIL

Frame Transactions dividerebbe la logica operativa in componenti programmabili, superando l’attuale struttura fissa delle transazioni Ethereum. Wallet e applicazioni potrebbero così gestire sponsorizzazione del gas, firme alternative, rotazione delle chiavi e altre forme di account abstraction.

Per una privacy pool, il punto rilevante sarebbe la possibilità di pagare direttamente le fee di rete, evitando un relayer incaricato di trasmettere l’operazione e anticiparne il gas. Un relayer può infatti rappresentare un ulteriore punto di esposizione di dettagli della transazione, del comportamento del wallet o delle informazioni di rete.

Il progetto sarebbe collegato a Keyed Nonces e Recent Roots, raccolti nell’EIP-8272, oltre alle Transaction Assertions dell’EIP-7906. Secondo Wahrstätter, le assertion permetterebbero ai wallet di fissare condizioni che devono restare valide quando una transazione viene elaborata, limitando ciò che può avvenire dopo firma e invio.

FOCIL, invece, consentirebbe a un comitato di validatori di pubblicare liste di transazioni che i block builder dovrebbero includere. Gli attester potrebbero respingere un blocco se escludesse impropriamente operazioni idonee, offrendo una garanzia di inclusione a livello di protocollo senza rendere private le transazioni per definizione.

Secondo quanto riportato da crypto.news, EIP-8141 non è ancora programmata per Hegotá e viene confrontata con EIP-8130, un’altra proposta di account abstraction. La scelta tra i due modelli era prevista nel confronto del 25 agosto e nella chiamata All Core Developers Execution del 27 agosto.

La sfida resta tecnica e normativa

Hegotá conta 66 proposte in discussione su account abstraction, censura, prezzi delle transazioni, crescita dello stato, economia dei validatori e scalabilità, ma il numero non equivale alle funzioni che arriveranno sulla rete. Molte non sono ancora entrate nelle fasi di implementazione, development network o testnet pubbliche.

Wahrstätter ha avvertito che un fork non può essere una semplice lista di desideri: ogni modifica compete per tempo di testing, sostegno dei client e spazio nella roadmap. La combinazione tra fee autonome e inclusione rafforzata potrebbe essere rilevante per le privacy pool, ma non risolve screening delle sanzioni, regole sul money transmission o altri obblighi di conformità.

Il tema resta sensibile negli Stati Uniti, dove il Treasury ha rimosso le sanzioni economiche contro Tornado Cash nel marzo 2025, pur mantenendo preoccupazioni sull’uso dei digital asset da parte di attori illeciti. Nell’agosto 2025 una giuria di Manhattan ha condannato il cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm, per cospirazione finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata.

FAQ

Quando è atteso l’upgrade Hegotá?

Sì, Hegotá è indicato per il 2027 e dovrebbe seguire l’upgrade Glamsterdam, che gli sviluppatori puntano a distribuire entro il 2026.

FOCIL è già approvato per Hegotá?

Sì, FOCIL, identificato come EIP-7805, è l’unica Ethereum Improvement Proposal attualmente programmata per l’upgrade Hegotá.

Le privacy pool pagheranno direttamente il gas?

Sì, Frame Transactions potrebbe permettere alla pool stessa di pagare le commissioni, eliminando la necessità di un relayer esterno per l’invio.

FOCIL rende private le transazioni Ethereum?

No, FOCIL non crea privacy autonoma: introduce invece un processo di protocollo per contrastare l’esclusione selettiva delle transazioni idonee.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.