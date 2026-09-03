3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/TCL P80 debutta in Europa con display NXTPAPER AMOLED

La notizia in sintesi TCL ha presentato a IFA 2026 la nuova serie di smartphone P80.

P80 Ultra e P80 Pro adottano il display NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici.

La serie arriverà in Europa dall’11 settembre 2026, con prezzi da 349 euro.

Tutti i modelli includono IP68, Dual SIM e ricarica rapida fino a 45W.

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TCL ha presentato a Berlino, durante IFA 2026, la serie P80, nuova gamma di smartphone composta dai modelli P80 Ultra, P80 Pro e P80. I dispositivi saranno distribuiti in Europa a partire dall’11 settembre 2026, con prezzi consigliati compresi tra 349 e 599 euro a seconda della versione e della capacità di archiviazione.

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La principale novità tecnica riguarda P80 Ultra e P80 Pro, che integrano display NXTPAPER AMOLED. Secondo TCL, questa tecnologia combina le caratteristiche dei pannelli AMOLED con un trattamento antiriflesso e funzioni pensate per limitare l’emissione di luce blu. Il modello P80 standard mantiene invece un pannello AMOLED tradizionale, senza tecnologia NXTPAPER e senza il tasto fisico dedicato alle modalità di lettura.

Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europe, ha presentato la linea come una risposta a utilizzi che vanno dalla fotografia alla lettura e alle attività quotidiane.

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“Oggi uno smartphone non deve solo tenerci connessi, ma aiutarci a passare in modo semplice dallo scatto di una foto alla lettura durante il tragitto casa -lavoro, dalla gestione degli impegni al relax quotidiano”, ha spiegato Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europe. “Con il P80 Ultra presentiamo il nostro dispositivo più completo di sempre. L’intera serie nasce per offrire tecnologie avanzate e benefici concreti a un pubblico ampio, prestando attenzione anche al benessere visivo.”

P80 Ultra punta su zoom e display NXTPAPER

Il P80 Ultra è il modello più completo della serie. Il comparto fotografico comprende un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom 3x e doppia stabilizzazione ottica ed elettronica, una fotocamera principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 8 megapixel con autofocus e una camera frontale da 32 megapixel. La funzione MuseFilm propone inoltre cinque filtri integrati per modificare la resa cromatica degli scatti.

Lo schermo misura 6,83 pollici, ha risoluzione 1,5K di 2772 × 1280 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata fino a 3200 nit. TCL indica una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il tasto NXTPAPER Key consente di attivare Paper Mode, dedicata alla lettura, e Max Ink Mode, che porta l’interfaccia in bianco e nero e limita le notifiche.

Sotto la scocca del P80 Ultra c’è il processore MediaTek Dimensity 7400 Elite, affiancato da 8 GB di RAM, espandibili tramite memoria virtuale fino a 24 GB complessivi, e da archiviazione fino a 512 GB. La batteria è da 5800 mAh e supporta la ricarica cablata fino a 45W.

Le differenze tra P80 Pro e P80

Il P80 Pro conserva il display NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3200 nit. Adotta lo stesso MediaTek Dimensity 7400 Elite dell’Ultra, 8 GB di RAM fisica con ulteriori 16 GB virtuali, memoria fino a 512 GB e batteria da 5800 mAh con ricarica fino a 45W.

Per la fotografia, P80 Pro offre una camera principale da 50 megapixel stabilizzata otticamente ed elettronicamente, un ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera anteriore da 32 megapixel. Manca però il teleobiettivo periscopico previsto sulla versione Ultra.

Il P80 è la proposta più economica della gamma. Ha uno spessore dichiarato di circa 7,5 millimetri e monta un display AMOLED da 6,83 pollici, sempre con risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 120 Hz e picco di luminosità fino a 3200 nit. Il processore è un MediaTek Dimensity 7300, mentre la memoria interna è disponibile nei tagli da 128 GB e 256 GB.

Il modello base dispone di 8 GB di RAM e fino a 16 GB aggiuntivi attraverso memoria virtuale, oltre a una batteria da 5000 mAh con ricarica fino a 45W. Il sistema fotografico riunisce una principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 8 megapixel e una frontale da 32 megapixel.

Resistenza, software e prezzi

Tutti e tre gli smartphone integrano doppi altoparlanti DTS, certificazione IP68 contro acqua e polvere e test di resistenza selezionati secondo lo standard MIL-STD-810H. Nella confezione è prevista una custodia in TPU, mentre il caricabatterie rapido TCL da 45W viene venduto separatamente. I modelli supportano anche il Dual SIM, con due nano-SIM oppure una SIM fisica e una eSIM.

Il software include Google Gemini, Circle to Search, traduzione simultanea e Smart Voice Memo per la trascrizione delle note vocali. TCL precisa che la disponibilità delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale può variare in base a regione, lingua, account, software e modello.

Il P80 Ultra sarà disponibile dall’11 settembre nelle versioni da 256 GB e 512 GB, rispettivamente a 549 e 599 euro. Il P80 Pro arriverà dall’11 settembre nella versione da 256 GB a 429 euro, mentre quella da 512 GB sarà disponibile dal 25 settembre a 499 euro. P80 sarà in vendita dal 18 settembre nella configurazione da 128 GB a 349 euro e dall’11 settembre nella versione da 256 GB a 379 euro. Maggiori informazioni sui prodotti sono disponibili sul sito italiano di TCL.

Con la serie P80, TCL differenzia l’offerta soprattutto tra capacità fotografiche, tecnologia del display e batteria: Ultra punta sul teleobiettivo, Pro mantiene il pannello NXTPAPER con una dotazione fotografica più essenziale, mentre il modello base rinuncia alle funzioni NXTPAPER per collocarsi nella fascia di prezzo più bassa.

FAQ

Quando arrivano in Europa i TCL P80?

P80 Ultra e P80 Pro da 256 GB arrivano l’11 settembre 2026; P80 da 128 GB il 18 settembre e P80 Pro da 512 GB il 25 settembre.

Quanto costano gli smartphone TCL P80?

I prezzi consigliati partono da 349 euro per P80 da 128 GB e raggiungono 599 euro per P80 Ultra da 512 GB.

Quali modelli hanno lo schermo NXTPAPER AMOLED?

P80 Ultra e P80 Pro integrano un display NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Quale TCL P80 ha il teleobiettivo periscopico?

P80 Ultra dispone di un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom 3x e doppia stabilizzazione OIS più EIS.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da TCL, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.