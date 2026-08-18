18 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/YouTube, dal 24 agosto le visualizzazioni scatteranno al primo fotogramma

La notizia in sintesi YouTube conterà una visualizzazione dal primo fotogramma.

conterà una visualizzazione dal primo fotogramma. La modifica globale entrerà in vigore dal 24 agosto 2026.

Video, Shorts e dirette adotteranno lo stesso criterio pubblico.

Monetizzazione e requisiti del Partner Program restano invariati.

YouTube uniforma il contatore delle visualizzazioni

YouTube, piattaforma video di Google, cambierà dal 24 agosto 2026 il conteggio delle visualizzazioni pubbliche: il +1 scatterà appena parte la riproduzione, dal primo fotogramma. L’aggiornamento sarà applicato globalmente a video tradizionali, Shorts e dirette, con l’obiettivo dichiarato di eliminare le differenze tra formati e rendere più omogenea la misurazione dell’esposizione dei canali. La novità riguarda il dato mostrato sotto al player e renderà i contatori più rapidi a crescere, senza modificare né i ricavi dei creator né le soglie del YouTube Partner Program.

Due metriche per distinguere aperture e coinvolgimento

Il cambiamento estende ai video lunghi e alle live il metodo già adottato per gli Shorts nell’ultimo anno, avvicinando YouTube al sistema di conteggio usato da TikTok e Instagram. In passato, per i filmati standard era comunemente stimata una permanenza di circa 30 secondi prima della registrazione della visualizzazione, ma la piattaforma non aveva confermato pubblicamente una soglia precisa. Dal 24 agosto, invece, anche un avvio molto breve contribuirà alla metrica pubblica.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il vecchio indicatore non viene però eliminato: resterà disponibile per i creator in Analytics con il nome di engaged views, cioè le visualizzazioni associate alla scelta dello spettatore di proseguire la visione. È questa la distinzione decisiva per leggere correttamente i numeri: il contatore pubblico misurerà le aperture, mentre il coinvolgimento effettivo continuerà a essere valutato con metriche dedicate. YouTube ha spiegato che storicamente la presenza di sistemi diversi tra formati generava confusione e che i creator chiedevano maggiore chiarezza sulla propria esposizione.

La separazione fra i due dati evita quindi di sovrapporre popolarità apparente e attenzione reale. Un contenuto avviato automaticamente o abbandonato dopo pochi secondi aumenterà il totale pubblico, ma non equivarrà a una visione prolungata ai fini delle valutazioni interne. Per creator, sponsor e brand il dato visibile potrà descrivere una scala di diffusione più ampia, mentre Analytics conserverà il parametro utile a valutare la qualità della risposta del pubblico.

Per i creator conta sempre la qualità della visione

La conseguenza più concreta sarà una maggiore cautela nel confronto tra i contatori pubblici di video diversi: numeri più alti non indicheranno automaticamente un maggiore tempo trascorso davanti al contenuto. I guadagni continueranno infatti a dipendere dalle metriche di coinvolgimento, comprese le visualizzazioni Shorts qualificate e le ore di visione qualificate. La modifica può offrire feedback più veloce nelle prime ore di pubblicazione, ma non trasforma le aperture istantanee in ricavi aggiuntivi.

FAQ

Quando cambia il conteggio di YouTube?

Sì, il nuovo criterio entra in vigore il 24 agosto 2026 e sarà applicato a livello globale su tutta la piattaforma.

Quali contenuti saranno coinvolti?

Sì, la regola riguarderà video tradizionali, Shorts e trasmissioni in diretta, senza distinzioni geografiche o di formato.

Quando viene registrata una visualizzazione?

Sì, la visualizzazione pubblica verrà registrata appena il video comincia a riprodursi, fin dal primo fotogramma.

La modifica aumenta i guadagni dei creator?

No, i compensi non cambiano: restano basati sulle metriche di coinvolgimento effettivo e non sul contatore pubblico delle aperture.

Quali fonti hanno verificato questa novità?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, Hardware Upgrade, TecnoAndroid e punto-informatico.it.