Home / PRODOTTI / MediaWorld inaugura un nuovo megastore a Cuneo e rafforza la presenza commerciale in Piemonte

MediaWorld apre un nuovo store a Cuneo e rafforza il presidio in Piemonte

Il nuovo store di MediaWorld ha aperto a Cuneo, nel Centro Commerciale Gallerie del Territorio in Via Guido Martino 8, consolidando dal 2026 la presenza dell’insegna in Piemonte. L’apertura, che porta a 18 i punti vendita regionali dopo lo shop in shop di Nichelino, rientra nella strategia nazionale di espansione retail e omnicanale.

Il format, sviluppato su 730 mq, punta su prossimità, consulenza specializzata e integrazione digitale per rispondere alla crescita della domanda di elettronica di consumo e servizi ad alto valore aggiunto nelle comunità locali.

Secondo Stefano Parlati, Regional Sales Manager New Format, lo store di Cuneo è pensato per creare una relazione stabile con il territorio, mentre per il vicesindaco Luca Serale rappresenta un segnale positivo in termini di occupazione e servizi alla cittadinanza.

In sintesi:

Nuovo store MediaWorld a Cuneo, 18° punto vendita dell’insegna in Piemonte.

a Cuneo, 18° punto vendita dell’insegna in Piemonte. Superficie di 730 mq con format omnicanale e consulenza specializzata.

Assortimento tarato sulle tendenze regionali e categorie tecnologiche in crescita.

Dodici nuove assunzioni e rafforzamento del tessuto economico locale.

L’inaugurazione ha visto la presenza delle istituzioni locali, con il vicesindaco Luca Serale che ha definito l’investimento *“un segnale positivo per il territorio e per il tessuto economico cittadino”*.

Lo store si posiziona come hub tecnologico di prossimità, in grado di intercettare flussi di clienti dall’area urbana e dal bacino provinciale grazie alla collocazione nel centro commerciale e alla sinergia con i canali digitali del brand.

Nel nuovo punto vendita, la strategia di MediaWorld privilegia l’integrazione tra esperienza fisica e online, riducendo le frizioni tra ricerca, scelta, acquisto e post-vendita, con l’obiettivo di aumentare soddisfazione e frequenza di visita.

Format omnicanale, assortimento dati-driven e servizi evoluti a Cuneo

Sui 730 mq di superficie, l’assortimento del nuovo MediaWorld Cuneo è stato calibrato analizzando le performance dei negozi piemontesi nell’ultimo anno.

Spiccano le categorie in maggiore crescita: Piccoli Elettrodomestici (+15,4%), Aspirazione (+7,3%), Cuffie (+4,9%) e Computer (+4,8%), aree merceologiche sulle quali il layout enfatizza visibilità e consulenza dedicata.

All’ingresso, un entrance statement mette in evidenza migliori offerte, novità tecnologiche e promozioni, guidando subito il cliente verso le soluzioni più rilevanti. L’esperienza in negozio è pensata come estensione naturale degli altri touch point: sito mediaworld.it, app e display touch screen integrati, che permettono di verificare disponibilità, varianti e servizi associati ai prodotti.

Sul fronte dei servizi, il punto vendita offre ordini online con ritiro veloce tramite Pick Up anche in 30 minuti e modalità Pick&Pay, combinando comodità digitale e prossimità fisica.

Il “pagamento in reparto” consente di concludere la transazione direttamente con il consulente, tramite dispositivi mobili del personale MediaWorld, senza passare dalle casse tradizionali, riducendo tempi di attesa e abbandono del carrello.

Cuore del negozio è lo Smart Bar, area dedicata ad assistenza tecnica e consulenza personalizzata: qui è possibile effettuare riparazioni fuori garanzia di smartphone e tablet, ricevere training all’uso dei dispositivi, supporto per setup, personalizzazioni, aggiornamenti software e attivazione di sistemi di parental control. L’apertura genera inoltre 12 nuovi posti di lavoro diretti sul territorio.

Impatto sul territorio e prospettive per il retail tecnologico locale

Il nuovo MediaWorld Cuneo segna un ulteriore passo nella trasformazione del retail tecnologico piemontese verso modelli più consulenziali, omnicanale e orientati ai servizi.

Per il territorio, l’investimento combina benefici immediati – occupazione, servizi, rafforzamento dell’offerta commerciale – e prospettive di medio periodo, come l’attrazione di nuovi flussi di consumo e l’evoluzione delle competenze digitali dei cittadini.

La scelta di puntare su Smart Bar, pagamento mobile e integrazione totale con i canali online indica come l’area di Cuneo stia diventando un banco di prova per format retail evoluti, potenzialmente replicabili in altre province italiane.

FAQ

Dove si trova il nuovo MediaWorld di Cuneo esattamente?

Il nuovo store MediaWorld è situato a Cuneo, all’interno del Centro Commerciale Gallerie del Territorio, in Via Guido Martino 8.

Quanti punti vendita MediaWorld sono ora presenti in Piemonte?

Attualmente MediaWorld conta 18 punti vendita in Piemonte, includendo il nuovo store di Cuneo e lo shop in shop di Nichelino.

Quali servizi omnicanale offre il negozio MediaWorld di Cuneo?

Il negozio offre Pick Up in 30 minuti, Pick&Pay, pagamento in reparto con dispositivi mobili e integrazione completa con sito, app e touch screen.

Che cos’è lo Smart Bar del MediaWorld di Cuneo?

Lo Smart Bar è uno spazio dedicato ad assistenza, riparazioni fuori garanzia, configurazione dispositivi, aggiornamenti software e parental control personalizzati.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questo articolo?

Le informazioni derivano effettivamente da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.