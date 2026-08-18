macOS Tahoe 26.7 svela riferimenti a nuovi iPhone, Mac e dispositivi Apple

18 Agosto 2026

18 Agosto 2026/Home/INTERNET/macOS Tahoe 26.7 svela riferimenti a nuovi iPhone, Mac e dispositivi Apple

La notizia in sintesi

  • macOS Tahoe 26.7 cita numerosi dispositivi Apple non annunciati.
  • Nel codice emergono riferimenti a iPhone, Mac, iPad, AirPods e smart home.
  • Le stringhe sugli auricolari indicano anche un possibile flusso immagini.
  • I codici non costituiscono conferme ufficiali di prodotti o lancio.

Riassunto generato con AI

macOS Tahoe anticipa la possibile roadmap Apple

La release candidate di macOS Tahoe 26.7, distribuita agli sviluppatori il 17 agosto, contiene riferimenti a una vasta serie di dispositivi Apple non ancora presentati: futuri iPhone, Mac, iPad, AirPods, prodotti Beats e accessori per la casa connessa. L’analisi del codice, riportata nelle ultime ore anche sulla base del lavoro di Juli Clover e Aaron Perris, individua identificativi e stringhe che sembrano delineare una roadmap hardware più ampia del solo aggiornamento software.

Il fatto emerge nel software destinato agli sviluppatori e riguarda codici interni, non annunci commerciali. Per questo i riferimenti sono rilevanti come indizi tecnici, ma non confermano né i nomi definitivi né le specifiche o la disponibilità dei prodotti. Apple non ha commentato i dispositivi citati nella release candidate.

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I codici rilevati tra iPhone, Mac e casa connessa

La famiglia di identificativi V62, V63, V64, V67 e V68 è collegata a futuri iPhone. Le associazioni più ricorrenti indicano V63 per iPhone 18 Pro, V64 per iPhone 18 Pro Max e V68 per il pieghevole descritto dalle indiscrezioni come iPhone Ultra; per V62 e V67 il collegamento commerciale resta invece meno definito. Secondo le ricostruzioni riportate, i modelli Pro, Pro Max e il pieghevole sarebbero attesi a settembre, mentre iPhone 18 e iPhone Air 2 potrebbero arrivare nella primavera 2027.

Per i Mac, J804 sarebbe associato a un MacBook Pro da 14 pollici con chip M6, mentre J833 e J834 rimanderebbero a due nuovi iMac. Altri codici potrebbero riguardare MacBook Pro di fascia superiore con schermo OLED. J510 e J511 sono invece collegati a due versioni di un futuro iPad mini, per il quale le indiscrezioni citano pannello OLED e processore A19 Pro.

Il gruppo più articolato riguarda la smart home: J490 e J491 sembrano due varianti dell’Apple Home Hub, una con base da tavolo e una per montaggio a parete. B525 è associabile a un possibile HomePod mini, J229 a un accessorio domestico e Pebble è indicato nel sistema come nome per homeOS. La presenza di queste stringhe suggerisce un ecosistema domestico in sviluppo, ma senza conferme su configurazioni o piani di lancio.

AirPods con immagini e il nodo del visore

Il riferimento più esplicito riguarda B790: il codice descrive l’avvio di uno stream di immagini dall’auricolare sinistro. La stringa rafforza l’ipotesi di AirPods capaci di acquisire immagini, ma non chiarisce sensori, uso previsto o funzioni disponibili. Nella stessa build compaiono inoltre possibili AirPods Pro 4 e nuovi prodotti Beats.

Resta irrisolto il significato di N109. Le ricostruzioni precedenti lo hanno associato sia a un Vision Pro di seconda generazione sia a una variante più economica del visore, ma macOS Tahoe 26.7 non permette di scegliere fra le due ipotesi. Il dato più solido è quindi l’esistenza dei riferimenti nel codice, non l’identità commerciale dei dispositivi.

FAQ

Quando è stata distribuita la release candidate?

Sì, la release candidate di macOS Tahoe 26.7 è stata distribuita agli sviluppatori il 17 agosto.

Quali iPhone emergono dal codice?

Sì, i codici V63, V64 e V68 sono stati associati rispettivamente a iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e al pieghevole indicato come iPhone Ultra.

Cosa indica la stringa sugli AirPods?

Sì, B790 descrive l’avvio di uno stream di immagini dall’auricolare sinistro, senza definire sensori o utilizzi della possibile acquisizione.

Quali prodotti smart home vengono citati?

Sì, emergono due varianti di Apple Home Hub, un possibile HomePod mini, l’accessorio J229 e Pebble, nome interno associato a homeOS.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.

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