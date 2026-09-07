7 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/BYD lancia in Italia vantaggi fino a 11.600 euro sulle ibride DM-i

La notizia in sintesi BYD avvia a settembre la campagna commerciale “Decreto BYD” in Italia.

I vantaggi dichiarati arrivano fino a 11.600 euro sulla gamma Super Ibrida DM-i.

La gamma indica autonomia complessiva oltre 1.300 km e consumi fino a 71 km/l.

La campagna sarà diffusa in TV e attraverso altri mezzi di comunicazione.

BYD avvia in Italia a settembre la campagna commerciale “Decreto BYD”, riservata ai modelli della gamma Super Ibrida DM-i. L’iniziativa prevede vantaggi fino a 11.600 euro per chi sostituisce la propria vettura, secondo quanto comunicato dalla casa automobilistica.

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La campagna arriva mentre il costo del carburante continua a pesare sulle spese degli automobilisti e gli incentivi per il rinnovo del parco auto seguono regole e tempi diversi nei principali mercati europei. BYD collega l’offerta alla necessità di rendere più accessibile il passaggio alle ibride plug-in.

Il messaggio scelto per l’iniziativa è: “Il futuro della mobilità non aspetta i decreti. BYD nemmeno.”, come recita la campagna “Decreto BYD”. L’operazione riguarda la tecnologia proprietaria DM-i, che combina motore elettrico e motore termico.

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Autonomia e consumi dichiarati

Per la gamma Super Ibrida DM-i, BYD indica un’autonomia complessiva superiore a 1.300 chilometri, variabile in base al modello e alla configurazione. Il dato sui consumi dichiarato dall’azienda arriva fino a 71 chilometri per litro.

Il costruttore presenta la campagna come una risposta commerciale ai costi di gestione dell’auto e alla complessità delle misure pubbliche dedicate alla transizione automobilistica. Nel comunicato non sono indicati i singoli modelli inclusi nell’offerta, né le condizioni necessarie per ottenere il vantaggio massimo annunciato.

L’iniziativa si inserisce anche nel dibattito sul rinnovo del parco circolante italiano, indicato dall’azienda come uno dei più anziani d’Europa. BYD punta sulle vetture ibride plug-in come soluzione per chi cerca di ridurre consumi e dipendenza dal carburante senza rinunciare alla disponibilità del motore termico.

Spot televisivo e comunicazione multicanale

“Decreto BYD” sarà sostenuta da una pianificazione multicanale che partirà dalla televisione e coinvolgerà altri mezzi di comunicazione. Lo spot utilizza il formato di un’edizione straordinaria di telegiornale, chiamata “BYD Breaking News Live”, per richiamare il tema del caro carburante e delle differenti politiche di incentivo adottate in Europa.

La narrazione cita i casi di Spagna, Germania e Francia prima di spostare l’attenzione sull’Italia. Nella parte centrale dello spot compare la BYD DOLPHIN G DM-i e viene utilizzata la frase: “Ok, ci pensiamo noi.”, secondo la creatività della campagna.

La comunicazione si chiude con il messaggio: “Gamma BYD Super Ibrida DM-i. È l’ora dell’autonomia.”, come previsto dalla campagna pubblicitaria. L’obiettivo dichiarato è associare l’offerta commerciale a temi quali autonomia, efficienza e accessibilità delle tecnologie ibride plug-in.

Il ruolo di BYD nel mercato italiano

BYD opera nello sviluppo di veicoli elettrici e ibridi plug-in e identifica la tecnologia DM-i tra le soluzioni adottate per la propria offerta automobilistica. La nuova campagna rappresenta un’iniziativa commerciale destinata al mercato italiano, senza riferimenti a incentivi pubblici o a misure normative specifiche.

Le informazioni sulla disponibilità dei modelli e sulle attività del marchio sono pubblicate sul sito ufficiale di BYD. La comunicazione diffusa dall’azienda concentra l’attenzione sulla gamma Super Ibrida DM-i e sul vantaggio massimo annunciato per il mese di settembre.

FAQ

Quanto vale il vantaggio della campagna BYD?

Il vantaggio dichiarato arriva fino a 11.600 euro per chi sceglie un modello della gamma Super Ibrida DM-i e sostituisce la propria vettura.

Quando parte la campagna Decreto BYD?

La campagna commerciale parte a settembre 2026 in Italia, secondo il comunicato diffuso da BYD il 7 settembre 2026.

Quale autonomia dichiarano le ibride BYD DM-i?

Oltre 1.300 chilometri di autonomia complessiva sono indicati da BYD, in base al modello e alla configurazione della vettura.

Quali consumi indica BYD per la gamma DM-i?

Fino a 71 chilometri per litro è il consumo dichiarato dall’azienda per la gamma Super Ibrida DM-i.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.