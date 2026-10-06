6 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Meliconi propone due cuffie TV wireless con volume indipendente
La notizia in sintesi
- Meliconi propone un bundle con due cuffie wireless per ascoltare contemporaneamente lo stesso televisore.
- Ogni cuffia permette di regolare il volume indipendentemente dall’altra.
- La trasmissione utilizza la tecnologia digitale a 2,4 GHz; l’autonomia dichiarata arriva a 40 ore.
- Il prezzo consigliato è di 143,49 euro, con vendita online, nella grande distribuzione e nei negozi di elettronica.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Meliconi HP Easy Digital Bundle, 2 cuffie TV stereo wireless, 100% digitali, con ingresso audio analogico/digitale e base trasmettitore dimensionale nero, Wireless Duo
Universale con ingresso audio analogico e digitale per il collegamento rapido a TV, set-top box, Blu-ray e altre sorgenti audio analogiche e digitali · Piccola base del trasmettitore, può essere nascosta dietro la TV e alimentata da una presa USB · L’auricolare è dotato di una batteria integrata ai polimeri di litio, si ricarica molto rapidamente tramite un cavo USB (2h per una carica completa), circa 8 ore di uso continuo con una singola carica
Ascoltare lo stesso televisore in due, scegliendo ciascuno il proprio volume: è la funzione centrale delle HP Digital Smart in Bundle di Meliconi. Il pacchetto comprende due cuffie wireless e una base di trasmissione, con un prezzo consigliato al pubblico di 143,49 euro. Il prodotto è in vendita attraverso il sito del marchio, la grande distribuzione, i negozi specializzati di elettronica e i siti di e-commerce.
Il sistema è destinato all’ascolto condiviso di programmi, film e serie televisive senza diffondere l’audio nell’ambiente circostante. Le due cuffie ricevono il segnale dalla stessa base, ma lasciano separata la gestione del livello sonoro. Chi guarda lo stesso contenuto può quindi scegliere un volume diverso da quello dell’altro ascoltatore.
Per il collegamento al televisore sono previste due possibilità: l’uscita ottica digitale Toslink oppure quella analogica AUX. La compatibilità dipende dunque dalla presenza di una di queste connessioni sul TV. La dotazione comprende entrambi i cavi audio, così da consentire l’utilizzo del sistema con le due tipologie di uscita indicate.
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Trasmissione digitale e autonomia dichiarata
Il collegamento wireless tra la base e le cuffie impiega la tecnologia Full Digital a 2,4 GHz. Il segnale audio viene trasmesso in formato digitale: è questo l’elemento tecnico con cui Meliconi distingue il prodotto dai sistemi di trasmissione analogici. L’azienda associa questa scelta a una maggiore pulizia del suono e alla stabilità della connessione.
La descrizione del sistema indica inoltre una trasmissione priva di interferenze. Si tratta di una caratteristica dichiarata dal produttore, insieme alla qualità e all’affidabilità del collegamento. Il dato operativo fornito per la durata delle cuffie è invece un’autonomia fino a 40 ore con una singola ricarica, presentata quindi come valore massimo.
La base riceve alimentazione attraverso il cavo USB incluso nella confezione. Non richiede, secondo la configurazione descritta, un adattatore o un trasformatore dedicato. Le sue dimensioni compatte permettono di collocarla vicino al televisore oppure dietro lo schermo, lasciando meno visibili gli elementi del sistema di trasmissione.
Due ascoltatori, regolazioni separate
La regolazione del volume avviene direttamente su ciascuna cuffia. Per l’ascolto in coppia, questo significa mantenere comune il contenuto televisivo senza dover concordare un unico livello audio. È la funzione che caratterizza il bundle rispetto alla scelta di una sola cuffia e che ne definisce l’impiego per due persone contemporaneamente.
Sul piano della costruzione, Meliconi descrive le cuffie come leggere, con una struttura ergonomica e padiglioni morbidi. Sono caratteristiche pensate per sessioni di ascolto prolungate. Il produttore segnala anche l’isolamento dai rumori ambientali, senza indicare un sistema di cancellazione attiva del rumore: i due aspetti non vanno confusi.
L’utilizzo proposto riguarda tanto la visione in coppia quanto quella in famiglia, con due persone che seguono l’audio attraverso le cuffie. La connessione senza fili riguarda il tratto tra queste ultime e la base; il collegamento della base al televisore resta affidato al cavo ottico o al cavo AUX previsto dalla dotazione.
Dotazione e canali di acquisto
La confezione delle HP Digital Smart in Bundle contiene le due cuffie, la base Full Digital, un cavo audio ottico, un cavo AUX e il cavo USB per alimentare il trasmettitore. Il prezzo consigliato di 143,49 euro si riferisce quindi al pacchetto completo, non alla singola cuffia.
Prima dell’acquisto, il requisito da verificare è la presenza sul televisore di un’uscita audio compatibile. La proposta concentra in un’unica confezione il collegamento al TV e l’ascolto wireless per due utenti: la regolazione indipendente del volume resta il principale elemento pratico per chi vuole condividere la visione senza condividere necessariamente lo stesso livello sonoro.
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