 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Fujifilm lancia un concorso su Instagram e TikTok: 20 premi

Fujifilm lancia un concorso su Instagram e TikTok: 20 premi

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Fujifilm lancia un concorso su Instagram e TikTok: 20 premi

La notizia in sintesi

  • Fujifilm lancia un concorso su Instagram e TikTok, aperto ai maggiorenni fino al 31 ottobre 2026.
  • Ogni persona può partecipare due volte: una su Instagram e una su TikTok.
  • In palio 20 premi, con un valore complessivo di 5.719,05 euro, IVA inclusa.
  • L’estrazione è prevista entro il 9 novembre 2026; consegna gratuita entro 180 giorni dalla convalida.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

FUJIFILM X-HF1 Silver

Sensore CMOS da 1”, obiettivo fisso F2.8 equivalente a 32mm (nel formato 35mm). · Due formati: formato verticale 3:4 e formato 2-in-1 3:2. Il formato 2-in-1 combina due immagini verticali, creando un nuovo modo di comunicare. · Ottimizzata per il formato verticale: schermo LCD verticale e mirino ottico OVF verticale.

Prezzo su Amazon561,11 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Fujifilm ha lanciato il concorso a premi “Scatta la fortuna con Fujifilm”, che permette ai maggiorenni di partecipare attraverso Instagram e TikTok fino alle 23:59 del 31 ottobre 2026. L’iniziativa, annunciata il 6 ottobre, mette in palio 20 prodotti fotografici, per un valore totale di 5.719,05 euro, IVA inclusa. I vincitori saranno individuati con un’estrazione da svolgere entro il 9 novembre 2026.

La partecipazione è riservata alle persone fisiche maggiorenni. Ciascuna può registrare al massimo due partecipazioni, una per piattaforma: chi utilizza entrambi i social potrà quindi entrare nell’estrazione con due iscrizioni. Non sono invece ammesse partecipazioni ripetute attraverso lo stesso profilo social; il sistema bloccherà i tentativi successivi al primo.

Come partecipare su Instagram e TikTok

Su Instagram è necessario seguire il profilo @fujifilmitalia e commentare il post dedicato al concorso, scrivendo la parola chiave “FUJIFILM” e menzionando almeno due amici. Seguire anche @instaxitalia è facoltativo e non costituisce quindi un requisito per accedere all’estrazione. Il post dell’iniziativa è disponibile sul canale del marchio.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

https://www.instagram.com/p/DeHermSDSIk/?stkn=cm9qdjMzYWUydTJ1

Il commento su Instagram non esaurisce la procedura. L’inserimento della parola chiave avvia una conversazione privata nella quale vengono fornite le indicazioni per confermare l’iscrizione. Per completarla occorre seguire tutti i passaggi e comunicare nome, cognome e indirizzo e-mail. Le risposte alle domande sul tema della fotografia sono facoltative: non rientrano dunque tra le condizioni obbligatorie per partecipare.

Su TikTok la procedura indicata prevede di seguire @fujifilm.it e lasciare un commento sotto il video o il post del concorso. Anche in questo caso il commento deve contenere la parola chiave “FUJIFILM” e la menzione di almeno due amici. Per entrambe le piattaforme, saltare anche uno dei passaggi obbligatori impedisce l’ammissione all’estrazione. Il limite complessivo resta di due partecipazioni per persona, senza possibilità di aggiungerne altre sul medesimo social.

I prodotti in palio

La dotazione comprende una Fujifilm X half, una instax mini Evo Cinema e una instax mini LiPlay+. A queste si aggiungono due instax mini 13 e quindici prodotti della gamma QuickSnap, suddivisi in cinque Fujifilm QuickSnap Active, cinque Fujifilm QuickSnap B&W e cinque Fujifilm QuickSnap. Sono queste le sette tipologie di prodotto che compongono i 20 premi previsti.

L’assegnazione seguirà l’ordine di estrazione e il valore dei premi. Non è prevista la possibilità di cedere il premio, sostituirlo oppure ottenere al suo posto denaro o voucher. Ai prodotti consegnati si applicherà la garanzia del produttore. Il valore complessivo dichiarato riguarda l’intera dotazione del concorso, non il singolo premio assegnato a ciascun vincitore.

Estrazione, riserve e consegna

Le partecipazioni raccolte su Instagram e TikTok confluiranno in un unico database, dal quale un software estrarrà le 20 iscrizioni vincenti. L’operazione si svolgerà alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio oppure di un notaio. Per ogni premio saranno inoltre individuate tre riserve, chiamate a subentrare secondo l’ordine estratto se il vincitore principale risulterà irreperibile o perderà il diritto alla vincita.

I vincitori verranno contattati direttamente attraverso il social utilizzato per partecipare. La consegna sarà gratuita e dovrà avvenire entro 180 giorni dalla convalida della vincita. Fujifilm potrà verificare la correttezza dei dati comunicati e il possesso dei requisiti richiesti. Gli eventuali premi che non saranno attribuiti, assegnati o ritirati verranno devoluti all’ente benefico previsto dall’iniziativa. Dopo la chiusura delle iscrizioni del 31 ottobre, il passaggio successivo sarà quindi l’estrazione entro il 9 novembre.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori climatizzatori fissi di agosto 2026Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Acer prosegue i progetti di IA nelle scuole di quattro Paesi europei
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 ott
#2
BRANDED CONTENT
Assicurazione sulla vita online: come l’insurtech sta riscrivendo la sottoscrizione assicurativa
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 4 ott
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Elly Schlein propone un patto contro i deepfake elettorali
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 4 ott
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Next Alliance Awards, prorogate le candidature di una settimana
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 ott
#5
INTERNET
UNA Lombardia riunisce sei agenzie sull’AI nella comunicazione
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.