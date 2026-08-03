Apple cerca un responsabile per salute e fitness dei futuri occhiali smart

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple cerca un responsabile per salute, benessere e fitness nei prodotti vision.

cerca un responsabile per salute, benessere e fitness nei prodotti vision. Il ruolo è collocato nel Vision Products Group , dedicato a visori e occhiali.

, dedicato a visori e occhiali. Il progetto Fitness+ per Vision Pro sarebbe stato accantonato per limiti pratici.

sarebbe stato accantonato per limiti pratici. Gli occhiali smart attesi nel 2027 non avrebbero subito funzioni salute avanzate.

Riassunto generato con AI

Apple prepara salute e fitness per gli occhiali smart

Apple ha aperto una posizione nel proprio Vision Products Group per definire le future esperienze di salute, benessere e fitness dei prodotti vision, area che comprende visori e occhiali smart. L’annuncio, emerso nelle ultime ore e riportato da Mark Gurman nella newsletter Power On di Bloomberg, segnala l’interesse di Cupertino per dispositivi capaci di interpretare attività fisica e comportamento dell’utente.

Il ruolo dovrà trasformare opportunità ancora non definite, all’incrocio tra spatial computing, wearable, salute dei consumatori e comportamento umano, in una direzione di prodotto concreta. Non sono però state annunciate specifiche, sensori o funzioni definitive.

Secondo le informazioni disponibili, la strategia riguarderebbe soprattutto gli occhiali smart che Apple starebbe preparando per il 2027, nonostante le capacità più evolute legate al fitness non siano previste al loro debutto.

La scelta risponde a un limite pratico già sperimentato con Vision Pro: un visore può offrire strumenti immersivi, ma peso e ingombro ne riducono l’idoneità per cardio, yoga o sessioni prolungate. Per Apple, un formato più leggero potrebbe rendere il monitoraggio dell’attività più naturale e continuativo.

Il precedente Fitness+ e i limiti del visore

Apple avrebbe esplorato una versione di Apple Fitness+ per Vision Pro, con lezioni seguibili nel visore, rilevamento dei movimenti e chiusura degli anelli dell’attività senza lasciare l’ambiente di spatial computing. Il progetto, tuttavia, non è arrivato sul mercato.

La ricostruzione attribuita a Mark Gurman indica ostacoli tecnologici e il peso eccessivo del visore come fattori decisivi. La difficoltà non riguardava soltanto il software: indossare un dispositivo pesante durante esercizi dinamici avrebbe compromesso comfort, libertà di movimento e qualità dell’esperienza.

Vision Pro dispone già di alcuni elementi collegati al benessere: le applicazioni possono leggere e registrare dati attraverso HealthKit, mentre meditazione, giochi ritmici e boxe hanno mostrato possibili usi fisicamente attivi della piattaforma. Questi strumenti, però, non sono diventati il fulcro del prodotto.

Gli occhiali potrebbero riprendere l’obiettivo con un’impostazione diversa. Il primo modello non dovrebbe avere un display e quindi non potrebbe replicare direttamente una lezione video davanti agli occhi. Ciò rende più probabile un’esperienza basata su rilevazione dell’attività, indicazioni contestuali e collegamento con altri dispositivi dell’ecosistema.

Tra le ipotesi citate, ancora senza conferma ufficiale, figurano una versione di Workout Buddy, un sensore per la frequenza cardiaca simile a quello introdotto con AirPods Pro 3 e telecamere in grado di riconoscere l’attività o segnalare errori di esecuzione. L’eventuale intelligenza artificiale dovrebbe interpretare immagini, parametri biometrici e contesto.

Una piattaforma destinata a evolvere nel tempo

Il dato più rilevante è la gradualità del piano: gli occhiali smart di prima generazione, attesi nel 2027, non includerebbero al lancio le funzioni più avanzate di salute e allenamento. Apple potrebbe iniziare da capacità più semplici e dall’integrazione con iPhone, Apple Watch e altri prodotti.

Il passaggio successivo dipenderà dalla precisione dei rilevamenti, dalla gestione trasparente dei dati sanitari e da consumi compatibili con una montatura leggera. Le funzioni biometriche e di analisi della postura potrebbero quindi richiedere ulteriori anni di sviluppo.

FAQ

Quale posizione ha aperto Apple?

Sì, Apple cerca un responsabile strategico del design di prodotto per salute, benessere e fitness sui prodotti vision.

Dove lavorerà il nuovo responsabile?

Sì, la posizione è interna al Vision Products Group, la divisione di Apple che sviluppa occhiali e visori.

Fitness+ arriverà su Vision Pro?

No, il progetto di Apple Fitness+ per Vision Pro sarebbe stato accantonato per ostacoli tecnologici e peso del visore.

Gli occhiali Apple avranno un display?

No, il primo modello di occhiali smart descritto dalle anticipazioni non prevederebbe un display integrato.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.