27 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/JBL Quantum 850 arrivano a settembre: cuffie gaming wireless a 249,99 euro

La notizia in sintesi JBL lancerà a settembre le cuffie gaming wireless Quantum 850.

Il prezzo consigliato è di 249,99 euro.

Le cuffie integrano driver da 50 mm, cancellazione adattiva e tracciamento della testa.

Sono compatibili con PC, console, dispositivi mobili e Zoom.

JBL metterà in vendita a settembre le nuove cuffie gaming wireless Quantum 850, un modello multipiattaforma con prezzo consigliato di 249,99 euro. Il prodotto sarà disponibile sul sito JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.

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Le Quantum 850 si rivolgono a chi utilizza più dispositivi per giocare e comunicare, grazie alla presenza di connessioni wireless e cablate. Tra le dotazioni indicate dall’azienda figurano driver dinamici in carbonio da 50 millimetri certificati Hi-Res, cancellazione adattiva del rumore, microfono ad asta e tecnologia di audio spaziale con rilevamento dei movimenti della testa.

Audio spaziale e riduzione dei rumori

Il sistema JBL Quantum Spatial Sound con Head Tracking è gestito attraverso il software JBL QuantumENGINE. La funzione è pensata per riprodurre la posizione dei suoni nella scena di gioco, inclusi movimenti, ricariche ed esplosioni, adattando l’ascolto all’orientamento della testa dell’utente.

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I driver da 50 millimetri utilizzano un sistema di smorzamento in carbonio e sono progettati per estendere la riproduzione delle alte frequenze. JBL dichiara che questa configurazione punta a rendere più distinguibili i dettagli sonori durante le partite, elemento utile soprattutto nei giochi competitivi dove la provenienza di un rumore può fornire informazioni sulla posizione degli altri giocatori.

Le cuffie includono inoltre l’Adaptive Noise Cancelling, sistema che riduce i suoni dell’ambiente circostante. Per le comunicazioni è previsto un microfono cardioide ad asta da 6 millimetri con cancellazione del rumore di fondo. Attraverso QuantumENGINE sarà possibile intervenire anche sull’equalizzazione dedicata al gaming e sulla riduzione, basata su AI, dei rumori prodotti dalla tastiera.

Due collegamenti wireless e opzioni cablate

Uno degli aspetti centrali delle Quantum 850 è la doppia connettività wireless. Le cuffie possono utilizzare contemporaneamente il dongle USB-C a 2,4 GHz a bassa latenza e il Bluetooth 5.3. Secondo le specifiche diffuse, questa combinazione consente di mantenere l’audio del gioco mentre si gestisce una chiamata o si ascolta musica da un’altra sorgente.

Per l’impiego senza wireless sono disponibili anche il collegamento USB-C e il jack audio da 3,5 millimetri. JBL indica la certificazione Hi-Res per l’audio via cavo. Sul fronte della compatibilità, il prodotto viene dichiarato utilizzabile con Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation e Nintendo, oltre a essere certificato Zoom.

La compatibilità con sistemi diversi colloca il modello nella fascia delle cuffie pensate per l’uso tra console, computer e dispositivi mobili, senza limitare la connessione a una sola piattaforma. Le modalità disponibili dipenderanno comunque dalle porte e dai collegamenti supportati dal dispositivo utilizzato.

Comfort e componenti sostituibili

Per la struttura, JBL ha previsto un sistema di sospensione chiamato Air Mesh Hammock, cuscinetti in similpelle e un archetto regolabile. L’obiettivo dichiarato è distribuire il peso della cuffia e limitare l’affaticamento durante utilizzi prolungati.

Le Quantum 850 adottano anche un sistema di componenti sostituibili. L’utente potrà cambiare microfono, cavo USB-C, cuscinetti auricolari, cover dei padiglioni, fascia Air Mesh Hammock e batteria. La possibilità di intervenire sulle parti soggette a usura differenzia il prodotto da molti modelli con componenti non sostituibili e può estenderne l’utilizzo nel tempo.

Il nuovo modello affiancherà le JBL Quantum 950, indicate dall’azienda come cuffie di punta della stessa famiglia. Le Quantum 950 dispongono di una base dedicata per le impostazioni audio, l’illuminazione RGB e la ricarica della batteria removibile. Con l’arrivo delle Quantum 850, la gamma JBL Quantum si amplia con un’opzione collocata a 249,99 euro e focalizzata su connessioni multiple, cancellazione del rumore e manutenzione dei componenti.

FAQ

Quando arrivano le JBL Quantum 850?

Saranno disponibili da settembre sul sito JBLStore.it e presso i principali rivenditori di elettronica.

Quanto costano le JBL Quantum 850?

Costano 249,99 euro, secondo il prezzo consigliato comunicato da JBL.

Quali connessioni supportano le cuffie?

Supportano dongle USB-C a 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C cablato e jack da 3,5 millimetri.

Con quali piattaforme sono compatibili?

Sono compatibili con Windows PC, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation e Nintendo; dispongono inoltre della certificazione Zoom.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.