Home / PRODOTTI / Unione Europea impone USB-C sui laptop, fine del periodo di transizione per produttori e consumatori

USB-C obbligatoria sui nuovi laptop venduti nell’Unione Europea

Dal 28 aprile 2024 tutti i nuovi laptop venduti nell’Unione Europea devono supportare la ricarica tramite porta USB‑C.

La misura, voluta dalla Commissione Europea, riguarda i computer portatili con potenza fino a 100W e completa la direttiva sul caricatore unico già in vigore per smartphone, tablet e altri dispositivi dal dicembre 2024.

L’obiettivo è ridurre rifiuti elettronici, costi per i consumatori e frammentazione tra caricabatterie proprietari, assicurando una maggiore interoperabilità tra prodotti di marchi diversi.

I portatili già sul mercato e i dispositivi di seconda mano non sono interessati dalle nuove regole, che si applicano solo ai modelli immessi in commercio dopo la fine del periodo di transizione concesso ai produttori.

In sintesi:

Obbligo di ricarica USB‑C per tutti i nuovi laptop fino a 100W nell’UE.

Eccezioni parziali per notebook gaming e workstation ad alta potenza oltre 100W.

Possibilità di vendere portatili senza caricatore per ridurre rifiuti elettronici.

Misura pensata per tagliare costi ai consumatori e aumentare compatibilità.

Come cambia il mercato dei portatili con l’obbligo USB‑C

La normativa impone che ogni nuovo laptop commercializzato nei 27 Paesi UE integri almeno una porta USB‑C effettivamente utilizzabile per l’alimentazione, se la potenza richiesta è pari o inferiore a 100W.

Di fatto, i tradizionali connettori proprietari non possono più essere l’unico sistema di ricarica per notebook consumer e professionali “standard”.

Per i modelli oltre 100W, tipici di alcuni laptop gaming o workstation grafiche e ingegneristiche, resta consentito l’uso di alimentatori e prese dedicate, ma con l’obbligo di affiancare comunque una porta USB‑C capace di ricarica.

La norma riguarda solo i nuovi modelli immessi sul mercato: le scorte esistenti, i portatili già venduti e l’usato continuano a essere commercializzabili senza adeguamenti hardware.

Per i produttori significa ripensare progettazione delle schede madri, gestione dell’alimentazione e strategia accessori, mentre per gli utenti cresce la probabilità di usare un unico caricatore per smartphone, tablet e laptop compatibili, anche di brand diversi.

Impatto su consumatori, ambiente e strategie dei produttori

Secondo le stime dell’UE, il caricatore unico USB‑C può generare risparmi fino a 250 milioni di euro l’anno per i cittadini europei e tagliare circa 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici annuali.

La direttiva introduce inoltre l’obbligo di offrire confezioni “unbundled”: i produttori devono permettere l’acquisto del portatile senza alimentatore, lasciando all’utente la scelta di riutilizzare un caricatore esistente o comprare un nuovo alimentatore USB‑C separato.

Questa impostazione impatta sulle strategie commerciali dei brand globali, che dovranno garantire versioni conformi per il mercato europeo, potenzialmente accelerando l’adozione globale di USB‑C come standard di fatto per la ricarica dei laptop.

Per i consumatori, la transizione apre a ecosistemi domestici più semplici, con meno cavi e alimentatori ridondanti e maggiore libertà di scegliere accessori di terze parti certificati.

FAQ

Da quando è obbligatoria la ricarica USB‑C sui laptop in Europa?

È obbligatoria dal 28 aprile 2024 per tutti i nuovi laptop immessi sul mercato dell’Unione Europea con potenza fino a 100W.

I portatili già acquistati devono essere aggiornati con USB‑C?

No, la direttiva non è retroattiva: riguarda solo i nuovi modelli commercializzati dopo il termine del periodo di transizione previsto dalla Commissione Europea.

Posso usare un unico caricatore USB‑C per smartphone e laptop?

Sì, se caricatore e laptop supportano lo stesso profilo di potenza USB Power Delivery, puoi utilizzare un unico alimentatore certificato per più dispositivi compatibili.

I produttori sono obbligati a vendere sempre il laptop senza caricatore?

No, sono obbligati a offrire anche una versione senza caricatore; possono comunque proporre bundle con alimentatore incluso, lasciando la scelta al cliente.

Quali sono le fonti delle informazioni su normativa USB‑C e laptop?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.