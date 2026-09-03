3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/TCL presenta TV Mini LED e soundbar Q95K per l’Europa

La notizia in sintesi TCL ha presentato a IFA 2026 TV Mini LED e nuove soundbar per l’Europa.

La soundbar Q95K integra una configurazione a 11.1.4 canali con 22 altoparlanti.

I televisori X11L, C8L e C7L adottano pannelli SQD-Mini LED con frequenza nativa a 144 Hz.

La Q95K arriverà in Europa da ottobre 2026 per TV da 65 pollici.

TCL ha presentato a IFA 2026, a Berlino, una nuova gamma di prodotti per l’intrattenimento domestico destinata al mercato europeo. L’annuncio comprende le soundbar della serie Q, guidate dal modello Q95K, e una linea di televisori che spazia dai modelli SQD-Mini LED di fascia alta alle serie pensate per l’uso quotidiano.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La novità principale sul fronte audio è la Q95K, soundbar che TCL indica come modello di punta della nuova serie e che sarà disponibile in Europa a partire da ottobre 2026. Il dispositivo è progettato per televisori da 65 pollici in su e combina soundbar, subwoofer wireless e diffusori posteriori in un sistema a 11.1.4 canali.

“Con “AI Inspire Life” vogliamo mostrare alle famiglie europee come la tecnologia possa migliorare la vita di tutti i giorni. Che si tratti di ascoltare musica insieme o di vivere una vera serata cinema a casa, le nostre TV e soundbar combinano immagini intelligenti, audio di qualità e facilità d’uso, trasformando anche i momenti di intrattenimento quotidiano in esperienze speciali”, ha dichiarato Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europa.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Q95K, soundbar con 22 altoparlanti

La Q95K utilizza 22 altoparlanti distribuiti tra le diverse unità del sistema e dichiara una potenza audio massima di 1.420 W. Supporta contenuti compatibili con Dolby Atmos e DTS:X; alcune funzioni richiedono tuttavia sorgenti, connessioni e impostazioni compatibili.

Il subwoofer wireless adotta due driver da 7 pollici in configurazione Push-Push. La soundbar integra Audio by Bang & Olufsen e una tecnologia di beamforming sviluppata per orientare il suono e rendere più distinguibili dialoghi, musica ed effetti.

Tra le funzioni previste figura AI Sonic-Adaptation, che analizza l’ambiente e modifica automaticamente i parametri audio. Per il collegamento al televisore sono disponibili HDMI 2.1 ed eARC, mentre Bluetooth, AirPlay 2, Spotify e Google Cast Lite sono indicati per la riproduzione wireless. Collegando il prodotto a un televisore TCL compatibile, la funzione Tutti Choral consente di usare simultaneamente gli altoparlanti del TV e quelli della soundbar.

I TV SQD-Mini LED annunciati a Berlino

Il modello di punta della gamma TV è X11L, disponibile nei formati da 75, 85 e 98 pollici. Nella versione da 98 pollici raggiunge fino a 20.736 zone di dimming; la luminosità di picco fino a 10.000 nit è invece riferita ai tagli da 85 e 98 pollici. TCL dichiara inoltre una frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz e il supporto a Dolby Vision e HDR10+.

Più ampia la disponibilità per C8L e C7L, entrambi proposti nei tagli da 55, 65, 75, 85 e 98 pollici. Per C8L, i valori massimi indicati sono 6.000 nit e 4.032 zone di dimming sui modelli da 85 e 98 pollici. C7L arriva invece fino a 3.000 nit e 2.176 zone nella versione da 98 pollici. Entrambe le serie adottano una frequenza nativa di 144 Hz; C7L include anche 288 VRR Game Accelerator e supporto HDMI 2.1, subordinati alla compatibilità di contenuti e dispositivi.

In Italia, TCL ha indicato prezzi di partenza di 3.999 euro per X11L, 999 euro per C8L e 699 euro per C7L. Il produttore ha inoltre comunicato prezzi a partire da 899 euro per A400 Pro, 549 euro per P8L e 319 euro per P7L.

Dal televisore d’arredo alla fascia media

Tra i prodotti mostrati figura A400 Pro NXTVISION TV, disponibile nei formati da 32 a 98 pollici. Le misure da 55 a 98 pollici usano la tecnologia QD-Mini LED, mentre quelle da 32 e 43 pollici sono QLED. Il modello ha una cornice con finitura effetto legno di noce chiaro, pannello Matte HVA e, nel formato da 98 pollici, fino a 448 zone di local dimming.

Quando non è usato per la visione, il televisore può mostrare una Art Collection con oltre 80 opere selezionate e creazioni generate dall’intelligenza artificiale. La disponibilità dei contenuti può variare a seconda di paese, software, licenze e account.

La P Series comprende P8L, disponibile da 55 a 98 pollici, e P7L, da 43 a 85 pollici. Il P8L arriva fino a 512 zone di dimming nella versione da 98 pollici, mentre P7L adotta tecnologia QLED. Maggiori informazioni sul produttore sono disponibili sul sito ufficiale TCL.

Con l’arrivo previsto della Q95K in ottobre, l’offerta presentata a IFA riunisce televisori e prodotti audio con fasce di prezzo e configurazioni differenti, lasciando alle specifiche dei singoli formati il compito di definire dotazioni e prestazioni effettivamente disponibili sul mercato italiano.

FAQ

Quando arriva la soundbar TCL Q95K?

La disponibilità europea della Q95K è prevista a partire da ottobre 2026; il comunicato la indica per televisori da 65 pollici in su.

Quanti canali audio offre TCL Q95K?

La configurazione è a 11.1.4 canali e comprende 22 altoparlanti, con soundbar, subwoofer wireless e diffusori posteriori.

Quali sono i prezzi dei TV TCL X11L?

Il TCL X11L è indicato disponibile in Italia a partire da 3.999 euro, nei formati da 75, 85 e 98 pollici.

In quali formati è disponibile TCL A400 Pro?

Il TCL A400 Pro NXTVISION TV è disponibile nei tagli da 32, 43, 55, 65, 75, 85 e 98 pollici.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.