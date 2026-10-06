6 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm lancia un concorso su Instagram e TikTok: 20 premi

La notizia in sintesi Fujifilm lancia un concorso su Instagram e TikTok, aperto ai maggiorenni fino al 31 ottobre 2026.

Ogni persona può partecipare due volte: una su Instagram e una su TikTok.

In palio 20 premi, con un valore complessivo di 5.719,05 euro, IVA inclusa.

L’estrazione è prevista entro il 9 novembre 2026; consegna gratuita entro 180 giorni dalla convalida.

Fujifilm ha lanciato il concorso a premi “Scatta la fortuna con Fujifilm”, che permette ai maggiorenni di partecipare attraverso Instagram e TikTok fino alle 23:59 del 31 ottobre 2026. L’iniziativa, annunciata il 6 ottobre, mette in palio 20 prodotti fotografici, per un valore totale di 5.719,05 euro, IVA inclusa. I vincitori saranno individuati con un’estrazione da svolgere entro il 9 novembre 2026.

La partecipazione è riservata alle persone fisiche maggiorenni. Ciascuna può registrare al massimo due partecipazioni, una per piattaforma: chi utilizza entrambi i social potrà quindi entrare nell’estrazione con due iscrizioni. Non sono invece ammesse partecipazioni ripetute attraverso lo stesso profilo social; il sistema bloccherà i tentativi successivi al primo.

Come partecipare su Instagram e TikTok

Su Instagram è necessario seguire il profilo @fujifilmitalia e commentare il post dedicato al concorso, scrivendo la parola chiave “FUJIFILM” e menzionando almeno due amici. Seguire anche @instaxitalia è facoltativo e non costituisce quindi un requisito per accedere all’estrazione. Il post dell’iniziativa è disponibile sul canale del marchio.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

https://www.instagram.com/p/DeHermSDSIk/?stkn=cm9qdjMzYWUydTJ1

Il commento su Instagram non esaurisce la procedura. L’inserimento della parola chiave avvia una conversazione privata nella quale vengono fornite le indicazioni per confermare l’iscrizione. Per completarla occorre seguire tutti i passaggi e comunicare nome, cognome e indirizzo e-mail. Le risposte alle domande sul tema della fotografia sono facoltative: non rientrano dunque tra le condizioni obbligatorie per partecipare.

Su TikTok la procedura indicata prevede di seguire @fujifilm.it e lasciare un commento sotto il video o il post del concorso. Anche in questo caso il commento deve contenere la parola chiave “FUJIFILM” e la menzione di almeno due amici. Per entrambe le piattaforme, saltare anche uno dei passaggi obbligatori impedisce l’ammissione all’estrazione. Il limite complessivo resta di due partecipazioni per persona, senza possibilità di aggiungerne altre sul medesimo social.

I prodotti in palio

La dotazione comprende una Fujifilm X half, una instax mini Evo Cinema e una instax mini LiPlay+. A queste si aggiungono due instax mini 13 e quindici prodotti della gamma QuickSnap, suddivisi in cinque Fujifilm QuickSnap Active, cinque Fujifilm QuickSnap B&W e cinque Fujifilm QuickSnap. Sono queste le sette tipologie di prodotto che compongono i 20 premi previsti.

L’assegnazione seguirà l’ordine di estrazione e il valore dei premi. Non è prevista la possibilità di cedere il premio, sostituirlo oppure ottenere al suo posto denaro o voucher. Ai prodotti consegnati si applicherà la garanzia del produttore. Il valore complessivo dichiarato riguarda l’intera dotazione del concorso, non il singolo premio assegnato a ciascun vincitore.

Estrazione, riserve e consegna

Le partecipazioni raccolte su Instagram e TikTok confluiranno in un unico database, dal quale un software estrarrà le 20 iscrizioni vincenti. L’operazione si svolgerà alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio oppure di un notaio. Per ogni premio saranno inoltre individuate tre riserve, chiamate a subentrare secondo l’ordine estratto se il vincitore principale risulterà irreperibile o perderà il diritto alla vincita.

I vincitori verranno contattati direttamente attraverso il social utilizzato per partecipare. La consegna sarà gratuita e dovrà avvenire entro 180 giorni dalla convalida della vincita. Fujifilm potrà verificare la correttezza dei dati comunicati e il possesso dei requisiti richiesti. Gli eventuali premi che non saranno attribuiti, assegnati o ritirati verranno devoluti all’ente benefico previsto dall’iniziativa. Dopo la chiusura delle iscrizioni del 31 ottobre, il passaggio successivo sarà quindi l’estrazione entro il 9 novembre.