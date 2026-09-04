4 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/SBS presenta a IFA novità per ricarica, smart home e pet-tech
La notizia in sintesi
- SBS presenta a IFA 2026 nuovi prodotti per ricarica, smart home, audio e pet-tech
- La linea Pulse integra display, riconoscimento di dispositivi Apple e modalità di ricarica dedicate
- Vivanco HΩME include telecamere, sensori e gestione remota tramite app
- Debuttano anche Hi-Feedö e nuove protezioni per la gamma iPhone
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
SBS ha presentato a Berlino, in occasione dell’apertura di IFA 2026 il 4 settembre, una serie di novità dedicate alla ricarica, alla casa connessa, agli accessori per dispositivi Apple, all’audio e alla cura degli animali domestici. L’azienda, fondata nel 1994 in provincia di Novara e attiva nel settore degli accessori elettronici, amplia così la propria proposta attraverso i marchi SBS, Vivanco, Puro, case&me, Uniqo e Jaz.
Tra i prodotti annunciati figurano caricabatterie con funzioni di gestione energetica, dispositivi per la sicurezza domestica, fontane e distributori connessi per animali, oltre a cover e accessori dedicati ai nuovi iPhone e a MacBook Neo. Le immagini dei prodotti presentati sono raccolte nei materiali fotografici diffusi dall’azienda.
Caricabatterie Pulse con display e gestione della potenza
La principale novità nel comparto energia è la linea Pulse di wall charger, caricabatterie da presa dotati di Smart Color Display. Secondo le informazioni diffuse da SBS, i dispositivi riconoscono automaticamente gli apparecchi Apple collegati e visualizzano il modello di iPhone e le informazioni sulla ricarica.
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I modelli Pulse prevedono inoltre due modalità operative: Night Mode, che riduce la potenza durante le ore notturne, e Boost Mode, pensata per aumentare la potenza disponibile. La linea utilizza Power Delivery, Adjustable Voltage Supply (AVS) e tecnologia GaN, indicata dall’azienda come soluzione per contenere le dimensioni dei prodotti e regolare l’erogazione in rapporto al dispositivo e alla sua temperatura.
Accanto a Pulse arriva Power Zero, una gamma di caricabatterie progettata per ridurre i consumi quando non sono presenti dispositivi collegati. Il sistema passa in standby e interrompe la ricarica quando viene raggiunto il livello impostato dall’utente. SBS ha inoltre annunciato Re-Power, una linea di dispositivi di alimentazione con batterie sostituibili, pensata per consentire la sostituzione dell’unità quando le prestazioni diminuiscono.
Vivanco HΩME per sicurezza e controllo domestico
Il marchio Vivanco introduce Vivanco HΩME, ecosistema per la domotica e la sicurezza della casa. La gamma comprende telecamere per interni ed esterni, sensori e dispositivi gestibili da remoto attraverso l’app Vivanco Smart, disponibile su App Store e Play Store.
Le telecamere indoor integrano chiamata bidirezionale, rilevamento umano e sonoro. I modelli per esterni, disponibili anche con pannello solare, sono dotati di visione notturna a colori e a infrarossi, sirena e rilevamento del calore corporeo.
L’ecosistema include anche rilevatori per porte e finestre, movimento, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d’acqua, temperatura e umidità. I sensori possono essere collegati alla sirena Echo Sense e al gateway wireless Hub Sense per una gestione centralizzata.
Tra le altre novità esposte a IFA c’è Hi-Feedö by Vivanco, linea per animali domestici. Aquabuddy è una fontana con sistema di purificazione dell’acqua e notifiche sul livello disponibile; My Feedo è invece un distributore automatico di crocchette con messaggi vocali registrabili. La versione My Feedo Cam aggiunge una telecamera per il monitoraggio a distanza.
La proposta pet-tech comprende anche Pet Salon, asciugatore con doppia modalità di utilizzo, e Fluffy Buzz, kit per la toelettatura con accessori intercambiabili. I prodotti sono rivolti alla gestione quotidiana di cani e gatti attraverso dispositivi connessi e strumenti per la cura del pelo.
Cover, borracce e accessori per i nuovi iPhone
Con il lancio della nuova generazione di iPhone, SBS e i brand del gruppo hanno annunciato accessori coordinati per colori e funzioni. Puro presenta la collezione Matching Color, composta da cover, power bank, cinturini e borracce abbinati alle tonalità dei nuovi smartphone Apple. Per MacBook Neo, il marchio ha predisposto una linea che include power bank, hub, cavi, zaini, clip-on e borracce.
https://www.instagram.com/puroitalianstyle/
La proposta di SBS comprende anche Cryo, linea di cover e vetri protettivi dedicata alla dissipazione del calore. Restano disponibili le collaborazioni con D3O ed Eyesafe. Il brand case&me porta a Berlino cover, laccetti e wallet coordinati ai colori della nuova gamma iPhone.
https://www.instagram.com/caseandme_/
La comunicazione social dei prodotti legati alle borracce viene affidata anche al canale WeWater.
https://www.instagram.com/wewaterbottles
Uniqo e Jaz aprono le aree al pubblico
IFA 2026 segna inoltre il rilancio dei marchi Uniqo e Jaz. Uniqo aggiorna la propria identità visiva e il packaging dei prodotti dedicati all’energia, con informazioni tecniche rese più immediate nella lettura. Jaz, orientato ai prodotti audio, presenta una gamma caratterizzata da materiali selezionati e design minimalista.
Per la prima volta, le aree dedicate a entrambi i marchi saranno accessibili al pubblico della fiera. SBS indica l’apertura di questi spazi come parte dell’ampliamento della propria offerta, che affianca elettronica di consumo, sistemi per la casa, audio, accessori e prodotti connessi per animali.
https://www.instagram.com/sbsmobile/
FAQ
Quali caricabatterie SBS debutta a IFA 2026?
La linea Pulse introduce wall charger con Smart Color Display, riconoscimento dei dispositivi Apple, Night Mode e Boost Mode.
Come funziona il sistema Power Zero?
Power Zero passa in standby senza dispositivi collegati e interrompe la ricarica quando viene raggiunto il livello preimpostato.
Quali dispositivi include Vivanco HΩME?
Vivanco HΩME comprende telecamere indoor e outdoor, sensori domestici, sirena Echo Sense e gateway wireless Hub Sense.
Che prodotti offre Hi-Feedö per animali?
Hi-Feedö include Aquabuddy, My Feedo, My Feedo Cam, l’asciugatore Pet Salon e il kit di toelettatura Fluffy Buzz.
Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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