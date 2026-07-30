OnePlus chiude ai nuovi lanci in Europa, ma mantiene il supporto ai dispositivi già venduti

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

OnePlus conferma aggiornamenti e patch per i dispositivi già venduti in Italia.

conferma aggiornamenti e patch per i dispositivi già venduti in Italia. Garanzie, assistenza e contratti di protezione restano validi per gli utenti.

La fine dei nuovi lanci riguarda Europa e Nord America, non i prodotti esistenti.

La migrazione a ColorOS 17 sarà volontaria per i modelli compatibili.

Riassunto generato con AI

Supporto confermato per i dispositivi OnePlus

OnePlus continuerà a fornire aggiornamenti software e patch di sicurezza agli smartphone, tablet, pieghevoli e accessori già acquistati in Italia, nonostante la conclusione dei futuri lanci del marchio in Europa e Nord America. La conferma riguarda gli utenti che possiedono già un prodotto: il ritiro dalle nuove commercializzazioni non comporta la perdita immediata delle funzioni, dell’assistenza o del supporto promesso. La durata effettiva degli aggiornamenti resterà legata al singolo modello e alle condizioni comunicate al suo lancio.

La decisione interviene mentre il marchio chiude la disponibilità futura di nuovi dispositivi nel mercato italiano, in uno scenario già delineato per Europa e Stati Uniti. Per gli attuali clienti, il punto centrale è la continuità degli impegni assunti da OnePlus sul piano software, della sicurezza e del post-vendita. Gli utenti potranno verificare la disponibilità delle nuove versioni attraverso la sezione ufficiale dedicata agli aggiornamenti software.

Il chiarimento ha un valore pratico per chi deve valutare l’utilizzo nel tempo del proprio dispositivo. Non si tratta infatti di un’estensione generalizzata del supporto, ma del rispetto dei periodi già annunciati per ciascun prodotto. Eventuali differenze tra modelli dipenderanno quindi dalle politiche originarie applicate da OnePlus.

Assistenza, garanzia e passaggio a ColorOS 17

Resteranno operativi anche i canali di assistenza clienti di OnePlus Italia. L’azienda assicura che gli obblighi di garanzia e i contratti di protezione già sottoscritti saranno rispettati, con il sostegno di OPPO nella gestione della continuità del servizio europeo. Per riparazioni, richieste tecniche e informazioni post-vendita resta disponibile la pagina di assistenza del marchio.

La distinzione tra uscita commerciale e supporto ai prodotti esistenti è l’elemento decisivo della transizione. La cessazione dei nuovi lanci limita la possibilità di acquistare futuri dispositivi OnePlus in Italia, ma non modifica automaticamente i diritti collegati a quelli già venduti. In concreto, assistenza e aggiornamenti rimarranno vincolati alle condizioni specifiche associate al dispositivo posseduto.

Parallelamente, dopo il rilascio di ColorOS 17, i proprietari dei modelli compatibili potranno scegliere se migrare da OxygenOS alla piattaforma di OPPO. Il passaggio sarà volontario e non imposto, secondo quanto comunicato. L’opzione sarà proposta soltanto agli utenti ritenuti idonei quando verrà resa disponibile.

Compatibilità ancora da definire

Il perimetro della migrazione a ColorOS 17 non è però ancora definito in modo completo. OnePlus non ha pubblicato un elenco ufficiale ed esaustivo dei modelli compatibili, perciò le liste circolate finora non costituiscono una conferma aziendale. Anche i riferimenti ai modelli di punta dal OnePlus 11 in avanti derivano da ricostruzioni fondate sulle precedenti politiche di supporto.

La conseguenza per gli utenti italiani è che la scelta del nuovo sistema operativo potrà essere valutata solo dopo comunicazioni ufficiali sul proprio modello. Fino ad allora, il dato certo resta la continuità del supporto già promesso. La documentazione di OnePlus sarà quindi il riferimento necessario per eventuali aggiornamenti sulla compatibilità.

FAQ

OnePlus aggiornerà ancora gli smartphone venduti in Italia?

Sì, OnePlus continuerà a distribuire gli aggiornamenti software e le patch di sicurezza previste originariamente per ogni dispositivo già acquistato in Italia.

La garanzia OnePlus resterà valida?

Sì, gli obblighi di garanzia e i contratti di protezione già sottoscritti saranno rispettati, con il sostegno di OPPO per la continuità del servizio europeo.

I nuovi OnePlus saranno venduti in Italia?

No, l’uscita dal mercato riguarda la futura disponibilità di nuovi prodotti OnePlus in Italia, non il supporto assicurato ai dispositivi già posseduti.

ColorOS 17 sostituirà obbligatoriamente OxygenOS?

No, la migrazione da OxygenOS a ColorOS 17 sarà volontaria e potrà essere scelta soltanto dai proprietari dei modelli che risulteranno compatibili.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.